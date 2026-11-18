‏Lấy con người làm trung tâm, đưa thiên nhiên và văn hóa bản địa vào ngôn ngữ thiết kế - mỗi công trình Sun Group kiến tạo tại Đà Nẵng không chỉ dừng ở tiêu chí đẹp, mà còn góp những giá trị sống mới cho địa phương. Từ "nốt sol" rực rỡ Sun Symphony Residence đến nét độc đáo, hiện đại của Sun Ponte Residence hay Sun Cosmo Residence bên bờ sông Hàn, tất cả đều vươn mình thành biểu tượng vượt thời gian.‏

‏Nối tiếp những thành công ấy, ‏‏Sun Saphia Residence ‏‏- dự án căn hộ mặt biển của Sun Group tại Đà Nẵng sẽ viết chương mới cho bức tranh đô thị Đà Nẵng. Tọa lạc tại ngã ba huyết mạch Võ Nguyên Giáp - Trường Sa - Nguyễn Đức Thuận, cách biển vỏn vẹn 300m, tòa tháp hiện lên như một sân khấu tráng lệ, nơi 5 "vũ điệu" của di sản, kiến trúc, ánh dương, đại dương và cuộc sống cùng hòa nhịp.‏

‏"Vũ điệu" di sản và kiến trúc đương đại vươn mình‏

‏Đà Nẵng‏‏ không chỉ được biết đến với những bãi biển đẹp, danh thắng nổi tiếng mà còn là vùng đất hội tụ nhiều giá trị văn hóa, lịch sử và nghệ thuật đặc sắc. Tiếp nối mạch nguồn di sản ấy, các kiến trúc sư Sun Group khéo léo chuyển hóa nghệ thuật điêu khắc Champa thành dấu ấn kiến trúc riêng tại Sun Saphia Residence.‏

‏Sự kết hợp giữa sắc đỏ gạch đặc trưng của kiến trúc Chăm Pa và vật liệu kính phóng khoáng tạo nên "vũ điệu kiến trúc" độc bản cho dự án Sun Saphia Residence. Ảnh: Sun Property.‏

‏Điểm nhấn trong thiết kế dự án là phần mái vươn cao với những đường cong uốn lượn như muốn lưu giữ chuyển động mềm mại của điệu múa tiên nữ Apsara, tạo sự tương phản thú vị với nét bề thế của tòa tháp. Tinh thần di sản tại Sun Saphia Residence còn được thể hiện qua gam màu đỏ gạch chủ đạo ở thân tháp,‏‏ ‏‏gợi nhắc đến vật liệu kiến trúc đặc trưng của Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn, tạo dấu ấn thị giác mạnh mẽ.‏

‏Tầng tầng lớp lớp giá trị văn hóa được chắt lọc, đan cài, tạo nên một "vũ khúc kiến trúc" vừa vững chãi, vừa uyển chuyển cho Sun Saphia Residence. Đặc biệt, văn hóa không chỉ là chất liệu tạo nên nét độc bản cho kiến trúc, thông qua đó dấu ấn bản địa thân thuộc hiện diện trong đời sống thường nhật, trở thành sợi dây kết nối con người với không gian sống.‏

‏Đón trọn "vũ điệu" đại dương và ánh dương rực rỡ mỗi ngày‏

‏Từ ban công căn hộ Sun Saphia Residence, cư dân có thể thưởng lãm "vũ điệu" ánh dương và đại dương biến chuyển qua từng khoảnh khắc trong ngày. Ảnh: Sun Property.‏

‏Khối tháp cao 30 tầng với kiến trúc đậm dấu ấn di sản càng thêm nổi bật khi hiện diện bên cung đường biển tỷ đô kết nối trung tâm Đà Nẵng với các di sản thế giới Hội An, Mỹ Sơn. Nếu tòa tháp là hiện thân của "vũ điệu" di sản và kiến trúc đương đại, thì thiên nhiên xung quanh chính là bản hòa vũ của nhịp sóng đại dương, ánh sáng và sắc màu bầu trời thay đổi qua từng thời khắc.‏

