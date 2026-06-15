Triệt phá đường dây livestream vé cào trúng thưởng, lừa đảo hơn 600 triệu đồng

Đối tượng và tang vật tại Cơ quan điều tra.

Ngày 15/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La cho biết đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức livestream bán vé cào trúng thưởng trên mạng xã hội.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Hoàng Văn D. và Hoàng Văn D., cùng trú tại xã Mường Lai, tỉnh Lào Cai, là các đối tượng cầm đầu đường dây. Từ tháng 4/2026, các đối tượng thuê căn hộ tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park (Hà Nội) để tổ chức hoạt động phạm tội.

Các đối tượng đã tìm mua, thuê fanpage, tài khoản ngân hàng "rác", ứng dụng ngân hàng giả và số lượng lớn vé cào trúng thưởng. Sau đó, tổ chức livestream bán vé theo 3 gói trị giá 999.000 đồng, 1.999.000 đồng và 3.999.000 đồng.

Để tạo lòng tin, các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản ảo tương tác, bình luận, dàn dựng cảnh khách hàng trúng thưởng số tiền lớn và nhận tiền ngay trên sóng livestream.

Tang vật vụ án.

Bằng thủ đoạn này, nhiều người đã chuyển tiền mua vé với hy vọng nhận được các giải thưởng có giá trị. Tuy nhiên, sau khi tham gia, các đối tượng tiếp tục yêu cầu nạn nhân chuyển thêm tiền với nhiều lý do như nộp phí sàn, thuế thu nhập cá nhân, xác minh giao dịch hoặc khắc phục lỗi chuyển khoản nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả xác minh ban đầu, chỉ trong khoảng 2 tháng hoạt động, đường dây này đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng của hàng nghìn người trên phạm vi cả nước.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ hơn 22.600 vé cào cùng nhiều thiết bị điện tử, tài liệu và tang vật liên quan.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các hình thức trúng thưởng trực tuyến, không chuyển tiền cho các tài khoản lạ và cần kiểm chứng kỹ thông tin trước khi tham gia các chương trình trúng thưởng trên mạng xã hội.