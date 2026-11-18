Hoạt động nằm trong khuôn khổ Ngày hội Sáng tạo Nội dung số Việt Nam - Vietnam iContent 2026 góp phần thúc đẩy những nội dung tích cực, kết nối cộng đồng sáng tạo và lan tỏa các giá trị tốt đẹp trong xã hội.

Tính đến ngày 10/11, cuộc thi Sáng tạo nội dung số "Sống rực rỡ" đã thu hút gần 1.000 bài hưởng ứng từ khắp cả nước. Các tác phẩm được thể hiện bằng nhiều hình thức video, ảnh và bài viết, trong đó video chiếm hơn 72%, phản ánh sức hấp dẫn của nội dung trực quan trong việc truyền tải cảm xúc và câu chuyện đời sống.

Cuộc thi Sáng tạo nội dung số "Sống rực rỡ" đã thu hút gần 1.000 bài hưởng ứng từ khắp cả nước. Ảnh BTC

Theo Ban tổ chức, số lượng bài hưởng ứng vẫn tiếp tục tăng sau khi cổng nhận bài dự thi chính thức khép lại. Hà Nội, TP HCM và Huế hiện là ba địa phương dẫn đầu về số lượng bài hưởng ứng. Nội dung các tác phẩm tập trung vào những giá trị gần gũi trong cuộc sống như tình cảm gia đình, lòng tử tế, nét đẹp văn hóa địa phương và niềm tự hào về quê hương. Tuy có số lượng bài thi không phải cao nhất, nhưng nhiều tỉnh thành khác lại có những câu truyện ấn tượng và xúc động, đó là câu chuyện về người đã qua "gần một thế kỷ cuộc đời, vẫn rực rỡ với trang sử làng" tại Đà Nẵng; hay nghệ sĩ nhạc cụ dân tộc người J'rai nuôi 11 em nhỏ bị bỏ rơi…; Bên cạnh đó là rất nhiều bài dự thi ảnh về Việt Nam đầy cảm xúc và nghệ thuật, cùng những video dựng tự nhiên mà lôi cuốn.

Top 45 tác phẩm xuất sắc được lựa chọn từ ba hạng mcuj video, ảnh và bài viết bước tiếp vào vòng Chung kết Sống rực rỡ. Ảnh BTC

Hiện chương trình đã bước vào giai đoạn sơ loại để lựa chọn các tác phẩm xuất sắc vào vòng chung kết. Bên cạnh việc tìm kiếm những nội dung giàu cảm hứng, cuộc thi hướng tới việc khuyến khích các giá trị tích cực trên không gian mạng, nơi mỗi câu chuyện được chia sẻ đều có thể tạo ra tác động tốt đẹp tới cộng đồng.

Techcombank và Techcombank OneU – đối tác đồng hành chiến lược của chương trình. Ảnh Techcombank

"Sống rực rỡ" là hoạt động nổi bật thuộc khuôn khổ Ngày hội Sáng tạo Nội dung số Việt Nam - Vietnam iContent 2026, sự kiện thường niên do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo nhằm tôn vinh những cá nhân và tổ chức có đóng góp cho sự phát triển của ngành sáng tạo nội dung số Việt Nam. Trong vai trò nhà đồng hành chiến lược của cuộc thi, Techcombank và Techcombank OneU đã góp phần tạo thêm động lực để những câu chuyện ý nghĩa được lan tỏa rộng rãi hơn, đồng thời khuyến khích tinh thần sáng tạo gắn với các giá trị tích cực cho xã hội.

Sống rực rỡ - cùng cộng đồng kiến tạo bản đồ Việt Nam với hàng nghìn câu chuyện rực rỡ. Ảnh BTC

Ngày hội Sáng tạo Nội dung số Việt Nam - Vietnam iContent 2026 dự kiến diễn ra ngày 11/12 tại Nhà thi đấu Quân khu 7 (TP HCM), quy tụ nhà sáng tạo nội dung, doanh nghiệp, nền tảng công nghệ và cơ quan quản lý cùng trao đổi về tương lai của ngành công nghiệp sáng tạo nội dung số. Trong năm đầu tiên kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, sự kiện còn góp phần lan tỏa những câu chuyện về con người, văn hóa và bản sắc Việt Nam thông qua các hình thức sáng tạo hiện đại.