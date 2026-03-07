KUKA – Hãng Robot đặt nền móng hệ sinh thái Robot & AI tại miền Trung

Đà Nẵng, ngày 06/03/2026 – Công ty TNHH KUKA Việt Nam chính thức mở rộng hiện diện tại khu vực miền Trung thông qua việc hợp tác với Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng thành lập Trung tâm Đào tạo, Nghiên cứu và Phát triển Ứng dụng Robot Công nghiệp và Trí tuệ nhân tạo.

Việc thành lập Trung tâm là bước triển khai chiến lược trong giai đoạn 2026–2030, nhằm tăng mức độ phổ cập công nghệ robot và trí tuệ nhân tạo trong môi trường giáo dục, đồng thời xây dựng nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao phục vụ các ngành công nghiệp mũi nhọn tại Việt Nam như sản xuất ô-tô, điện tử, thực phẩm-đồ uống và các ngành sản xuất quan trọng khác.

Toàn cảnh Trung tâm - Ảnh: KUKA Vietnam

Với lịch sử phát triển hơn 125 năm, KUKA được biết đến là một trong những nhà cung cấp robot công nghiệp và giải pháp tự động hóa hàng đầu thế giới đến từ nước Đức. Có mặt chính thức tại Việt Nam từ năm 2018 với trụ sở tại Hà Nội và TPHCM, KUKA đã và đang tham gia sâu vào sự phát triển và hiện đại hóa các ngành công nghiệp sản xuất mũi nhọn của đất nước.

Việc thành lập thêm trụ sở tại miền Trung phản ánh tầm nhìn và chiến lược dài hạn của doanh nghiệp. Khu vực này đang đang nổi lên như một động lực công nghiệp mới với sự mở rộng của các khu công nghiệp và doanh nghiệp sản xuất công nghệ cao. Tuy nhiên, hạ tầng đào tạo chuyên sâu về robot và AI vẫn còn hạn chế. Thông qua hợp tác chiến lược với trường đại học kỹ thuật trọng điểm trong khu vực, KUKA trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng chuỗi cung ứng nhân lực công nghệ chất lượng cao cho các doanh nghiệp sản xuất trong tương lai.

Trung tâm được trang bị nhiều dòng robot công nghiệp thế hệ mới của KUKA, bao gồm robot từ tải trọng nhỏ đến lớn, robot hàn chuyên dụng cùng robot di động tự hành (AMR) KMP 400i và hệ thống điều khiển tích hợp AI. Các thiết bị này hiện đang được ứng dụng trong các dây chuyền sản xuất điện tử, ô tô và chế tạo tại Việt Nam cũng như nhiều nền công nghiệp phát triển

Trung tâm được trang bị hệ thống thiết bị đồng bộ phục vụ đào tạo và nghiên cứu, gồm nhiều robot công nghiệp và hệ thống điều khiển hiện đại - Ảnh: KUKA Vietnam

Không gian Trung tâm được thiết kế theo cấu trúc dây chuyền mô-đun hóa, mô phỏng mô hình sản xuất linh hoạt và thông minh của một nhà máy tương lai. Theo KUKA Vietnam, đây là một trong những mô hình đào tạo đầu tiên tại Việt Nam tích hợp đồng bộ các trạm robot công nghiệp và hệ thống AMR trong cùng một quy trình vận hành, cho phép mô phỏng sản xuất thông minh với sự phối hợp đồng bộ giữa robot cố định và robot di động.

Hệ thống được tích hợp nền tảng giám sát vận hành ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), giúp theo dõi, phân tích và tối ưu hiệu suất hoạt động, phản ánh xu hướng phát triển nhà máy thông minh (Smart Factory) trên thế giới và tại Việt Nam.

KUKA Việt Nam sẽ đồng hành với Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học - Ảnh: KUKA Vietnam

Thông qua hợp tác này, KUKA Vietnam và Nhà trường hướng tới đào tạo nguồn nhân lực có khả năng lập trình, vận hành robot công nghiệp, tích hợp hệ thống tự động hóa và ứng dụng AI trong điều khiển giám sát, tối ưu dây chuyền sản xuất. Trung tâm dự kiến đào tạo hàng trăm sinh viên mỗi năm, đồng thời đóng vai trò nền tảng cho hoạt động nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong khu vực.

Việc phổ cập robot và AI ngay trong môi trường đại học giúp sinh viên không chỉ tiếp cận lý thuyết mà còn thực hành trên các thiết bị được sử dụng thực tế trong môi trường nhà máy, giúp rút ngắn thời gian thích nghi khi tốt nghiệp tham gia vào doanh nghiệp. Đây được xem là yếu tố then chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh của chuỗi cung ứng sản xuất trong nước, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang thu hút dòng vốn FDI công nghệ cao và tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ông Huỳnh Phong Phú, Tổng Giám đốc KUKA Vietnam, chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng việc phổ cập công nghệ tiên tiến về robot, tự động hóa và AI ngay trong môi trường giáo dục sẽ rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và thực tiễn sản xuất. Đây là chiến lược bền vững nhất để nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp sản xuât Việt Nam."

Ông Huỳnh Phong Phú - Tổng giám đốc KUKA Vietnam phát biểu - Ảnh: KUKA Vietnam

Bên cạnh mục tiêu đào tạo, việc mở rộng hiện diện tại miền Trung cho phép KUKA tăng cường năng lực hỗ trợ kỹ thuật, dịch vụ và triển khai giải pháp cho mạng lưới khách hàng địa phương. Trong bối cảnh khu vực đang thu hút đầu tư sản xuất quy mô lớn, nhu cầu triển khai giải pháp tự động hóa ngày càng gia tăng.

Sự ra đời của Trung tâm Robot & AI không chỉ mở rộng sự hiện diện của doanh nghiệp, mà còn góp phần rút ngắn khoảng cách tiếp cận các giải pháp tự động hóa tiên tiến, thúc đẩy chuyển đổi số trong sản xuất và từng bước hình thành nền tảng cho hệ sinh thái công nghiệp 4.0 tại địa phương.

Theo thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026–2030, KUKA Vietnam cam kết không chỉ tài trợ thiết bị ban đầu mà còn cử chuyên gia đào tạo giảng viên, tổ chức workshop, seminar và nâng cấp công nghệ định kỳ hằng năm.

Chiến lược này cho thấy định hướng dài hạn của KUKA tại thị trường Việt Nam – nơi doanh nghiệp không chỉ tập trung vào các cơ hội ngắn hạn mà còn đầu tư vào nền tảng phát triển bền vững cho tương lai của ngành sản xuất thông minh.

Việc mở rộng tại miền Trung vì vậy không đơn thuần là thành lập thêm một trụ sở, mà là bước đi chiến lược nhằm đặt nền móng cho hệ sinh thái Robot & AI, nơi doanh nghiệp, nhà trường và địa phương cùng tham gia vào quá trình nâng cao năng lực công nghiệp quốc gia.

Trong bối cảnh cạnh tranh khu vực ngày càng gay gắt, đầu tư vào công nghệ và nhân lực không còn là lựa chọn, mà là chiến lược bắt buộc. Và với động thái mới nhất tại Đà Nẵng, KUKA đang thể hiện rõ vai trò của mình trong tiến trình đó.