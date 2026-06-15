Kỹ sư Đức: Không thể tin được công nghệ này của Trung Quốc!

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Theo China Daily, năm 1965, tuyến tàu điện ngầm Bắc Kinh (sau này được đổi tên thành tuyến số 1) chính thức khởi công. Khi đó, ngành đào hầm của Trung Quốc vẫn ở giai đoạn sơ khai. Do nền tảng công nghiệp còn yếu và thiếu các công nghệ cốt lõi, quá trình thi công chủ yếu dựa vào phương pháp đào thủ công, vốn vừa kém hiệu quả vừa tiềm ẩn nhiều rủi ro.

“Chúng tôi chỉ đọc về tàu điện ngầm trong sách, không ai trong số chúng tôi từng được tận mắt nhìn thấy nó ngoài đời”, ông Vương Tân Kiệt, khi ấy là kỹ sư thiết kế tại Văn phòng Khảo sát và Thiết kế Đường sắt Ngầm Bắc Kinh, nhớ lại.

Một hệ thống hạ tầng vững mạnh cần có những thiết bị đủ mạnh để hỗ trợ, trong đó máy khoan hầm (TBM) là công nghệ tiên tiến đã được Đức phát triển từ rất sớm. Thực tế, trong những năm 1990, Trung Quốc chủ yếu phải dựa vào việc nhập khẩu TBM từ nước ngoài.

Năm 1997, Trung Quốc mua hai máy TBM của Đức với tổng chi phí lên tới 600 triệu NDT. Vào thời điểm đó, phía Đức cũng hạn chế các kỹ sư Trung Quốc quan sát quá trình bảo dưỡng máy, do lo ngại nước này có thể tiếp cận và học hỏi công nghệ.

Được thúc đẩy bởi quá trình đổi mới khoa học - công nghệ, Trung Quốc nhanh chóng chế tạo thành công máy khoan hầm đầu tiên của riêng mình. Năm 2017, nước này ra mắt máy đào hầm dạng khiên nội địa đầu tiên thuộc lớp đường kính 15 mét, còn gọi là máy khoan hầm (TBM), qua đó chấm dứt sự phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài. Kể từ đó, nhiều mẫu máy có kích thước lớn hơn tiếp tục được phát triển.

Khi Trung Quốc giới thiệu máy đào hầm do chính mình sản xuất, một chuyên gia người Đức đã thốt lên: “Không thể tin được công nghệ này của Trung Quốc! Cỗ máy hiện đại này tiên tiến đến mức dường như không phải do Trung Quốc phát minh ra”.

Tập đoàn Thiết bị Kỹ thuật Đường sắt Trung Quốc (CREG) hiện là nhà sản xuất máy khoan hầm TBM lớn nhất nước này. Các thiết bị của tập đoàn đã đào tổng cộng hơn 5.000 km đường hầm, phục vụ xây dựng hạ tầng trong nhiều lĩnh vực như tàu điện ngầm, đường sắt, đường bộ, khai khoáng, thủy lợi và công trình đô thị.

“Lãnh thổ rộng lớn cùng điều kiện địa chất đa dạng của Trung Quốc đã trở thành một phòng thí nghiệm tự nhiên, giúp các nhà sản xuất TBM tích lũy kinh nghiệm, phát triển công nghệ và nâng cao khả năng thích ứng của thiết bị”, ông Vương Vĩ Bác, một lãnh đạo của CREG, cho biết.

Đến nay, Trung Quốc đã sản xuất hơn 4.000 máy đào hầm, chiếm khoảng 70% thị phần toàn cầu. Nhờ chất lượng cao cùng khả năng tùy biến theo nhu cầu, các thiết bị “Made in China” đang ngày càng thu hút nhiều khách hàng quốc tế.

CREG đã xuất khẩu máy đào hầm dạng khiên tới hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Đan Mạch, Pháp, Italy, Canada, Brazil, Singapore, Malaysia, Thái Lan và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Theo Interesting Engineering, mới đây, Trung Quốc tiếp tục ra mắt Linghang - máy đào hầm dạng khiên dành cho đường sắt cao tốc có đường kính lớn nhất thế giới. Thiết bị này đã vượt cột mốc đào liên tục 6,2 dặm (10.000 mét), theo thông tin từ China Media Group (CMG).

Linghang được trang bị hệ thống điều khiển thông minh tiên tiến, có khả năng tự động điều chỉnh áp suất, dự báo điều kiện địa chất dựa trên dữ liệu và tự dẫn hướng trong quá trình vận hành. Theo Science and Technology Daily, những công nghệ này giúp quá trình đào hầm, dòng chảy bùn và chuyển động của máy ổn định hơn so với phương thức điều khiển thủ công.

Nhờ "bộ não" thông minh đó, máy đào hầm dạng khiên có thể thực hiện đào hầm không người lái trên toàn bộ hệ thống. Thiết bị cũng lập kỷ lục thế giới khi đào được 718 mét chỉ trong một tháng. Linghang sở hữu bánh cắt lớn nhất thế giới với đường kính 15,4 mét, có chiều dài 148 mét và nặng khoảng 4.000 tấn.

“Đây là lần đầu tiên trên thế giới một máy đào hầm dạng khiên đường kính 15 mét đạt chiều dài đào liên tục vượt 10.000 mét chỉ trong một lần vận hành”, ông Li Bin, kỹ sư trưởng của dự án, cho biết.

Theo CMG, Linghang là máy đào hầm dạng khiên đầu tiên trên thế giới có đường kính 15 mét đạt cột mốc đào liên tục 10.000 mét. Đây cũng là bước then chốt để hoàn thành đường hầm, tạo điều kiện cho tàu cao tốc vượt qua sông Dương Tử.