Ký hợp đồng 38 tỷ USD với Amazon Web Services, OpenAI tiến thêm một bước giảm phụ thuộc vào Microsoft

OpenAI vừa ký kết thỏa thuận đầy tham vọng trị giá 38 tỷ USD với Amazon Web Services trong một động thái chiến lược nhằm đa dạng hóa nguồn cung ứng GPU Nvidia và giảm sự phụ thuộc quá mức vào Microsoft. Hợp đồng kéo dài 7 năm này đánh dấu bước đi quan trọng của công ty tạo ra ChatGPT trong việc xây dựng hệ sinh thái tính toán đa dạng cho tham vọng AI khổng lồ của mình.

Theo thỏa thuận được công bố hôm thứ Hai, OpenAI sẽ có quyền truy cập vào hàng trăm nghìn bộ xử lý đồ họa Nvidia thông qua hạ tầng cloud của Amazon, bao gồm cả các chip tăng tốc xử lý AI thế hệ mới GB200 và GB300. Toàn bộ công suất dự kiến sẽ được triển khai trước cuối năm 2026, với khả năng mở rộng thêm từ năm 2027 trở đi. Điều này cho phép OpenAI huấn luyện và vận hành các mô hình AI tiên tiến mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào một nhà cung cấp duy nhất.

Quyết định này xuất phát từ việc OpenAI hoàn tất quá trình tái cấu trúc tuần trước, giúp công ty thoát khỏi gốc rễ phi lợi nhuận và quan trọng hơn là loại bỏ quyền ưu tiên của Microsoft trong việc cung cấp dịch vụ tính toán. Trước đây, Microsoft có quyền được ưu tiên cung cấp các dịch vụ cloud cho OpenAI, nhưng thỏa thuận mới đã mở ra cơ hội cho công ty tự do lựa chọn đối tác theo nhu cầu thực tế.

CEO Sam Altman giải thích rằng "việc mở rộng AI tiên tiến đòi hỏi khả năng tính toán khổng lồ và đáng tin cậy," đồng thời nhấn mạnh rằng quan hệ đối tác với AWS sẽ củng cố hệ sinh thái tính toán rộng lớn cần thiết cho kỷ nguyên mới này. Tuyên bố của ông Altman phản ánh chiến lược dài hạn của OpenAI trong việc không đặt tất cả "trứng vào một giỏ" khi nói đến hạ tầng tính toán quan trọng.

Thỏa thuận với Amazon chỉ là một phần trong chiến lược đa dạng hóa toàn diện mà OpenAI đang theo đuổi. Công ty đã ký hợp đồng với Google Cloud từ tháng 6, đồng thời có thỏa thuận 300 tỷ USD trong năm năm với Oracle để mua sức mạnh tính toán. Thậm chí với chính Microsoft, OpenAI vẫn duy trì hợp đồng 250 tỷ USD cho dịch vụ Azure cloud trong khuôn khổ thỏa thuận tái cấu trúc mới. Tổng cộng, OpenAI đã cam kết chi hơn 1.000 tỷ USD cho hạ tầng tính toán, một con số khổng lồ thể hiện tầm nhìn đầy tham vọng của công ty.

OpenAI vẫn đang tìm cách giải cơn khát vô độ GPU NVIDIA của mình

Động thái này được thị trường đón nhận tích cực, với cổ phiếu Amazon đạt đỉnh mọi thời đại và tăng thêm gần 140 tỷ USD vốn hóa thị trường. Các nhà phân tích đánh giá đây là "lá phiếu tin tưởng cực kỳ quan trọng" đối với khả năng cung cấp quy mô tính toán của AWS, giúp Amazon chứng minh mình có thể cạnh tranh với Microsoft và Google trong cuộc đua AI. Ngược lại, cổ phiếu Microsoft có phần giảm nhẹ sau tin tức này, phản ánh lo ngại về việc mất đi một phần ảnh hưởng đối với đối tác chiến lược quan trọng nhất.

Chiến lược đa dạng hóa này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh nhu cầu về GPU Nvidia đang tăng vọt trên toàn thế giới. Với tham vọng cuối cùng là thêm 1 gigawatt công suất tính toán mỗi tuần, OpenAI cần đảm bảo nguồn cung ổn định và không bị gián đoạn. Việc phụ thuộc vào một nhà cung cấp duy nhất có thể tạo ra rủi ro về giá cả, nguồn cung và thậm chí là tranh chấp thương mại trong tương lai.

Tuy nhiên, cam kết chi tiêu khổng lồ này cũng đặt ra câu hỏi về khả năng tài chính của OpenAI. Mặc dù doanh thu dự kiến đạt 20 tỷ USD vào cuối năm, công ty vẫn đang ghi nhận thua lỗ đáng kể. Các nhà phân tích Wall Street đã bày tỏ lo ngại về cách OpenAI sẽ tài trợ cho tất cả những thỏa thuận này, đặc biệt trong bối cảnh ngày càng có nhiều tiếng nói cảnh báo về bong bóng AI do định giá và chi tiêu quá lớn.

Dù vậy, việc OpenAI chủ động đa dạng hóa nguồn cung ứng GPU thể hiện sự trưởng thành trong tư duy chiến lược của công ty. Thay vì chấp nhận sự phụ thuộc vào một đối tác duy nhất, OpenAI đang xây dựng một mạng lưới nhà cung cấp đa dạng để đảm bảo có đủ tài nguyên tính toán cho tham vọng AI tổng quát trong tương lai. Động thái này không chỉ giúp OpenAI có thêm sức mạnh đàm phán mà còn tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh giữa các nhà cung cấp cloud lớn, cuối cùng có thể mang lại lợi ích cho toàn bộ ngành công nghệ AI.