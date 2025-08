Là Gánh của Chi Pu - Khi phở Việt tỏa hương giữa lòng Thượng Hải

Vào hồi đầu tháng 5 vừa qua, Dianping - nền tảng đánh giá ẩm thực lớn tại Trung Quốc đã đưa ra đánh giá: Nhà hàng Là Gánh 2.0 của nghệ sĩ Chi Pu đứng đầu bảng xếp hạng các nhà hàng Việt Nam được yêu thích nhất tại Thượng Hải.

Dianping là một nền tảng hoạt động tương tự như mô hình của các ứng dụng quốc tế như Google Maps hay TripAdvisor, du khách hoàn toàn có thể để lại bình luận và đánh giá công khai một cách công bằng nhất.

Là Gánh 2.0 đứng vị trí đầu bảng với chỉ số phổ biến đạt 96,07 điểm. Ở vị trí thứ 2 và thứ 3 lần lượt là Saigon Bistrot đạt 95,8 điểm và Pho VieThin với 95,7 điểm.

Ngay sau đó, nữ ca sĩ cũng nhanh chóng chia sẻ tin vui này trên trang cá nhân của mình: "Cảm ơn các thực khách đã yêu thương và ủng hộ món Việt trên đất khách".

Chi Pu đã dành rất nhiều tâm huyết cho quán phở tại Thượng Hải. Ảnh: Là Gánh

Phở Việt giữa Thượng Hải

Tháng 9/2023, quán phở đầu tiên của Chi Pu khai trương đã gây xôn xao mạng xã hội. Thời điểm này cũng là khi ca sĩ vừa kết thúc chương trình Tỷ Tỷ Rẽ Sóng Đạp Gió mùa 3 với tiếng vang nhất định.

Là Gánh (tên Trung Quốc là 竿竿粉) do Chi Pu và hai người bạn khác của cô là Chengling Zhang và Helen Trinh đồng sáng lập. Quán nằm ở trung tâm Thượng Hải, chỉ cách đền Tĩnh An nổi tiếng của thành phố này một quãng đi bộ chừng 20 phút. Từ phố đi bộ Nam Kinh của Thượng Hải, du khách cũng có thể bắt tàu điện ngầm đến quán phở qua 3 trạm. Quán nằm trên đường Yanping, quận Tĩnh An, trong tòa nhà chung cư ở một khu dân cư, không phải nơi du khách thường lui tới hay đông đúc giới văn phòng.

Thời gian ban đầu mới mở, quán phở Là Gánh chỉ sở hữu một thực đơn duy nhất bao gồm một món phở, hai món ăn kèm là trứng chần và quẩy, cùng thức uống chính là trà sen với giá 79 tệ (285.000 đồng). Khi ấy, nhiều thực khách Việt cũng tò mò muốn thử đặc sản quê hương.

Quán phở Là Gánh của Chi Pu nhận được sự yêu thích rất lớn từ các thực khách xứ Trung

Tháng 2/2025, nhà hàng Là Gánh 2.0 do Chi Pu đầu tư khai trương tại Hong Kong Plaza, thuộc khu phố sầm uất Xintiandi của thành phố Thượng Hải. Cơ sở này có diện tích rộng hơn và thực đơn đa dạng, gần 100 món ăn Việt Nam như như rau luộc chấm kho quẹt, đậu hũ tẩm hành, bánh mì nướng bơ, bò kho bánh mì, chân gà ngâm sả tắc, thịt xiên nướng, nghêu hầm, sụn gà chiên...

Bên cạnh đó, nhà hàng còn giới thiệu nhiều đồ uống mới, đặc biệt có món cocktail phở, được pha chế từ nước dùng xương bò và rượu, ngoài ra có trang trí thêm rau mùi ở trên ly.

Chia sẻ về Là Gánh, Chi Pu bày tỏ sự tự hào về hành trình kỳ thú của ba người phụ nữ đầy đam mê và cô cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến hai người bạn đã cùng cô sáng lập nên quán phở. Nữ ca sĩ cùng bày tỏ rằng luôn muốn mang hương vị phở xứ Bắc tới bạn bè quốc tế và giúp ẩm thực Việt Nam trở nên nổi tiếng hơn.

Phở của Là Gánh được đánh giá thơm ngon, ngọt tự nhiên và khá nhiều thịt bò

Mức giá trung bình ở quán phở của Chi Pu có thể khiến nhiều người Việt cảm thấy bất ngờ. Nhưng đối với mức sinh hoạt khá cao ở Thượng Hải, hơn 200.000 đồng cho một bát phở là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Sau khi trải nghiệm, nhiều thực khách đã dành lời khen có cánh, gọi đây là quán phở chuẩn vị Việt Nam mà họ từng biết. Phần nước dùng ngọt tự nhiên, sợi phở dai vừa phải cùng lượng thịt khá nhiều chính là điểm cộng lớn trong bát phở ở quán của Chi Pu.

Chi Pu nỗ lực đưa ẩm thực Việt Nam ra thế giới

Không chỉ dừng lại ở việc mở quán phở, Chi Pu còn khéo léo giới thiệu những món đặc sản của quê hương mình trong các chương trình mà cô tham gia.

Ngay trong những ngày đầu khi tham gia chương trình truyền hình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng tại Trung Quốc, Chi Pu đã mang cốm làng Vòng cùng bánh cốm, món đặc sản nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội và cũng là quê hương của nữ ca sĩ đến làm quà tặng cho mọi người. Hình ảnh món bánh cốm sau đó đã được lan toả rất nhiều trên mạng xã hội xứ Trung. Nữ diễn viên Trương Gia Nghê còn thích thú đăng tải lên mạng xã hội bày tỏ sự yêu thích đến món ăn Việt Nam này.

Chi Pu mang bánh cốm đến Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng

Cũng trong chương trình này, trong một phần trò chơi, khi bốc thăm và tặng quà cho người cùng chơi, Chi Pu đã tặng 1 bộ áo dài cho Amber. Cô tự hào giới thiệu rằng: "Đây là áo dài, trang phục truyền thống của Việt Nam". Cùng với đó, Chi Pu còn hi vọng Amber sẽ sang Việt Nam du lịch trong thời gian sớm nhất và mặc áo dài để chụp ảnh. Nữ ca sĩ cho biết cô tình nguyện làm hướng dẫn viên cho người bạn thân cùng bạn bè khi đến Việt Nam.

Xuyên suốt quá trình tham gia Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, Chi Pu liên tục giới thiệu đến nhiều hình ảnh, nét đẹp Việt Nam như hốm Bát Tràng, hoa sen ở Việt Nam, hát bài hát của Việt Nam là Bèo Dạt Mây Trôi, dạy các thành viên trong đội hát bài Một con vịt... Hay trong những bài phỏng vấn với truyền thông xứ Trung, Chi Pu cũng không ngừng nhắc đến những hình ảnh xinh đẹp, văn hoá độc đáo của Việt Nam. Những hành động tuy nhỏ những góp phần giới thiệu về Việt Nam đến bạn bè quốc tế của Chi Pu khiến các cư dân mạng Việt vô cùng thích thú.

Bằng những nỗ lực hết mình, "hướng dẫn viên" Chi Pu đã có những thành quả nhất định khi nhiều bạn bè nước ngoài, nhất là ở Trung Quốc thêm yêu thích Việt Nam.