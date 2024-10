KTS hàng đầu Việt Nam tiết lộ 1 loại cấu kiện gỗ được ví là "bê tông xanh", có thể bất chấp cong vênh, mối mọt, xây được tòa nhà 18 tầng

Sử dụng các nguyên vật liệu xanh có nguồn gốc rõ ràng, có khả năng thay thế bê tông truyền thống và bảo vệ môi trường chính là phương án tối ưu để làm giảm phát thải CO2 và bắt đầu một hành trình xây dựng xanh.

“Bàn tròn Net Zero" là series talkshow đầu tiên nói về chủ đề Net Zero trong Kiến trúc & Xây dựng quy tụ nhiều nhân sự liên quan trong ngành như: kiến trúc sư giám đốc dự án, giám đốc kỹ thuật, cơ quan báo chí chuyên ngành... do tập đoàn Trần Đức tổ chức.

Tại chương trình, các kiến trúc sư đầu ngành cũng đưa ra những thông tin, số liệu để chứng minh sự đổi mới và sáng tạo trong việc sử dụng vật liệu Xanh chính là chìa khoá để phát triển bền vững cho tương lai của ngành Xây dựng.

Nguyên liệu gỗ - “phiên bản nâng cấp” cho nền văn minh Kiến trúc - Xây dựng

Gỗ là một trong những nguyên liệu đáp ứng được những yêu cầu khắt khe nhất của các công trình từ công trình công cộng đến các dự án nhà ở, không chỉ vừa đảm bảo yếu tố thẩm mỹ, khả năng chịu lực tốt, mà còn thực hiện các yếu tố bền vững, bảo vệ môi trường.

“Tại sao sử dụng nguyên liệu gỗ lại được xem là bảo vệ môi trường trong khi khai thác gỗ là gây hại đến môi trường?”. Đây là câu hỏi phổ biến nhất khi các kiến trúc sư tiếp cận đến loại nguyên liệu này. Nhưng đây chỉ còn là câu hỏi của quá khứ vì hiện tại thế giới đã chứng minh bằng rất nhiều công trình gỗ.

Nếu trước đây, nguyên liệu gỗ còn mang đến nhiều nỗi quan ngại về việc những khuyết điểm như cong vênh, nứt, tét thì giờ đây với sự phát triển của ngành Kiến trúc - Xây dựng, chúng ta đã có những giải pháp xử lý được hết những nỗi quan ngại đó.

“Cong, vênh, nứt, tét, mối mọt…chính xác là những gì mà mọi người hay quan ngại về nguyên liệu gỗ trước đây, đặc biệt để xây dựng cho khu vực Đông Nam Á với khí hậu nhiệt đới rất khắc nghiệt. Nhưng giờ đây chúng ta đã có những giải pháp xử lý gỗ tiên tiến ( công nghệ biến tính gỗ Thermo và công nghệ H-Grade) để giải quyết những vấn đề này.

Với những dự án sử dụng nguyên liệu gỗ như resort An Lâm Retreats Ninh Vân Bay với gần 10 năm đi vào hoạt động đã chứng minh rằng nguyên liệu gỗ hoàn toàn đáp ứng được các yêu cầu khắt khe về chất lượng đó, thậm chí còn xử lý luôn cả vấn đề mục nát khi tiếp xúc với nước biển”- KTS Trần Tuấn Anh, trưởng phòng thiết kế tập đoàn Trần Đức với hơn 10 năm kinh nghiệm, chia sẻ về các vấn đề xử lý gỗ.

Cấu kiện gỗ - “bê tông xanh” của tương lai!

Được phát triển đầu tiên ở Áo vào đầu những năm 1990, cấu kiện gỗ CLT nhanh chóng trở thành một trong những giải pháp xây dựng bền vững hàng đầu, nhờ khả năng cải thiện hiệu quả công trình mà vẫn giảm thiểu tác động môi trường. Ví dụ như Brock Commons Tallwood House (Canada) với 18 tầng được xây dựng hoàn toàn từ gỗ, đã trở thành một trong những tòa nhà cao nhất thế giới sử dụng CLT.

Nói về các công trình cảnh quan tại Việt Nam, KTS Phạm Thị Ái Thuỷ (Founder TA Landscape architecture, KTS Dự án “Cầu Vàng" - Bà Nà Hills) đã chia sẻ: “Hầu như tất cả các nước hiện nay đều sử dụng kết cấu gỗ, đặc biệt các khu di tích lịch sử hay thắng cảnh đều sử dụng gỗ, bởi sự thích ứng và sự thân thiện môi trường của nó. Gần như các công trình mà tôi thực hiện đều gắn với nguyên liệu gỗ, ở nguyên liệu gỗ chúng ta sẽ cảm nhận được rất rõ về chất cảm của dự án, sự yêu thích của công chúng. Giả sử đến một lúc nào đó cần có 1 sự quay vòng thì sự kết thúc của nguyên liệu gỗ cũng thân thiện hơn những loại vật liệu khác”.

Chuyền CLT - giải pháp cấu kiện gỗ tiên tiến, lần đầu tiên có mặt tại Đông Nam Á đã được đưa vào sản xuất từ cuối tháng 12/2023 dưới sự quản lý của tập đoàn Trần Đức, chúng ta có thể nhìn nhận đó không chỉ là một công nghệ mà nó còn là hành trình đưa ngành Kiến trúc - Xây dựng Việt Nam tiến gần hơn đến với thế giới.

“Net Zero là câu chuyện đường dài và không thể chỉ một đơn vị, một doanh nghiệp mà có thể thành công. Chúng tôi hy vọng được đồng hành cùng các kiến trúc sư, các chủ đầu tư hay gần hơn là các bạn sinh viên chia sẻ các thông tin hữu ích về các nguyên liệu gỗ để cùng nhau phát triển ngành Kiến trúc Việt Nam” KTS Nguyễn Huy Hiển - Giám đốc kỹ thuật tập đoàn Trần Đức chia sẻ.