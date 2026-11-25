Hiện nay, nhiều người mắc ung thư phổi tìm đến các bài thuốc truyền miệng như uống nước lá đu đủ, lá xạ đen hay các loại nước được quảng cáo có tác dụng "thải độc, tiêu diệt tế bào ung thư". Trong khi đó, không ít bệnh nhân e ngại tác dụng phụ của hóa trị, xạ trị, thuốc điều trị ung thư nên chần chừ hoặc trì hoãn điều trị theo phác đồ của bác sĩ.

PGS.TS.BS Lê Thượng Vũ, Trưởng khoa Hô hấp, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết các phương pháp dân gian đôi khi được truyền miệng như một cách điều trị ung thư, nhưng thực tế chưa có đủ bằng chứng khoa học chứng minh hiệu quả.

Theo chuyên gia, y học hiện đại đánh giá hiệu quả của một phương pháp điều trị dựa trên các nghiên cứu được thực hiện ở nhiều nhóm bệnh nhân. Chẳng hạn, với thuốc nhắm trúng đích dành cho người bệnh có đột biến gene phù hợp, các nhà khoa học có thể so sánh thời gian sống của nhóm sử dụng thuốc với nhóm không được điều trị bằng loại thuốc đó.

Nếu kết quả cho thấy nhóm sử dụng thuốc có thời gian sống tốt hơn rõ rệt, đây là cơ sở khoa học chứng minh hiệu quả điều trị.

Lá đu đủ (Ảnh minh họa)

“Ngược lại, với những phương pháp như uống lá đu đủ, xạ đen hoặc sử dụng các loại thuốc được quảng cáo là giải độc theo kinh nghiệm dân gian, hiện chưa có đủ bằng chứng tương tự.

Vì vậy, người bệnh cần thận trọng trước những lời quảng cáo về khả năng chữa ung thư, tiêu diệt tế bào ác tính hay làm sạch phổi. Việc tự ý sử dụng các phương pháp chưa được kiểm chứng không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tác dụng phụ mà còn có thể khiến người bệnh bỏ lỡ thời điểm điều trị phù hợp”, PGS Vũ nói.

Không nên vì sợ hóa trị mà bỏ lỡ cơ hội điều trị

Một trong những lý do khiến bệnh nhân ung thư phổi tìm đến các phương pháp truyền miệng là tâm lý lo sợ hóa trị, xạ trị và những tác dụng phụ đi kèm.

PGS.TS.BS Lê Thượng Vũ thừa nhận hóa trị có thể gây nhiều tác dụng phụ, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, hiệu quả của phương pháp này đã được chứng minh qua nhiều thập kỷ sử dụng, giúp kéo dài thời gian sống cho người bệnh.

Đáng chú ý, điều trị ung thư phổi hiện nay không chỉ có hóa trị. Y học đã có thêm các phương pháp như liệu pháp miễn dịch và thuốc nhắm trúng đích. Việc lựa chọn phương pháp nào phụ thuộc vào đặc điểm khối u, tình trạng bệnh và thể trạng của từng người.

Chẳng hạn, với bệnh nhân có tổng lượng tế bào ung thư trong cơ thể thấp, bác sĩ có thể cân nhắc một phương pháp điều trị phù hợp. Nhưng nếu khối lượng khối u lớn, ở giai đoạn đầu, người bệnh có thể cần phối hợp hóa trị với thuốc nhắm trúng đích nhằm nhanh chóng giảm số lượng tế bào ung thư, qua đó nâng cao hiệu quả điều trị.

Việc phối hợp các phương pháp điều trị cần được tính toán phù hợp với từng trường hợp. Bác sĩ phải cân nhắc để người bệnh có thể hưởng lợi từ hóa trị, thuốc nhắm trúng đích hoặc liệu pháp miễn dịch, thay vì áp dụng một công thức chung cho tất cả. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là kéo dài thời gian sống mà còn phải duy trì chất lượng cuộc sống tốt nhất có thể cho người bệnh, PGS Vũ cho hay.

Không hút thuốc và tầm soát đúng nhóm nguy cơ để giảm tử vong

Theo PGS.TS.BS Lê Thượng Vũ, trong khoảng 20 năm qua, ung thư phổi luôn nằm trong nhóm ung thư có số ca mắc và tử vong hàng đầu. Có thời điểm, số người tử vong do ung thư phổi còn nhiều hơn tổng số người tử vong do ung thư tiền liệt tuyến, ung thư đại trực tràng và ung thư vú cộng lại.

Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc phòng ngừa, phát hiện sớm và điều trị căn bệnh này.

Chuyên gia nhấn mạnh, một trong những biện pháp hiệu quả nhất để giảm nguy cơ mắc và tử vong do ung thư phổi là không hút thuốc lá. Người chưa hút thuốc không nên bắt đầu, còn người đang hút cần chủ động cai thuốc.

Bên cạnh đó, tầm soát cũng đóng vai trò quan trọng. Những người có tiền sử hút thuốc, từ 50 tuổi trở lên và đáp ứng tiêu chí nguy cơ theo khuyến cáo nên thực hiện chụp CT liều thấp mỗi năm một lần.

Nếu phát hiện nốt bất thường ở phổi, bác sĩ sẽ đánh giá để quyết định theo dõi hoặc chỉ định sinh thiết khi cần thiết. Việc này giúp tăng cơ hội phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm, thay vì chờ đến khi ung thư đã tiến triển.

Với những người được chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn III hoặc IV, bác sĩ khuyến cáo cần tuân thủ phác đồ điều trị, không tự tìm kiếm thông tin trên mạng rồi quyết định sử dụng hóa trị, thuốc miễn dịch hoặc thuốc nhắm trúng đích.

Người bệnh cần phối hợp chặt chẽ với bác sĩ, thực hiện các phương pháp chẩn đoán phù hợp, sinh thiết và xét nghiệm sinh học phân tử để lựa chọn hướng điều trị cá thể hóa.

Theo PGS.TS.BS Lê Thượng Vũ, ngay cả với ung thư phổi giai đoạn IV, y học hiện nay vẫn có những phương pháp điều trị giúp kiểm soát bệnh và kéo dài thời gian sống.

Điều quan trọng không chỉ là người bệnh sống thêm được bao lâu, mà trong khoảng thời gian đó, họ vẫn có thể vui vẻ, hạnh phúc, duy trì chất lượng cuộc sống bên gia đình, người thân. Thậm chí, nhiều bệnh nhân vẫn có khả năng tiếp tục làm việc và đóng góp cho xã hội.