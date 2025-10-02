LẠ ĐỜI 5 loại trái cây ăn cả vỏ giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe gấp nhiều lần mà ít ai hay

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nhiều người sẽ phải "tiếc đứt ruột" khi nhận ra mình từng lãng phí nhiều dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe khi vứt bỏ vỏ của những loại trái cây này.

Chúng ta thường có thói quen gọt vỏ trước khi ăn trái cây. Tuy nhiên, chuyên gia dinh dưỡng Sun Yukuo (Đài Loan, Trung Quốc) cho biết, nhiều loại quả khi ăn cả vỏ mới phát huy hết lợi ích. Thậm chí, vỏ còn giàu dưỡng chất hơn cả phần thịt. Ông nhấn mạnh, điều quan trọng là phải chọn trái cây sạch, có nguồn gốc rõ ràng và rửa kỹ trước khi ăn.

Dưới đây là 5 loại quả quen thuộc có thể tận dụng cả vỏ để tránh lãng phí và tốt cho sức khỏe:

1. Dưa hấu

Ít ai nghĩ vỏ dưa hấu cũng ăn được. Thực tế, phần cùi trắng ở vỏ chứa nhiều chất quý, đặc biệt là citrulline. Khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành arginine, loại amino axit có lợi cho tim mạch, tuần hoàn máu và hệ miễn dịch.

Cùi dưa hấu còn hỗ trợ giảm huyết áp, phòng ngừa bệnh tim, giảm viêm khớp, ngăn sỏi thận, tốt cho tiêu hóa. Đặc biệt, citrulline còn được chứng minh giúp cải thiện sinh lực nam giới, tăng ham muốn tự nhiên. Ngoài ra, nhờ lượng chất xơ cao, cùi dưa hấu còn hỗ trợ giảm cân. Cách tốt nhất là dùng cùi trắng kèm phần thịt đỏ làm sinh tố hoặc chế biến món ăn, vừa ngon miệng vừa bổ dưỡng.

2. Nho

Vỏ nho là phần giàu dưỡng chất nhất, đặc biệt với nho tím. Trong khi thịt nho chỉ chứa 3 - 5% polyphenol thì vỏ chứa tới 20 - 30%. Đây là nhóm chất có tác dụng chống oxy hóa, bảo vệ tim mạch.

Ngoài ra, vỏ nho giàu anthocyanin, resveratrol và flavonoids, giúp giảm huyết áp, tăng cholesterol tốt, phòng ngừa ung thư, béo phì và chống lão hóa. Lượng sắt, pectin và cellulose trong vỏ nho cũng hỗ trợ phòng thiếu máu, tốt cho tiêu hóa và da dẻ. Ăn nho cả vỏ, sau khi đã rửa sạch, là cách đơn giản để tận dụng tối đa lợi ích.

3. Táo

Táo là loại quả nhiều người gọt vỏ, nhưng thực tế đây là phần chứa nửa lượng chất xơ của cả quả. Vỏ táo giàu vitamin C, A, kali và đặc biệt là vitamin K gấp 4 lần phần thịt, giúp cầm máu, duy trì xương chắc khỏe và hỗ trợ phát triển tế bào.

Nhiều hợp chất quý như quercetin, polyphenol và anthocyanin cũng tập trung nhiều ở vỏ. Quercetin giúp bảo vệ phổi, giảm tổn thương não, cải thiện trí nhớ. Polyphenol và anthocyanin có tác dụng bảo vệ tim mạch, chống ung thư. Nếu bỏ vỏ, bạn mất đến 1/3 giá trị dinh dưỡng của quả táo. Tuy nhiên, chuyên gia Sun Yukuo lưu ý không nên ăn vỏ táo có sáp, ngâm thuốc hay bị dập nát. Nên chọn táo sạch, hữu cơ để an toàn hơn.

4. Kiwi

Nhiều người bất ngờ khi biết có thể ăn cả vỏ kiwi. Vỏ tuy có lông tơ nhưng nếu rửa sạch và loại bỏ bớt phần lông, ta sẽ thu được lượng dưỡng chất gấp nhiều lần phần thịt.

Các nghiên cứu chỉ ra vỏ kiwi chứa nhiều flavonoids, vitamin C và chất xơ . Hàm lượng chất xơ gấp đôi thịt quả, giúp tiêu hóa tốt, chống táo bón, hỗ trợ giảm cân. Các chất chống oxy hóa trong vỏ cao gấp 3 lần cùi, có tác dụng ngăn ngừa ung thư, làm đẹp da và tóc . Vỏ kiwi cũng giúp chống lại vi khuẩn Staphylococcus và E.coli, đồng thời cải thiện giấc ngủ nhờ giàu canxi, magie và vitamin C .

5. Lê

Nhiều người thường gọt bỏ vỏ lê vì thấy sần sùi khó ăn, nhưng đây lại là phần chứa nhiều dưỡng chất quý. Vỏ lê giàu chất xơ hòa tan và không hòa tan, giúp hỗ trợ tiêu hóa, ngăn táo bón và giảm nguy cơ ung thư đại tràng. Ngoài ra, nó còn chứa vitamin C, vitamin K và đồng với tác dụng tăng sức đề kháng, bảo vệ mạch máu và làm chậm quá trình lão hóa.

Đặc biệt, vỏ lê có hàm lượng quercetin cao, một chất chống oxy hóa giúp cải thiện trí nhớ, bảo vệ thần kinh, đồng thời giảm dị ứng và hen suyễn. Để an toàn, chỉ nên ăn lê cả vỏ khi chọn quả sạch, rửa kỹ và tránh những quả bị phủ sáp hoặc dập nát.

Nguồn và ảnh: Twbg3, Family Doctor

