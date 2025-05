Chi Pu tức tốc bay về Sài Gòn ngay trong đêm chỉ vì 1 người, bất lực "kêu cứu" vì sao?

Vừa qua, Chi Pu đã có mặt tại Quảng Bình để tham gia biểu diễn tại đại nhạc hội. Sau khi hoàn thành lịch trình tại đây, nữ ca sĩ sinh năm 1993 đã tức tốc bay về Sài Gòn để gặp một nhân vật đặc biệt chính là Lý Sa Mân Tử - diễn viên, MC nổi tiếng tại Trung Quốc.

Mới đây, Chi Pu đã đăng tải đoạn clip dài hơn 1 phút chia sẻ câu chuyện hài hước với cô gái này. Cô cho biết nhận được tin Lý Sa Mân Tử tới Việt Nam một cách bất ngờ. Sau đó, Chi Pu đã phải sắp xếp lịch trình gấp để đưa người bạn Trung Quốc đi chơi. Ca sĩ 9x cho biết Lý Sa Mân Tử là người rất ngẫu hứng, không có kế hoạch đi chơi rõ ràng mà luôn gấp gáp.

Chi Pu cho hay: "Đây là một cô bạn siêu ngẫu hứng nhé mọi người. 2 hôm trước khi mình đang ở Quảng Bình thì Lý Sa mới nhắn tin là: 'Chi Pu, I'm coming to Vietnam soon to see you' (Tạm dịch: Chi Pu, tôi chuẩn bị tới Việt Nam để gặp bạn). Mình nghĩ 'soon' là bao giờ? Là ngày mai mọi người! Lúc đó mình ở Quảng Bình và ngay ngày hôm sau phải tức tốc bay về Sài Gòn để tiếp bạn.

Về đến Sài Gòn, mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, mình đưa bạn đi chơi xong đến tối thì đang đi ăn đồ ăn ngon thì cô ấy lại rất ngẫu hứng đưa 1 ý tưởng là: 'Ê tôi muốn đi biển quá' và ngày mai đi. Và bây giờ bọn mình đang đi Đà Nẵng mọi người ơi".

Chi Pu chia sẻ câu chuyện đưa Lý Sa Mân Tử đi chơi tại Việt Nam

Nữ ca sĩ sinh năm 1993 gấp rút di chuyển từ Quảng Bình sau đêm diễn về Sài Gòn để đón Lý Sa Mân Tử

Sau đó, cô tiếp tục đưa diễn viên nổi tiếng Trung Quốc đi chơi ở Đà Nẵng

Khoảnh khắc chung khung hình của 2 người đẹp nhận được "bão" like trên mạng xã hội

Trên trang cá nhân, Chi Pu còn liên tục cập nhật hành trình đưa mỹ nhân người Trung Quốc đi chơi ở Việt Nam. Nữ ca sĩ 9x bất lực "kêu cứu" hài hước tới cộng đồng mạng: "12 giờ trưa cô ấy đòi ra biển quay vlog. Tôi chịu. Tôi lại bị cô ấy dụ nữa rồi. Không biết bơi nhưng bị dụ lặn biển. Không lặn nghỉ chơi. Cứu bé".

Chi Pu lộ biểu cảm "3 phần bất lực 7 phần như 3" vì lịch trình ngẫu hứng của Lý Sa Mân Tử

Cả hai đã cùng đi lặn biển ngắm san hô, ca sĩ 9x hài hước lên tiếng kêu cứu cho biết bị người đẹp Trung Quốc "dụ dỗ"

Chi Pu và Lý Sa Mân Tử quen biết nhau từ khi tham gia chung chương trình nổi tiếng của Trung Quốc là Đạp gió 2023. Sau đó, cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp khiến fan phấn khích. Khi Chi Pu mở quán phở ở Trung Quốc vào năm 2023, Lý Sa Mân Tử cùng loạt sao cũng tới ủng hộ.

Lý Sa Mân Tử đã hoạt động giải trí khoảng 14 năm với vai trò ca sĩ, diễn viên, MC. Người đẹp từng đóng các phim Cô phương bất tự thưởng, Sư gia xin tự trọng, Thủy mặc nhân sinh.

Năm 2015, cô gia nhập Hệ thống Phát thanh Hồ Nam và trở thành người dẫn chương trình truyền hình. Năm 2016, cô thu âm đĩa đơn đầu tiên Little Shrimp. Đến năm 2017, cô đóng vai chính bộ phim truyền hình đầu tiên Kiss love and taste và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình.

Chi Pu từng cùng team với Lý Sa Mân Tử trong chương trình Chị đẹp đạp gió 2023