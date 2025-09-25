Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Kỳ tích y học: Bác sĩ cấy bàn tay phải vào cẳng chân thai phụ, "giữ lại tay để em được ôm con"

25-09-2025 - 11:24 AM | Sống

Một nữ công nhân đang mang thai bị tai nạn lao động được đưa tới bệnh viện Đa khoa Bình Dương (TPHCM) trong tình trạng đứt lìa bàn tay. Các bác sĩ đã quyết định bất ngờ để bảo tồn bàn tay cho chị tới khi mẹ tròn con vuông mới phẫu thuật.

Theo Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, người bệnh L.N.P (gần 20 tuổi), không may bị tai nạn trong lúc làm việc tại nhà máy, khiến vùng 1/3 dưới cẳng tay phải bị dập nát và bàn tay bị đứt lìa hoàn toàn. Sau khi được sơ cứu tại một cơ sở y tế, người bệnh được chuyển gấp đến Bệnh viện Đa khoa Bình Dương trong chiều cùng ngày.
Khi tiếp nhận, các bác sĩ ghi nhận người bệnh không rơi vào tình trạng sốc, tỉnh táo, đang mang song thai ở tuần thứ 23. Ngay lập tức đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện đã hội chẩn liên khoa khẩn cấp với sự tham gia của các khoa: Hồi sức cấp cứu, Phụ Sản, Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Huyết học – Truyền máu và Chấn thương chỉnh hình nhằm đánh giá toàn diện và đưa ra phương án can thiệp tối ưu nhất.
Mục tiêu hàng đầu được đặt ra là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thai phụ và hai thai nhi. Tuy nhiên, mong muốn của cô gái trẻ là có thể giữ lại bàn tay để sau này được trực tiếp chăm sóc hai con bằng chính đôi tay của mình. Trước nguyện vọng đó, các bác sĩ đã đưa ra quyết định khó khăn nhưng đầy tính nhân văn là sẽ tiến hành bảo tồn bàn tay đứt lìa bằng cách ghép tạm thời vào cẳng chân (P), kèm nối mạch vi phẫu, che phủ đầu gần cẳng tay vào vạt da ngẫu nhiên vùng bụng. Nhằm duy trì tuần hoàn máu và giữ nguyên cấu trúc mô trong thời gian chờ nối lại tay vào thời điểm thích hợp hơn.
Ảnh: Bệnh viện


Theo chia sẻ của ekip phẫu thuật: “Đây là một ca phẫu thuật đặc biệt phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và liên tục giữa nhiều chuyên khoa, đồng thời phải đảm bảo ổn định sức khỏe của cả mẹ và thai nhi”.
Ca mổ kéo dài liên tục 3 giờ, trong suốt quá trình phẫu thuật - các bác sĩ vừa thực hiện nối mạch để ghép tạm bàn tay vào chân, vừa theo dõi sát tình trạng thai nhi để đảm bảo không xảy ra biến chứng nào ngoài ý muốn. Kết quả bước đầu rất khả quan: tình trạng sản phụ ổn định, song thai phát triển bình thường và bàn tay được bảo tồn đang tiến triển tốt.
Các bác sĩ dự kiến, khi thai lớn trên 32 tuần sẽ xem xét phương án tiến hành phẫu thuật nối lại bàn tay cho người bệnh.
Ảnh: Bệnh viện

Trường hợp này không chỉ cho thấy sự tiến bộ của kỹ thuật vi phẫu chấn thương chỉnh hình mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của đội ngũ bác sĩ. Trong những thời điểm mang tính quyết định, sức mạnh tập thể là điều giúp chúng tôi mang đến cho người bệnh không chỉ là sự sống, mà còn là hy vọng và cơ hội hồi sinh.
Theo Bệnh viện Đa khoa Bình Dương
“Người ghép tim xuyên Việt” viết tiếp kỳ tích tại Vinmec Nha Trang

Minh Ánh

Đời sống pháp luật

