Kỷ luật Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương ở Đà Lạt

22-11-2025 - 07:45 AM | Xã hội

Bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương (phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) bị cách tất cả chức vụ trong Đảng

Ngày 21-11, theo nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động, Đảng ủy phường Xuân Hương – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách tất cả chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2025 – 2027 đối với bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương.

Kỷ luật Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương ở Đà Lạt- Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương.

Theo đó, bà Nga với vai trò Bí thư Chi bộ Trường Tiểu học Trưng Vương, đã vi phạm quy chế làm việc của cấp uỷ; vi phạm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng trong việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, phê bình và tự phê bình, nội bộ cấp ủy mất đoàn kết.

Bà Nga thiếu kiểm tra, không phát hiện và ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong phạm vi lĩnh vực chuyên môn được giao, dẫn đến nhà trường vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong quá trình tổ chức hoạt động bán trú.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Xuân Hương - Đà Lạt quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2025 - 2027 đối với bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga.

Sau khi xảy ra tố cáo việc nhập thực phẩm có dấu hiệu kém chất lượng vào Trường Tiểu học Trưng Vương, ngày 24-9, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt tạm đình chỉ công tác đối với bà Nga thời hạn 15 ngày làm việc; sau đó gia hạn 15 ngày. 

Sau khi xảy ra vụ việc, bếp ăn bán trú của Trường Tiểu học Trưng Vương cũng dừng hoạt động gần 2 tháng, đến ngày 14-11 mới hoạt động trở lại.

Ban Thường vụ Đảng ủy phường Xuân Hương – Đà Lạt cũng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Chi ủy Chi bộ Trường Tiểu học Trưng Vương.

Chi ủy Chi bộ Trường Tiểu học Trưng Vương vi phạm quy chế làm việc, vi phạm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; phê bình và tự phê bình yếu kém, làm giảm năng lực lãnh đạo; nội bộ cấp ủy mất đoàn kết; thiếu trách nhiệm, thiếu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, dẫn đến nhà trường vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong quá trình tổ chức hoạt động bán trú.

Theo Trường Nguyễn

Người lao động

