KOI Moonphase: Nghệ thuật đồng hồ phô diễn ánh trăng

Bộ sưu tập hiếm hoi sở hữu chức năng Moonphase trong tầm giá 5 triệu

Năm 1925, tính năng Moonphase lần đầu được Patek Philippe giới thiệu trên mẫu Patek Philippe Perpetual Calendar 97975. Kể từ đó, đây đã trở thành đỉnh cao và biểu tượng cho kỹ thuật chế tác tinh xảo.

Trong suốt 100 năm, chức năng này chỉ được trang bị trên những dòng đồng hồ đắt đỏ, có giá trị từ vài chục triệu đồng hoặc cao hơn.

Bộ sưu tập KOI Moonphase được xem là nỗ lực đáng trân quý của KOI Watch, phổ cập tính năng cao cấp và phức tạp này ở phân khúc bình dân, chỉ khoảng 3 đến 5 triệu VND.

KOI Watch đã thành công trong việc mang vẻ đẹp của nghệ thuật thẩm mỹ và chế tác đồng hồ đến đông đảo giới mộ điệu. Tạo nên ấn tượng mạnh mẽ, khẳng định vị thế dẫn đầu về chất lượng trong tầm giá.

Giải mã sức hút của KOI Moonphase - Mặt trăng chuyển động theo chu kỳ thiên văn

KOI Moonphase không chỉ là một bộ sưu tập đồng hồ, đây còn là đại diện cho vẻ đẹp của vũ trụ và những chu kỳ thiên văn, đặc biệt là mặt trăng.

Cơ chế Moonphase chuyển động phức tạp

Mỗi khi mặt trăng quay quanh trái đất trong từng thời điểm, nó sẽ có hình dáng khác nhau và chuyển đổi liên tục. KOI Moonphase đã mô tả lại hoàn hảo hình thái của mặt trăng ở từng thời điểm trong chu kỳ 29,5 ngày. Bao gồm:

Trăng non (New Moon): Mặt trăng bị che khuất hoàn toàn, không xuất hiện trên ô cửa Moonphase.

Trăng khuyết đầu tháng (Waxing Crescent): Ánh trăng mảnh có hình lưỡi liềm, lấp ló ở bên góc trái. Diễn ra vào những ngày đầu tháng.

Trăng tròn (Full Moon): Toàn bộ mặt trăng hướng về trái đất, có hình dạng to tròn và tỏa sáng chính giữa ô lịch. Diễn ra vào ngày giữa tháng, thường là ngày rằm.

Trăng khuyết cuối tháng (Waning Crescent): Ánh trăng khuyết dần về phía bên phải lịch, chuẩn bị bắt đầu Trăng non và chu kỳ mới.

Bộ sưu tập KOI Moonphase phiên bản dành cho nam

Vẻ đẹp thanh lịch, gói gọn cả vầng trăng

Bộ sưu tập nổi bật với hình dáng vầng trăng khuyết đặt chính diện hướng 12 giờ, cùng với ô lịch ngày ở hướng 6 giờ.

KOI Moonphase có cả hai phiên bản dành cho nam và nữ. Trong đó, phiên bản nam có mặt số chỉ 39mm, phiên bản nữ có kích thước mặt chỉ 29mm. Đây là kích thước nhỏ gọn, phù hợp với kích thước cổ tay người Châu Á.

Cả bộ sưu tập bao gồm hai phiên bản dây đeo, dây da bê chính hãng và dây thép không gỉ dạng 5 mắt xích. Mang đến ngoại hình sang trọng cho tổng thể bộ sưu tập.

Phiên phản KOI Moonphase dành riêng cho phái đẹp

Một vài phiên bản được khảm xà cừ lấp lánh trên mặt số. Loại vật liệu cao cấp có nguồn gốc hoàn toàn từ thiên nhiên, chúng có họa tiết độc nhất và không hề trùng lặp. Các phiên bản khác trong bộ sưu tập sử dụng kỷ thuật chải tia Sunburst tinh xảo.

Chuyển động chính xác nhờ bộ máy Ronda Swiss Movt trứ danh

Ngoại hình ấn tượng là không đủ để dẫn đầu trong tầm giá, còn phải có "trái tim" vận hành mạnh mẽ. KOI Moonphase sử dụng bộ máy Quartz Ronda, đạt chứng nhận Swiss Movement. Tiêu chuẩn thể hiện bộ máy được sản xuất hoặc lắp ráp tại Thụy Sỹ, minh chứng cho chất lượng.

Độ chính xác trong ngưỡng +/- 20 giây mỗi tháng, đảm bảo ổn định và không cần điều chỉnh thời gian trong suốt 2 năm.

Ký hiệu "Swiss Movement" in trên mặt số, khẳng định cho chất lượng của bộ máy Thụy Sỹ

Phiên bản đồng hồ đôi mang "tín hiệu vũ trụ"

KOI Moonphase đại diện cho thiên văn và năng lượng của vũ trụ, do đó rất phù hợp để làm kỷ vật và đồng hồ đôi. Như thể tình yêu của bạn được vũ trụ chứng kiến và tác hợp.

Bạn có thể tham khảo các mẫu KOI Moonphase cặp đôi sau:

KOI Moonphase K006.103.65.1.03.03.07 (Nữ) và KOI Moonphase K006.403.65.1.03.03.07 (Nam): Phiên bản thép không gỉ nguyên bản, tối giản và tinh tế.

KOI Moonphase K006.103.65.2.05.03.07 (Nữ) và KOI Moonphase K006.403.65.2.05.03.07 (Nam) : Bộ đôi dây da bê chính hãng màu đen, mặt số chải tia cổ điển.

KOI Moonphase K006.136.65.1.50.03.07 (Nữ) và KOI Moonphase K006.436.65.1.50.03.07 (Nam) : Khung viền mạ vàng PVD, dây đeo kim loại dạng demi sang trọng.

KOI Moonphase trở thành món đồ kỷ vật ý nghĩa của các cặp đôi

KOI Watch: Trung thành với định vị "Dẫn đầu về chất lượng trong cùng tầm giá"

KOI Watch ra đời năm 2023, trở thành niềm tự hào khi là thương hiệu đồng hồ Việt mang tầm vóc và chất lượng quốc tế. Hướng đến một mục tiêu duy nhất là "Dẫn đầu về chất lượng trong cùng tầm giá". Mang đến những chiếc đồng hồ có chất lượng và độ hoàn thiện tốt nhất trong phân khúc.

Trong cùng phân khúc giá, KOI vượt qua các đối thủ bằng chất lượng. Thương hiệu sử dụng những loại vật liệu cao cấp như kính sapphire, kim cương nhân tạo (CZ), gốm Ceramic, xà cừ thiên nhiên…trên sản phẩm của mình.

KOI hiện đang được phân phối tại hệ thống Đồng Hồ Hải Triều. Đơn vị kinh doanh đồng hồ chính hãng từ năm 1991, có hơn 27 cửa hàng sang trọng khắp cả nước. KOI Watch được bảo hành tới 5 năm tại Đồng Hồ Hải Triều.

Sự khắt khe về tiêu chuẩn chất lượng cao và chỉ kinh doanh đồng hồ chính hãng loại 1 có chọn lọc từ Đồng Hồ Hải Triều là bảo chứng vàng cho chất lượng của KOI Watch.

Đồng Hồ Hải Triều - Đại lý ủy quyền chính hãng KOI Watch

