Vì sao Trung Quốc cứ cho robot hình người nhào lộn, múa côn, chạy marathon dù suốt ngày ngã chổng vó?

Robot Unitree và X-Humanoid của Trung Quốc dẫn đầu tại Thế vận hội robot hình người đầu tiên trên thế giới

Từ những màn nhào lộn và kỹ năng sử dụng côn nhị khúc trên sân khấu Gala Tết Nguyên đán đến khả năng chạy ổn định trên đường đua marathon, mọi người không khỏi tự hỏi: Tại sao robot hình người lại thích thể hiện tài năng của mình đến vậy?

Thực tế, biểu diễn chỉ là một phần rất nhỏ trong tương lai của robot hình người. Trong tương lai, chúng có thể hỗ trợ người già mất khả năng tự chăm sóc, theo dõi sức khỏe và trò chuyện cùng họ; hỗ trợ bệnh nhân phục hồi chức năng; tham gia cứu hộ trong môi trường nguy hiểm như nhà máy điện hạt nhân hoặc khu vực thiên tai; đồng thời đảm nhận các công việc lặp đi lặp lại như kiểm tra nhà máy điện mặt trời, thi công xây dựng hay thu hoạch nông sản.

Tuy nhiên, từ tiềm năng đến ứng dụng thực tế là một chặng đường dài. Ở giai đoạn đầu của ngành công nghiệp robot, sân khấu biểu diễn lại chính là môi trường lý tưởng để cân bằng giữa công nghệ, chi phí và thương mại. Nó giúp robot vượt qua những rào cản lớn nhất trước khi có thể thực sự được thương mại hóa , bước vào đời sống thực.

Đầu tiên là để tăng tần suất thử nghiệm và đi vào tiềm thức người dùng. Hiện nay, khả năng vận động và tương tác AI của robot hình người đã đạt mức sử dụng được, nhưng vẫn còn cách khá xa tiêu chuẩn công nghiệp về độ ổn định và độ tin cậy.

Nếu đưa robot vào nhà máy hoặc các hộ gia đình quá sớm, một sai sót nhỏ có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Ngược lại, trong các chương trình biểu diễn hay giải trí, khán giả thường dễ chấp nhận lỗi hơn. Một cú loạng choạng hay động tác chưa hoàn hảo thậm chí còn có thể trở thành điểm nhấn hài hước.

Nhờ môi trường "ít bị đánh giá nhưng được chú ý nhiều", những robot còn chưa hoàn thiện có cơ hội thử nghiệm liên tục, thu thập dữ liệu thực tế và cải tiến nhanh hơn.

Nhiều công ty nước ngoài dành hàng chục năm trong phòng thí nghiệm để hoàn thiện robot nhưng lại thiếu thị trường thương mại đủ lớn, khiến giá thành luôn ở mức cao. Không ít sản phẩm gây ấn tượng trong các buổi triển lãm nhưng chưa bao giờ được triển khai rộng rãi.

Một robot hình người trị giá 80.000 đô la từ Trung Quốc bị tr ượt ngã khi đang nấu ăn

Ngược lại, Trung Quốc có thị trường biểu diễn, du lịch, bán lẻ và dịch vụ rất lớn. Robot đã bắt đầu được thuê để biểu diễn, hướng dẫn khách tham quan hoặc tương tác với khách hàng. Những đơn hàng thực tế này giúp tăng sản lượng sản xuất, từ đó kéo giảm chi phí linh kiện và thúc đẩy toàn bộ chuỗi cung ứng phát triển.

Nói cách khác, thay vì đợi công nghệ hoàn hảo rồi mới thương mại hóa, Trung Quốc chọn cách đưa robot vào sử dụng sớm để chính thị trường giúp hoàn thiện công nghệ.

Cùng với đó là việc tạo ra trải nghiệm mới lạ cho người dùng. Một robot hình người hiện nay có thể vẫn đắt hơn thuê một vũ công chuyên nghiệp hoặc kém chính xác hơn cánh tay robot công nghiệp. Nhưng robot có một thứ rất giá trị: sức hút truyền thông.

Khi xuất hiện trong video lan truyền trên mạng, tại trung tâm thương mại hoặc khu du lịch, robot tạo ra lượng lớn sự chú ý. Doanh nghiệp không chỉ mua một cỗ máy mà còn mua khả năng thu hút khách hàng, quảng bá thương hiệu và tạo trải nghiệm mới lạ.

Trong thời đại "kinh tế sự chú ý", điều đó có giá trị rất lớn. Nhờ vậy, robot hình người có thể tạo ra doanh thu trước cả khi đạt đến độ hoàn thiện kỹ thuật cần thiết cho các công việc phức tạp hơn.

Những tràng pháo tay dành cho robot hôm nay có thể chính là bước khởi đầu cho một ngành công nghiệp mới trong tương lai. Khi robot thực sự trở thành lực lượng lao động hữu ích, người ta có thể nhìn lại và thấy rằng những màn "khoe tài" trên sân khấu chính là giai đoạn tập sự cần thiết trước khi chúng bước vào thế giới thực.