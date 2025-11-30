Kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất kéo USD xuống đáy nhiều tháng

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

30-11-2025 - 13:40 PM | Tài chính quốc tế

Đồng USD có tuần giảm mạnh nhất kể từ cuối tháng 7/2025, khi giới giao dịch gia tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất trong tháng tới.

Đồng USD. (Ảnh: TTXVN)

Đồng USD. (Ảnh: TTXVN)

Chỉ số USD đo sức mạnh đồng bạc xanh so với rổ sáu đồng tiền chủ chốt giảm 0,09% xuống 99,44 trong phiên 27/11 và ước giảm 0,61% trong cả tuần.

Sự suy yếu của đồng USD diễn ra trong bối cảnh các số liệu kinh tế Mỹ sau thời gian chính phủ đóng cửa cho thấy đà tăng trưởng yếu hơn dự kiến. Nhiều nhà đầu tư cho rằng tín hiệu này đủ để Fed nới lỏng chính sách, dù một số quan chức Fed vẫn bày tỏ lo ngại về tình trạng lạm phát dai dẳng. 

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện định giá 87% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp ngày 9 - 10/12, tăng đáng kể so với mức 71% của tuần trước.

Trong nhóm tiền tệ chủ chốt, đồng yen Nhật tăng 0,14% lên 156,09 yen/USD. Giới giao dịch chờ đợi bài phát biểu của Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) Kazuo Ueda vào ngày 1/12 để tìm manh mối về khả năng tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 - yếu tố có thể tiếp tục hỗ trợ đồng yen.

 Một số chuyên gia, trong đó có ông James Lord của Morgan Stanley, nhận định bối cảnh tỷ giá hiện nay cùng gói hỗ trợ tài khóa mới của Nhật Bản khiến khả năng BoJ nâng lãi suất cao hơn.

Đồng euro cũng nhích 0,06% lên 1,1602 USD/euro, trong khi bảng Anh gần như đi ngang ở mức 1,3237 USD/bảng nhưng vẫn ghi nhận tuần tăng mạnh nhất kể từ đầu tháng 8 nhờ tác động tích cực từ ngân sách mới được Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves công bố.

Theo Lan Phương

VTV

