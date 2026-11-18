Ngoài phí chuyển đổi ngoại tệ, tỷ giá cũng đang được đưa lên bàn cân



Hãy hình dung bạn vừa có một buổi mua sắm tại Nhật Bản hoặc thanh toán hóa đơn khách sạn trong chuyến công tác Singapore. Trên hóa đơn, số tiền được hiển thị bằng đồng tiền địa phương. Nhưng khi giao dịch được ghi nhận trên thẻ, khoản tiền này sẽ được quy đổi sang VND theo tỷ giá áp dụng, cùng các khoản phí liên quan.

Đó là lý do số tiền cuối cùng sẽ khác với khoản bạn tự ước tính ban đầu.

Khi bắt đầu tìm hiểu và lựa chọn một chiếc thẻ thanh toán quốc tế, phí chuyển đổi ngoại tệ thường là thông tin dễ nhận biết nhất. Khách hàng nhanh chóng tham khảo mức phí được công bố, nhưng tỷ giá quy đổi lại là phần ít được chú ý, dù đây là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị giao dịch tính bằng VND mà họ phải chi trả.

Chẳng hạn, với một chuyến du lịch gia đình có tổng chi tiêu 10.000 USD cho khách sạn, ăn uống, mua sắm và các hoạt động trải nghiệm, giả sử tỷ giá quy đổi chênh lệch 200 đồng/USD, thì dù cùng áp dụng mức phí chuyển đổi ngoại tệ, tổng số tiền thanh toán vẫn khác nhau hơn 2 triệu đồng. Khoản chênh lệch này có thể tương đương chi phí di chuyển, một hoạt động trải nghiệm hoặc một phần ngân sách mua sắm của gia đình.

Với những khách hàng thường xuyên du lịch hoặc công tác nước ngoài, việc quan tâm đến tỷ giá càng trở nên thiết thực khi các khoản chi tiêu được cộng dồn qua nhiều chuyến đi. Vì vậy, bên cạnh mức phí chuyển đổi ngoại tệ được công bố, tỷ giá quy đổi cũng là yếu tố đáng cân nhắc để có cái nhìn đầy đủ hơn về tổng chi phí phải thanh toán.

Chọn đúng dòng thẻ là cách để chủ động chi tiêu và tận hưởng hành trình

Khi chuẩn bị cho một chuyến du lịch hay công tác nước ngoài, bên cạnh lịch trình và ngân sách, việc lựa chọn một chiếc thẻ phù hợp sẽ giúp cả hành trình trở nên thuận tiện hơn. Vì ngoài giá trị ở việc thanh toán nhanh chóng, chiếc thẻ còn có khả năng hỗ trợ quản lý chi phí và mang đến những quyền lợi thiết thực gắn liền với cả chuyến đi.

Bên cạnh phí chuyển đổi ngoại tệ, tỷ giá quy đổi cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến tổng chi phí thanh toán quốc tế. Với mức phí chuyển đổi ngoại tệ chỉ 0,9% cùng định hướng tỷ giá minh bạch, cạnh tranh, hai dòng thẻ ACB Visa Signature và ACB Privilege Visa Signature mang đến giải pháp giúp khách hàng tối ưu chi phí khi mua sắm, du lịch và thanh toán tại nước ngoài.

Ngay từ khi bắt đầu hành trình, chủ thẻ đã hưởng đặc quyền tại mạng lưới hơn 1.200 phòng chờ thương gia cao cấp trên toàn thế giới. Những khoảng thời gian chờ chuyến bay, đặc biệt trong các hành trình dài hoặc có lịch trình nối chuyến, trở nên thoải mái hơn với không gian nghỉ ngơi và thư giãn trước giờ khởi hành.

Ngoài ra, các khoản chi tiêu còn mang lại giá trị tích lũy thông qua chương trình ACB Rewards. Với nhóm giao dịch đủ điều kiện như nhà hàng, mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn và dịch vụ du lịch, khách hàng được tích đến 5% điểm ACB Rewards, tối đa 500.000 điểm/ tháng. Các khoản chi tiêu khác được tích điểm theo chính sách riêng, không giới hạn điểm tích lũy. Điểm thưởng dễ dàng quy đổi thành E-voucher hoặc quà tặng từ hơn 110 thương hiệu trên ứng dụng ACB ONE.

Một chuyến đi trọn vẹn không chỉ đến từ những trải nghiệm mà còn từ cảm giác yên tâm khi chủ động được các khoản chi tiêu. Hiểu thêm về tỷ giá, mức phí và lựa chọn chiếc thẻ phù hợp với nhu cầu sẽ giúp khách hàng tận hưởng hành trình mà không phải bận tâm quá nhiều đến những khoản chi ngoài dự tính.

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