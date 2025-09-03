Kỷ lục: Hà Nội vừa thu 4.500 tỷ đồng chỉ trong 4 ngày

Mới đây, theo thông tin từ Sở Du lịch Hà Nội, chỉ trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh (từ 30/8 -2/9/2025), Hà Nội đón khoảng 2,08 triệu lượt khách, gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khách quốc tế ước đón là trên 80.000 lượt, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2024. Đặc biệt, tổng thu từ du lịch của Hà Nội đạt khoảng 4.500 tỷ đồng, tăng 80% so với năm ngoái.

Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong 4 ngày nghỉ lễ, nhu cầu nghỉ ngơi, tham quan tăng cao khiến công suất sử dụng phòng khách sạn 3 -5 sao cao. Thậm chí, nhiều khách sạn kín phòng 100% trong ngày 1/9. Tuy nhiên, các cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch đều thực hiện nghiêm quy định về an toàn, phòng, chống cháy nổ, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm.

Theo đó, kỳ nghỉ lễ 2/9 năm 2025, ước tính công suất sử dụng phòng bình quân khối khách sạn, căn hộ du lịch đạt khoảng 83%, tăng 22,6 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2024.

Khống chỉ các điểm du lịch nổi tiếng, nhiều người dân chờ xem diễu binh, diễu hành trên các tuyến phố Thủ đô. Ảnh: VGP

Trên thực tế, trong dịp lễ 2/9 năm nay, TP Hà Nội đã tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật, hoạt động quảng bá du lịch quy mô lớn. Đáng chú ý là chuỗi chương trình kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chương trình "Sắc đỏ Ba Đình", khảo sát du lịch tàu hỏa 2 tầng "The Hanoi Train"... Đặc biệt, Triển lãm "Thành tựu đất nước: 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) đã thu hút hơn 1 triệu lượt khách ghé thăm trong 3 ngày (28 – 31/8).

Bên cạnh đó, những điểm đến du lịch nổi tiếng khác tại Hà Nội cũng thu hút đông đảo du khách, chẳng hạn như Vườn thú Hà Nội (đón khoảng 33.000 lượt khách), Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám (18.000 lượt), Khu du lịch Ao Vua (hơn 2.000 lượt); Di tích Nhà Tù Hỏa Lò (hơn 26.000 lượt khách); Khu di tích Hoàng Thành Thăng Long (khoảng 33.000 lượt)...

Các bảo tàng trung ương cũng mở cửa miễn phí từ 1-3/9, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Ngoài ra, những tour du lịch nội đô (city tour) và tour lịch sử về nguồn "bùng nổ". Nhiều công ty du lịch đã kín tour từ trước đó 1-2 tháng. Theo tổng hợp từ các doanh nghiệp lữ hành, trong năm nay, nhiều du khách có xu hướng chọn du lịch sớm (từ ngày 27 - 28/8) để kịp về trước 2/9 xem diễu binh. Vì vậy, lượng khách đi tour nội địa trong dịp này tại nhiều công ty lữ hành cũng chiếm 60% trong tổng số tour.

Hà Nội là điểm đến an toàn, thân thiện

Đáng chú ý, tại Hà Nội, chương trình bắn pháo hoa tại 5 điểm (Hồ Hoàn Kiếm, Vườn hoa Lạc Long Quân, Hồ Văn Quán, Công viên Thống Nhất, Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình) cùng với những hoạt động văn hóa, nghệ thuật trên khắp thành phố trong tối 2/9 hứa hẹn góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô là điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn.

Sở Du lịch Hà Nội khẳng định rằng, về cơ bản, những điểm đến du lịch trên địa bàn thành phố đã tăng cường công tác tổ chức đón tiếp khách, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường. Đồng thời, kịp thời đáp ứng các điều kiện phục vụ khách du lịch, không để xảy ra tình trạng tiêu cực, bất thường tại các điểm đến.