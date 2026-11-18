Chuẩn bị nguồn lực cho giai đoạn phát triển mới của quản lý gia sản

Thị trường quản lý gia sản tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ hơn khi số lượng cá nhân sở hữu tài sản lớn tiếp tục gia tăng, kéo theo nhu cầu ngày càng đa dạng về đầu tư, bảo toàn và chuyển giao tài sản. Theo The Wealth Report 2025 của Knight Frank, Việt Nam có 5.459 cá nhân sở hữu tài sản thanh khoản từ 10 triệu USD trở lên trong năm 2024, đứng thứ 6 tại Đông Nam Á.

Sự gia tăng về quy mô tài sản cũng kéo theo thay đổi về kỳ vọng của khách hàng. Khách hàng Private ngày càng quan tâm tới những giải pháp gắn với mục tiêu dài hạn, khẩu vị rủi ro, nhu cầu thanh khoản và tổng thể danh mục tài sản.

Điều đó đặt ra yêu cầu mới đối với Private Banker. Bên cạnh hiểu biết về sản phẩm, người tư vấn cần có khả năng thấu hiểu bức tranh tài chính, nhìn nhận danh mục một cách tổng thể, kết nối các giải pháp phù hợp và đồng hành trong những quyết định quan trọng của khách hàng và gia đình. Đối với BIDV, việc chuẩn bị đội ngũ này không chỉ nâng cao chất lượng phục vụ hiện tại, mà là bước đi dài hạn để từng bước xây dựng năng lực Wealth Management tương đồng các thị trường phát triển trong khu vực.

Từ đào tạo chuyên biệt đến thiết lập chuẩn nghề Private Banker

Một dấu mốc quan trọng trong hành trình này là việc triển khai BIDV Private Banking School từ năm 2025 – chương trình đào tạo chuyên biệt dành cho đội ngũ cán bộ quản lý tài sản phân khúc Khách hàng cao cấp. Chương trình được triển khai với sự đồng hành của Wealth Management Institute (WMI), Singapore - đơn vị đào tạo hàng đầu về Private Banking tại Singapore và khu vực, hướng tới việc từng bước chuẩn hóa kiến thức, kỹ năng và phương pháp tư vấn theo thông lệ quốc tế.

Ông Henk R. De Glint, Chuyên gia tư vấn kiên Giảng viên, Viện Quản lý Tài sản Singapore (WMI) chia sẻ: "Một Private Banker thực thụ không chỉ là người quản lý mối quan hệ khách hàng, mà phải trở thành người cố vấn đáng tin cậy – người thấu hiểu toàn diện khách hàng, kết nối các giải pháp tài chính và đồng hành cùng những quyết định quan trọng trong hành trình tài sản của họ."

Ông Henk R. De Glint chia sẻ với các học viên BIDV Private Banker

Bởi thế điểm khác biệt của chương trình là cách tiếp cận toàn diện dành cho một Private Banker. Theo đó, đội ngũ BIDV Private Banker được phát triển trên các nhóm năng lực cốt lõi gồm: đạo đức nghề nghiệp, quản lý và phát triển quan hệ khách hàng; tư vấn đầu tư; hoạch định tài sản và thừa kế; ESG; công nghệ và trí tuệ nhân tạo trong Wealth Management. Ngân hàng gắn đào tạo với thực hành, coaching trên các tình huống khách hàng cụ thể và đánh giá khả năng ứng dụng trong công việc. Private Banker từng bước hình thành tư duy tư vấn toàn diện: từ hiểu nhu cầu, xác định mục tiêu, đánh giá khẩu vị rủi ro đến phối hợp cùng các chuyên gia để xây dựng giải pháp phù hợp. Song song với việc phát triển đội ngũ, BIDV từng bước chuẩn hóa phương pháp tư vấn, mở rộng các dịch vụ quản lý danh mục và gia sản ngày càng chuyên sâu hơn.

Kiến tạo nền tảng cho Private Banking dài hạn

Trong bối cảnh thị trường ngày càng đòi hỏi tính chuyên nghiệp, cá nhân hóa và chiều sâu tư vấn, chất lượng đội ngũ sẽ trở thành một trong những yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của Private Banking.

Việc chủ động đầu tư vào con người từ sớm cho thấy định hướng dài hạn của BIDV: xây dựng lực lượng Private Banker đạt chuẩn quốc tế, tư duy tư vấn hiện đại và khả năng đồng hành với khách hàng trong những nhu cầu ngày càng phức tạp về đầu tư và quản lý gia sản.

Trung tâm Khách hàng Cá nhân Cao cấp Tp. Hồ Chí Minh

Đại diện BIDV khẳng định: "Việc xây dựng đội ngũ Private Banker theo chuẩn mực quốc tế không chỉ giúp BIDV nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng cao cấp, mà còn tạo nền tảng để từng bước hình thành chuẩn nghề nghiệp phù hợp với sự phát triển của thị trường quản lý gia sản tại Việt Nam và khu vực."