‏Qua những lớp kính trong suốt cùng khoảng ban công rộng mở, mọi ranh giới giữa không gian sống và thiên nhiên dường như được xóa mờ. Mỗi ngày của cư dân Sun Saphia Residence là một hành trình thưởng lãm những "vũ điệu" thiên nhiên tuyệt mỹ: từ những tia nắng ban mai tinh khôi len qua khung cửa, sắc xanh đại dương trải dài vô tận, đến ánh chiều tà êm đềm nhuộm vàng mặt biển. Phóng tầm mắt ra xa, căn hộ thu trọn bức tranh phong cảnh của bờ biển Mỹ Khê quyến rũ, dòng sông Đô Tỏa hiền hòa hay Ngũ Hành Sơn hùng vĩ.‏

‏"Vũ điệu" cuộc sống thăng hoa giữa tâm điểm kết nối Đà thành‏

‏Cư dân tòa tháp Sun Saphia Residence dễ dàng duy trì lối sống khỏe mạnh, cân bằng với phòng gym được trang bị hiện đại. Ảnh: Sun Property.‏

‏Chất sống "nghỉ dưỡng bên bờ đại dương" tại Sun Saphia Residence được hoàn thiện bởi "vũ điệu" của cuộc sống tiện nghi. Nhà phát triển bất động sản gắn với du lịch nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam - Sun Property đã thiết lập một phong cách sống bên biển đúng nghĩa với hệ tiện ích nội tòa chuẩn resort gồm: bể bơi tầm nhìn hướng biển, phòng gym&yoga... Khối shophouse tại chân tháp bổ sung dịch vụ mua sắm, ẩm thực, góp phần hoàn thiện nhịp sống tiện nghi ngay tòa nhà. Không gian sống - nghỉ dưỡng sinh thái còn được nối dài khi dự án nằm kế cận bãi tắm Sơn Thủy, công viên bãi tắm đối diện và công viên bãi tắm Huyền Trân Công Chúa.‏

‏Trong bán kính chỉ vài km, cư dân có thể kết nối thuận tiện đến trung tâm thành phố, sân bay quốc tế Đà Nẵng và các điểm đến du lịch nổi tiếng. Tổ hợp giải trí Da Nang Downtown cách khoảng 4km; vị trí quy hoạch nhà ga tàu điện LRT 09 (tuyến Nguyễn Tất Thành - Hòa Xuân) cách khoảng 500m. Đặc biệt, kế hoạch mở rộng trục Võ Nguyên Giáp - Trường Sa - Lạc Long Quân với tổng vốn đầu tư 2.633 tỷ đồng được kỳ vọng tiếp tục gia tăng khả năng kết nối dọc hành lang ven biển.‏

‏Đà Nẵng vươn mình thành cực tăng trưởng du lịch của cả nước, tạo bệ phóng khai thác lưu trú bền vững cho căn hộ ven biển. Ảnh: Sun Property.‏

‏Chính sự hòa quyện của 5 "vũ điệu" di sản, kiến trúc, đại dương, ánh dương và nhịp sống tiện nghi tạo nên giá trị cạnh tranh khác biệt cho Sun Saphia Residence. Không chỉ là chốn an cư và nghỉ dưỡng đẳng cấp, mỗi căn hộ còn mở ra cơ hội khai thác lưu trú vượt trội trong bối cảnh Đà Nẵng được định hướng là 1 trong 3 cực tăng trưởng du lịch chính của Việt Nam. Bên cạnh dòng khách du lịch trong và ngoài nước, nhu cầu lưu trú tại Đà Nẵng còn được thúc đẩy bởi lực lượng lao động, chuyên gia quốc tế đến làm việc; cũng như người dân từ các địa phương khác tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp, môi trường sống chất lượng hoặc nơi an dưỡng tuổi già tại "thành phố đáng sống nhất cả nước".‏