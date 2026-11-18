UBND TPHCM vừa ban hành Kế hoạch số 643 về công bố quy hoạch tổng thể thành phố thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm. Văn bản này thay thế Kế hoạch số 622 được ban hành trước đó.

Theo kế hoạch mới, hội nghị công bố quy hoạch dự kiến khai mạc lúc 8h ngày 23/11 tại Trung tâm Triển lãm Quy hoạch thành phố, phường An Khánh. Đây là địa điểm mới, thay cho phương án tổ chức tại Trung tâm hội nghị Thiskyhall Sala như dự kiến trước đó.

Hội nghị công bố quy hoạch tổng thể TPHCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm dự kiến khai mạc lúc 8h ngày 23/11 tại Trung tâm Triển lãm Quy hoạch thành phố, thay cho địa điểm Thiskyhall Sala như dự kiến trước đó.

Hội nghị dự kiến có sự tham dự của lãnh đạo Trung ương, các tỉnh, thành phố lân cận, nhà đầu tư chiến lược, hiệp hội doanh nghiệp cùng đại diện 168 phường, xã, đặc khu của TPHCM.

Chương trình gồm phát biểu của Chủ tịch UBND TPHCM, trình chiếu phim giới thiệu quy hoạch, thuyết minh bản đồ và sơ đồ tổ chức không gian phát triển. Chủ tịch Quốc hội sẽ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đáng chú ý, trong khuôn khổ hội nghị, thành phố sẽ công bố và trao giấy chứng nhận thành viên chính thức của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM đợt 2.

Bên cạnh hội nghị, TPHCM tổ chức triển lãm quy hoạch trong một tháng tại Trung tâm Triển lãm Quy hoạch thành phố để người dân tham quan. Sở Quy hoạch - Kiến trúc được giao điều hành hoạt động này, bố trí nhân viên thuyết minh, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp sử dụng bản đồ số, đồng thời tiếp nhận phản ánh.

Về công khai thông tin, Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì xây dựng và duy trì địa chỉ truy cập thống nhất đến hồ sơ, bản đồ và cơ sở dữ liệu quy hoạch chính thức. Các tài liệu được phép công bố gồm thuyết minh, quy định quản lý, bản đồ, bản vẽ, sơ đồ và dữ liệu điện tử liên quan.

Trước đó vào ngày 30/10, HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua quy hoạch tổng thể TPHCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm. Định hướng trọng tâm của quy hoạch là tổ chức thành phố theo mô hình siêu đô thị đa cực, đa trung tâm, kết hợp phát triển không gian ngầm, mặt đất, tầm thấp và tầm cao.

Theo bản quy hoạch, cấu trúc không gian của thành phố gồm 5 cực động lực, 5 trung tâm vệ tinh, 5 hệ liên kết chiến lược và 10 vùng quản trị phát triển. Các vùng quản trị này được xác định dựa trên đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội và yêu cầu phát triển; không phải đơn vị hành chính và không làm phát sinh cấp trung gian.