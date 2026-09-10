Kỷ nguyên kinh tế biến động, đâu là khoản đầu tư giúp nhà quản lý sinh lời bền vững?

Sau hơn 20 năm rời ghế nhà trường, anh Nguyễn Xuân Hợp, Giám đốc Mua hàng toàn cầu của Tập đoàn Target - Chuỗi bán lẻ lớn của Hoa Kỳ, quyết định học Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV).

Với một nhà quản lý đã có nhiều năm kinh nghiệm và thường xuyên công tác giữa nhiều quốc gia, đây không phải quyết định dễ dàng. Gần hai năm học đồng nghĩa với việc cân bằng giữa công việc, gia đình và lịch trình di chuyển dày đặc. Chưa kể, đó còn là khoản đầu tư về học phí, thời gian và chi phí cơ hội.

Đó cũng là bài toán của nhiều nhà quản lý ở giai đoạn giữa sự nghiệp.

Theo khảo sát của NielsenIQ, dù mong muốn phát triển lên các vị trí quản lý cao hơn, phần lớn nhân sự cấp trung vẫn cân nhắc rất kỹ tỷ suất hoàn vốn (ROI) của việc học sau đại học. Khi tự bỏ học phí và thời gian, người học cũng đặt mình vào vị trí của một nhà đầu tư: khoản đầu tư này sẽ tạo ra giá trị gì, và bao lâu thì hoàn vốn?

Điểm tựa sinh lời bền vững

Giáo dục sau đại học từ lâu đã bước ra khỏi định nghĩa nâng cấp kiến thức thuần túy để trở thành một thương vụ đầu tư có chỉ số ROI rõ ràng.

Bằng chứng là ngay cả trong bối cảnh thắt lưng buộc bụng, các tập đoàn đa quốc gia như Deloitte, PwC, Unilever vẫn sẵn sàng tài trợ học phí Thạc sĩ cho nhân sự cốt cán. Dưới lăng kính quản trị, đây là khoản đầu tư chiến lược vào tư duy điều hành và khả năng quản trị rủi ro - những năng lực quyết định lợi thế cạnh tranh lâu dài của tổ chức.

Với cá nhân nhà quản lý, ROI của tấm bằng Thạc sĩ được định lượng qua ba "tài sản tích lũy" chính: giá trị tài chính, năng lực quản trị và mạng lưới kết nối.

Ở góc độ tài chính, báo cáo Financial Times đưa "Value for Money" (Giá trị tương xứng với chi phí đầu tư) vào nhóm tiêu chí đánh giá các chương trình MBA, được tính dựa trên mức thu nhập của cựu học viên sau ba năm so với tổng chi phí đầu tư cho chương trình, bao gồm học phí và cả chi phí cơ hội. Dữ liệu năm 2026 cũng cho thấy cựu học viên của 100 chương trình MBA ghi nhận mức tăng lương lên tới 200–250%, sau ba năm tốt nghiệp.

Ngoài thu nhập, giá trị của chương trình Thạc sĩ còn nằm ở việc trang bị năng lực quản trị tiệm cận với yêu cầu của thời đại. Báo cáo Future of Jobs 2025 của WEF đã chỉ ra những năng lực được định giá cao nhất hiện nay, bao gồm tư duy phân tích, lãnh đạo, giải quyết vấn đề toàn cầu và ra quyết định. Đây đều là trọng tâm đào tạo của bậc Thạc sĩ. Theo GMAC, 2/3 nhà tuyển dụng quốc tế ưu tiên giao vị trí điều hành chủ chốt cho nhân sự sở hữu tấm bằng này.

Bên cạnh đó môi trường đào tạo Thạc sĩ còn mang lại một tài sản dài hạn: mạng lưới kết nối. Dữ liệu của GMAC khảo sát trên 12.000 cựu học viên thuộc hơn 230 chương trình sau đại học ghi nhận, các mối quan hệ với bạn học và chuyên gia trong khoá học là chất xúc tác tạo nên bước tiến trong sự nghiệp của người học.

Khi hợp nhất cả ba khía cạnh, tấm bằng Thạc sĩ trở thành một loại tài sản tích lũy đặc biệt. Giữa các biến số kinh tế luôn thay đổi, năng lực quản trị và các mối quan hệ chất lượng chính là điểm tựa bền vững giúp người học gia tăng giá trị theo thời gian.

