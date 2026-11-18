‏Trong bức tranh đô thị hiện đại, phần lớn các tòa tháp cao tầng vẫn được thiết kế với cấu trúc khối đặc của bê tông, kính và kim loại, các mảng xanh được sắp xếp khiêm nhường nép mình ở góc sân vườn nhỏ hay thềm sảnh đón. Đặc biệt tại dải duyên hải mặn mòi, giá trị của những tán cây xanh mát càng trở nên rõ rệt: chúng không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn đóng vai trò then chốt trong việc điều hòa vi khí hậu, nâng tầm chất lượng sống.‏

‏Thấu hiểu sâu sắc triết lý sinh thái ấy, các kiến trúc sư Kume Design Asia đã không dừng lại ở việc "thêm xanh". Họ biến mảng xanh thành "trục xương sống" mềm mại, xuyên suốt chiều cao tổ hợp căn hộ Beachtro Tower tại đại đô thị biển Blanca City, đưa thiên nhiên thực sự trở thành linh hồn của công trình.‏

‏"Rừng nhiệt đới giữa lòng phố biển"‏

‏Các tòa tháp nương theo biểu tượng kiến trúc ngọn hải đăng được điểm tô bằng hệ thống vườn chủ đề bố trí xuyên suốt nhiều tầng cao. Từ tầng 1, các không gian xanh tiếp nối tại tầng 3, tầng 20 và vươn lên tầng 40, tạo thành hệ cảnh quan đa tầng gắn với các không gian vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng, thể thao, làm việc và thư giãn.‏

‏Tầng 1 chào đón cư dân bằng vườn hoa rực rỡ hòa cùng cổng chào sang trọng và khu vườn thư giãn tĩnh tại. Điểm nhấn là Hồ bơi Ốc đảo với làn nước xanh trong mang tinh thần resort, kết hợp hài hòa cùng công viên nước trẻ em, tạo nên khoảng trời vui chơi rộn rã giữa cỏ cây.‏

‏Hệ thống vườn chủ đề phân bổ trên nhiều tầng cao tại Beachtro Tower. Ảnh: Sun Property‏

‏Bước lên tầng 3 thiên nhiên được mở rộng theo chiều ngang với quần thể 6 khu vườn theo chủ đề độc bản: Vườn Nghỉ dưỡng, Vườn Sum vầy, Vườn Vọng cảnh, Vườn Đại dương, Vườn Thư giãn và Vườn Sáng tạo. Các khoảng xanh này kết nối mượt mà với khu BBQ ngoài trời, sân chơi trên cao và góc kết nối cộng đồng, tạo nên tọa độ giàu trải nghiệm gắn kết mọi thế hệ.‏

‏Đặt chân tới tầng 20 là trải nghiệm ở tầm cao mới với tổ hợp vườn vui chơi trên không – nơi cư dân thỏa sức hòa mình vào những thảm thực vật giữa những tầng mây.‏

‏Lên tầng 40, tọa độ đắt giá của tòa tháp sẽ là đài vọng cảnh, được mở ra với tầm nhìn panorama khoáng đạt ôm trọn biển trời và nhịp sống sôi động của thành phố. Từ đây nhìn xuống, những mảng xanh uốn lượn như một dải lụa sinh thái tuôn chảy ngoạn mục dọc tòa tháp.‏

‏Bên cạnh hệ thống cảnh quan, Beachtro Tower còn tích hợp tổ hợp không gian làm việc chung và sáng tạo, phòng tập thể thao cùng Pilates, tạo nên hệ sinh thái sống cân bằng giữa làm việc, vận động, nghỉ ngơi và thư giãn.‏

‏Không gian xanh cùng chuỗi tiện ích nội tòa đồng bộ. Ảnh: Sun Property‏

‏Các khu vườn trên cao không đơn thuần bổ sung mảng xanh cho kiến trúc mà còn góp phần tạo nên môi trường sống dễ chịu hơn cho cư dân. Một nghiên cứu của nhóm tác giả thuộc Đại học Nottingham, công bố năm 2021 trên Journal of Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems đã chỉ ra rằng, việc bố trí các khu vườn trên cao có thể giúp giảm hơn 1°C nhiệt độ tại khu vực phía sau tán cây, đồng thời điều tiết luồng gió mạnh ở độ cao lớn. Đây cũng là cơ sở khoa học cho xu hướng đưa cảnh quan xanh vào các tầng cao của công trình, biến những khoảng không gian ngoài trời thành nơi thư giãn, kết nối với thiên nhiên.‏

‏Khoảng xanh định hình phong cách sống cá tính‏

‏Ở dự án ven biển, những khoảng xanh hướng ra biển còn tạo nên sự giao hòa giữa hai hệ sinh thái: thiên nhiên nguyên bản với nắng, gió, đại dương và không gian sống hiện đại của con người. Tọa lạc tại vị trí hai mặt tiền, kết nối đại lộ 3 Tháng 2 và biển Bãi Sau, ‏‏Beachtro Tower‏‏ có lợi thế tiếp cận đồng thời cảnh quan đô thị và không gian biển rộng mở.‏

‏Các căn hộ sở hữu tầm nhìn đắt giá ôm trọn cảnh biển và phố thị. Ảnh: Sun Property‏

‏Đặc biệt, tiếp giáp với Beachtro Tower là dày đặc các công viên được quy hoạch trong lòng Blanca City, tạo nên mạng lưới không gian xanh liên hoàn gồm ‏‏Sun World Vung Tau‏‏, Central Park, Whale Park, Sport Park, Sea Soul Park. Sự liên kết giữa các không gian xanh này không chỉ mở rộng cảnh quan quanh tòa tháp mà còn mang đến nhiều lựa chọn sinh hoạt, vận động và tái tạo năng lượng.‏

‏Trên nền cảnh quan ấy, tinh thần DyHome (Design Your Home‏‏)‏‏ trở thành lớp giá trị bổ sung. Khi ngôi nhà đã có sẵn khung nhìn rộng mở, khoảng xanh và ánh sáng tự nhiên, chủ nhân có thêm "tấm toan" để thể hiện cá tính riêng từ cách bài trí nội thất đến việc tạo nên những góc xanh mang đậm dấu ấn cá nhân. Một ban công nhìn ra biển, một khung cửa mở vào tầng cây xanh hay đơn giản chỉ là khoảng nhỏ ngồi đọc sách trong gió biển. Những chi tiết tạo nên bản sắc của không gian sống.‏

‏Chuỗi công viên kiến tạo mảng xanh rộng lớn bên biển. Ảnh: Sun Property‏

‏Hơn cả một công trình được phủ xanh đơn thuần, những gì Kume Design Asia kiến tạo tại Beachtro Tower là một triết lý sống trọn vẹn cùng thiên nhiên. Đó là cách tiếp cận kiến trúc đặt thiên nhiên vào trung tâm của trải nghiệm sống. Từ mặt đất lên tầng cao, từng lớp xanh nối tiếp nhau tạo thành một "rừng nhiệt đới" thẳng đứng giữa phố biển – nơi kiến trúc hiện đại không đối lập với thiên nhiên, mà sống cùng thiên nhiên, để mỗi ngày trở về nhà cũng là một lần tìm lại nhịp sống chậm hơn, xanh hơn và gần với những giá trị nguyên bản của con người.‏