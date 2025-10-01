Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

La liệt ôtô ngập nước trên đường phố Hà Nội, cứu hộ khẩn cấp xuyên đêm

01-10-2025 - 09:08 AM | Thị trường

Rạng sáng 1/10, do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi), phố Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy, Hà Nội) vẫn ngập sâu trên đoạn dài khoảng 300m. Hàng loạt ôtô chết máy, nằm la liệt giữa dòng nước, chờ lực lượng cứu hộ hỗ trợ.

VIDEO: La liệt ôtô thủy kích, cứu hộ khẩn cấp xuyên đêm.

La liệt ôtô ngập nước trên đường phố Hà Nội, cứu hộ khẩn cấp xuyên đêm- Ảnh 1.

Hà Nội chịu mưa lớn trên diện rộng trong ngày 30/9. Đến rạng sáng 1/10, nước trên đường Trần Thái Tông (Cầu Giấy, Hà Nội) vẫn chưa rút.

La liệt ôtô ngập nước trên đường phố Hà Nội, cứu hộ khẩn cấp xuyên đêm- Ảnh 2.

Nước ngập gần 1m, hầu hết xe máy và ôtô đi qua đều bị chết máy.

La liệt ôtô ngập nước trên đường phố Hà Nội, cứu hộ khẩn cấp xuyên đêm- Ảnh 3.

La liệt ôtô ngập nước trên đường phố Hà Nội, cứu hộ khẩn cấp xuyên đêm- Ảnh 4.

Anh Hoàng Văn Bách cho biết xe đã ngập hơn 5 tiếng nhưng vẫn phải chờ cứu hộ. “Hôm nay chỗ nào cũng ngập nên gọi cứu hộ rất khó, lại khá đắt. Tôi được báo giá 1 triệu đồng để chở về gara”.

La liệt ôtô ngập nước trên đường phố Hà Nội, cứu hộ khẩn cấp xuyên đêm- Ảnh 5.

Hàng chục phương tiện, từ xe con đến xe 16 chỗ và xe khách bị chết máy khi đi qua đoạn ngập trên đường Trần Thái Tông.

La liệt ôtô ngập nước trên đường phố Hà Nội, cứu hộ khẩn cấp xuyên đêm- Ảnh 6.

Một xe khách lớn cố vượt qua nhưng cũng bốc khói và chết máy.

La liệt ôtô ngập nước trên đường phố Hà Nội, cứu hộ khẩn cấp xuyên đêm- Ảnh 7.

“Xe tôi bị nước vào từ lúc 19h, chờ cứu hộ tới 1h mà vẫn chưa có. Việc sửa chữa khi xe bị ngập nước khá tốn kém, có thể lên tới hàng chục triệu đồng. Tôi mới mua xe, nên chờ xử lý bảo hiểm theo đúng quy trình,” anh Thế Hùng (Ba Đình) chia sẻ.

La liệt ôtô ngập nước trên đường phố Hà Nội, cứu hộ khẩn cấp xuyên đêm- Ảnh 8.

Những xe bị nhẹ hơn thì được thợ sửa xe tại chỗ.

La liệt ôtô ngập nước trên đường phố Hà Nội, cứu hộ khẩn cấp xuyên đêm- Ảnh 9.

La liệt ôtô ngập nước trên đường phố Hà Nội, cứu hộ khẩn cấp xuyên đêm- Ảnh 10.

La liệt ôtô ngập nước trên đường phố Hà Nội, cứu hộ khẩn cấp xuyên đêm- Ảnh 11.

Các xe cứu hộ hoạt động hết công suất suốt đêm.

La liệt ôtô ngập nước trên đường phố Hà Nội, cứu hộ khẩn cấp xuyên đêm- Ảnh 12.

Xe máy ngập nước được cứu hộ ngay trên bờ, chi phí dao động từ 200.000 - 500.000 đồng.

La liệt ôtô ngập nước trên đường phố Hà Nội, cứu hộ khẩn cấp xuyên đêm- Ảnh 13.

Hàng dài phương tiện kẹt cứng ngay trên đoạn ngập, không dám đi qua vì sợ chết máy.

La liệt ôtô ngập nước trên đường phố Hà Nội, cứu hộ khẩn cấp xuyên đêm- Ảnh 14.

Ôtô đỗ xe tạm tại khu vực nút giao, chờ nước rút.

La liệt ôtô ngập nước trên đường phố Hà Nội, cứu hộ khẩn cấp xuyên đêm- Ảnh 15.

Hình ảnh đoạn ngập trên đường Trần Thái Tông lúc 1h30 sáng nay (1/10).

La liệt ôtô ngập nước trên đường phố Hà Nội, cứu hộ khẩn cấp xuyên đêm- Ảnh 16.

Đến giữa đêm, người dân vẫn vất vả lội nước, tìm đường về nhà.

Theo Đức Nguyễn

Tiền Phong