Đòn bẩy rút ngắn chu kỳ "hoàn vốn"

Khi đã nhìn nhận giáo dục là khoản đầu tư, điều các nhà quản lý quan tâm nhất là tối ưu hóa chi phí và thời gian. Đây cũng chính là định hướng thiết kế của chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Quốc tế (MIBM) tại BUV.

Học viên tốt nghiệp MIBM được nhận song bằng từ BUV, trường đào tạo MBA top 43 Châu Á theo xếp hạng QS 2026, và Đại học Manchester Metropolitan, đơn vị sở hữu Trường Kinh doanh đạt chứng nhận Triple Crown uy tín thuộc top 1% thế giới, bảo chứng giá trị học thuật và lợi thế nghề nghiệp vượt trội.

Trước đây, để sở hữu tấm bằng từ một trường đào tạo đạt chuẩn Triple Crown, nhân sự thường phải ra nước ngoài du học với chi phí đắt đỏ. Ước tính chi phí cho một khóa Thạc sĩ tại Anh dao động từ 1,5 đến hơn 2 tỷ đồng (gồm học phí và sinh hoạt phí). MIBM tại BUV đã góp phần thay đổi bài toán tài chính này. Với thời lượng cô đọng trong 12 tháng, chương trình giúp các nhà quản lý tiết kiệm tối đa chi phí, duy trì kết nối công việc hiện tại nhưng vẫn sở hữu tấm bằng chuẩn quốc tế.

Đặc biệt, chương trình mở ra không gian tương tác trực tiếp với các chuyên gia, lãnh đạo từ mạng lưới hơn 500 doanh nghiệp. Điều này cũng mang lại câu trả lời rõ nét nhất cho những trăn trở ban đầu của anh Nguyễn Xuân Hợp khi quyết định đầu tư cho tấm bằng Thạc sĩ.

Các chuyến tham quan doanh nghiệp trong chương trình thạc sĩ tại BUV giúp sinh viên kết nối kiến thức trên giảng đường với thực tiễn doanh nghiệp.

"Quãng thời gian theo học MBA tại BUV đã đáp ứng toàn bộ kỳ vọng của tôi, giúp tôi mở rộng góc nhìn chiến lược và ứng dụng ngay vào công việc tại Target, từ phân tích tài chính, ra quyết định vận hành đến xây dựng kế hoạch kinh doanh và tối ưu chuỗi cung ứng", anh Hợp chia sẻ.

Môi trường học tập đa thế hệ tại BUV cũng giúp anh cập nhật những xu hướng mới và mở rộng góc nhìn về AI, đổi mới sáng tạo. Những buổi học mang đến cơ hội "networking", nơi anh kết nối với các học viên đến từ nhiều lĩnh vực và thế hệ, qua đó tăng cường khả năng hợp tác với lực lượng lao động trẻ trong môi trường quốc tế.

Anh Hợp (ở giữa) cùng các bạn học trong lớp MBA tại BUV

Bên cạnh đó, với MIBM, các chuyến học tập quốc tế và dự án tư vấn thực chiến cho phép học viên trực tiếp giải quyết bài toán của doanh nghiệp, rút ngắn thời gian "hoàn vốn" khi tri thức được chuyển hóa thành giải pháp và tạo giá trị thực tế ngay trong quá trình học.

Với lộ trình đào tạo chuẩn quốc tế trong 12 tháng tại Việt Nam, MIBM không chỉ giúp các nhà quản lý giải quyết triệt để bài toán tối ưu thời gian và chi phí, mà còn là bước đi chiến lược để biến mỗi đồng vốn đầu tư hôm nay thành điểm tựa tăng trưởng bền vững cho chặng đường sự nghiệp phía trước.

Trường Đại học Anh quốc Việt Nam là trường đại học đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận 5 sao của Quacquarelli Symonds (QS), đồng thời là trường đại học tiên phong tại Việt Nam và ASEAN được nhận chứng nhận chất lượng toàn cầu từ QAA, Cơ quan Đảm bảo Chất lượng Giáo dục Đại học của Vương quốc Anh.

Tìm hiểu thêm về Chương trình Thạc sĩ Quản lý Kinh doanh quốc tế:

https://www.buv.edu.vn/thac-si-quan-ly-kinh-doanh-quoc-te/