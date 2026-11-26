Làng Bách Mộc, huyện Đan Lăng, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc từ lâu đã thu hút sự chú ý do tỉ lệ sinh đôi ở đây khá cao. Bách Mộc hiện có 634 hộ với 1.996 người, nhưng đã ghi nhận tổng cộng 33 cặp sinh đôi, trang Sina đưa tin.

Với tỉ lệ sinh đôi được ước tính khoảng 5%, Bách Mộc được nhiều người gọi là "làng sinh đôi". Đáng chú ý, đây không phải hiện tượng mới xuất hiện trong vài năm gần đây. Theo người dân địa phương, nhiều gia đình trong làng có các thế hệ liên tiếp sinh đôi.

Các cặp song sinh tại làng Bách Mộc. Ảnh chụp màn hình SCMP

Trong số những cặp song sinh có 21 cặp đều còn sống, 7 cặp chỉ còn 1 trong 2 người còn sống và 5 cặp đã qua đời. Trong số 28 cặp còn sống cả hai hoặc một người, có 10 cặp đều là nam, 11 cặp đều là nữ và 7 cặp song sinh nam nữ.

Bà Hoàng Văn Quyên, một người dân Bách Mộc, cũng có con sinh đôi, cho biết trước khi mang thai, gia đình chỉ mong con có thêm anh chị em để lớn lên không cảm thấy cô đơn. Tuy nhiên, khi đi khám thai, bà phát hiện mình mang song thai. Bà cho biết, trong gia đình, các cô, dì cũng từng sinh đôi.

Tại Bách Mộc, việc các cặp song sinh bị nhận nhầm gần như trở thành chuyện thường ngày. "Có lần tôi cho đứa con gái lớn ăn trưa 2 lần mà không cho đứa em ăn, vì tôi không thể phân biệt chúng. Cô chị khóc vì ăn quá no, còn cô em khóc vì đói", bà Hoàng Văn Quyên kể.

Các cặp song sinh ở đây cũng chia sẻ nhiều điểm trùng hợp thú vị. Một cư dân khác trong làng có 2 đứa con sinh đôi gồm 1 trai, 1 gái và điều kỳ lạ là có lần 2 đứa ở xa nhau nhưng lại bị cảm cùng lúc. Người cha của cặp song sinh này cho biết anh sẽ không có con nữa vì khả năng vợ sinh đôi là quá cao.

Dân làng Bách Mộc cho biết những cặp song sinh đều được mang thai tự nhiên và nhiều người cho rằng nguyên nhân do yếu tố môi trường như đất đai và nguồn nước nhiều khoáng chất, dù chưa có chứng cứ khoa học chứng minh điều này.

Một số người thì cho rằng gen di truyền trong cộng đồng có thể đóng vai trò quan trọng, khi đặc điểm sinh đôi được truyền qua nhiều thế hệ.

Một chi tiết đáng chú ý là một số phụ nữ từ địa phương khác kết hôn và chuyển đến Bách Mộc cũng sinh đôi. Theo chia sẻ của những bà mẹ này, trước khi đến đây, gia đình họ không có tiền sử sinh đôi rõ ràng. Sau khi kết hôn và sinh sống tại Bách Mộc, họ vẫn ăn uống và sinh hoạt bình thường, không sử dụng loại thực phẩm bổ sung đặc biệt nào nhưng lại mang thai đôi.

Điều này khiến người dân càng tin rằng môi trường sống, nguồn nước hoặc đặc điểm tự nhiên của Bách Mộc có thể đóng vai trò nào đó. Tuy nhiên, đó mới chỉ là suy đoán.

Để tìm lời giải cho bí ẩn này, phóng viên đã phỏng vấn bác sĩ Vương Yến, Trưởng Trung tâm Y học Sinh sản, Bệnh viện Tây Trung Quốc số 2 thuộc Đại học Tứ Xuyên, cơ sở Mai Sơn.

Theo chuyên gia, tỉ lệ sinh đôi trong dân số nói chung vào khoảng 1-2%, trong khi tại Bách Mộc, con số ước tính có thể lên tới khoảng 5%. Nếu loại trừ các trường hợp có sự can thiệp y tế như kích thích rụng trứng hoặc hỗ trợ sinh sản, yếu tố di truyền được xem là một trong những khả năng đáng chú ý nhất.

Chuyên gia nhận định có thể cộng đồng dân cư tại Bách Mộc đã sinh sống qua nhiều thế hệ và tồn tại một mức độ quan hệ huyết thống nhất định. Nếu trong một hoặc một số dòng họ có xu hướng sinh đôi cao, đặc điểm này có thể tập trung trong cộng đồng qua nhiều thế hệ.