Tưởng được làm hàng xóm Elon Musk là mơ… ai ngờ hóa ác mộng

Theo The New York Times, nhiều tháng qua, cư dân khu biệt thự yên tĩnh tại West Lake Hills ở ngoại ô Austin bang Texas, đã sống trong bầu không khí bất mãn kể từ khi Elon Musk chuyển đến sống trong một biệt thự rộng gần 650m2 trị giá 6 triệu USD. Họ không được giới thiệu, không được cảnh báo, chỉ thấy xuất hiện một hàng rào lưới thép cao đến 5 mét, camera quay ra đường, cổng sắt tự động và từng đoàn xe Tesla đậu kín lối ra vào. Đội an ninh thay ca ba lần mỗi ngày, đôi khi còn mang theo súng, khiến không ít người cảm thấy bất an.

Người dẫn đầu các đơn khiếu nại là Paul Hemmer, một cư dân sống đối diện biệt thự của Musk và hiện là chủ tịch hội dân cư địa phương. Trong thư gửi Ủy ban Quy hoạch và Phân khu, ông Hemmer mô tả tình trạng "vận chuyển quần áo, nhân viên qua lại, đỗ xe lấn chiếm lòng đường" đã phá vỡ hoàn toàn sự yên bình của khu phố. Thư kiến nghị được đồng ký bởi tất cả các hộ dân còn lại.

Thành phố West Lake Hills ở ngoại ô Austin bang Texas, Mỹ. Ảnh: The New York Times

Thành phố West Lake Hills xác nhận ông Musk và đội ngũ đã vi phạm 6 quy định xây dựng, bao gồm việc dựng hàng rào kim loại cao vượt giới hạn cho phép và lắp đặt cổng sắt không có giấy phép. Sau khi bị phát hiện, nhóm của Musk cố gắng xin hợp thức hóa công trình bằng cách nộp đơn xin cấp "ngoại lệ vì hoàn cảnh đặc biệt".

Tuy nhiên, trong phiên họp tháng trước, Ủy ban Quy hoạch đã bác bỏ yêu cầu này với tỷ lệ đồng thuận tuyệt đối. Ủy viên Jim Pledger cho biết: "Nếu chấp thuận, chúng tôi sẽ cổ vũ cho việc vi phạm luật lệ." Hồ sơ thành phố cho thấy phía Musk thuê chuyên gia xin phép và lập luận rằng đây là "biện pháp cần thiết vì an ninh cho một nhân vật công chúng", nhưng Ủy ban vẫn không thuyết phục.

Khu dân cư này từ đầu đã được bảo vệ nghiêm ngặt. Ảnh: The New York Times

Bất chấp việc Musk ít khi xuất hiện ở căn nhà này do thường xuyên ở Washington để cố vấn cho Tổng thống Trump. Hàng xóm của ông vẫn đặc biệt lo ngại trước sự hiện diện của một "pháo đài" giữa lòng khu dân cư vốn đề cao sự riêng tư và thanh bình. Việc Musk sở hữu đến ba căn biệt thự liền kề tại đây, để ở cùng các con và mẹ của các con bao gồm ca sĩ Grimes và giám đốc Neuralink Shivon Zilis càng khiến tình hình trở nên phức tạp.

Sự việc giờ đây trở thành cuộc chiến giữa "người giàu nhất thế giới" và hệ thống luật lệ địa phương. Và nó khẳng định một điều: không ai giàu đến mức có thể phớt lờ những quy tắc chung của cộng đồng.

Theo The New York Times