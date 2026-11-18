Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân thoát nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ sáng ngày 18/11, Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy tại tầng 8, tòa C2, chung cư Mandarin, số 5 Nguyễn Thị Thập, phường Yên Hòa.

Lực lượng chức năng khẩn trương điều động 5 xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và 1 xe chỉ huy chữa cháy cùng 34 cán bộ, chiến sĩ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chuyên nghiệp đến hiện trường.

Tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng phá cửa tiếp cận căn hộ, triển khai chữa cháy và tổ chức hướng dẫn 3 người dân, gồm 1 người lớn và 2 trẻ em, thoát nạn theo cầu thang bộ.

Khu vực xảy ra hỏa hoạn.

Đến 5h40 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các khu vực lân cận.

Ngoài 3 nạn nhân trên, 1 người tự thoát ra ngoài trước đó. Hiện cả 4 người đều an toàn, sức khỏe ổn định.

Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.