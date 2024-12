Lạ lùng vay online phải chuyển trước 45 triệu mới rút được tiền: Chi tiết thủ đoạn lừa đảo nhiều người mắc phải

Ảnh minh họa.

Những ngày cuối năm, nhiều người dân có nhu cầu vay tiền để phục vụ cuộc sống. Đánh vào tâm lý của khách hàng muốn vay nhanh, thủ tục thuận tiện, các đối tượng đã giả danh nhân viên ngân hàng, công ty tài chính đăng tải thông tin hỗ trợ vay tiền, giải ngân nhanh trên mạng xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Ngày 25/11/2024, Công an phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội tiếp nhận đơn trình báo của anh H (SN 1993; trú tại Nam Định) về việc bị lừa đảo khi vay tiền online. Do có nhu cầu vay tiền, anh H đã lên mạng tìm hiểu và thực hiện theo hướng dẫn của các đối tượng. Đối tượng thông báo anh nhập sai số tài khoản, muốn sửa lỗi sai đó phải nộp tiền mới được giải ngân khoản vay. Anh H chuyển tiền xong nhưng vẫn không rút được khoản tiền vay. Lúc này anh mới nhận ra mình bị lừa nên đã đến cơ quan Công an trình báo. Tổng số tiền anh H bị lừa là 45 triệu đồng.

Cảnh giác lừa đảo khi vay tiền online

Trong tháng trước, cũng bởi thủ đoạn trên, chị N (SN 1982, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) đã bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền 150 triệu đồng. Được biết, do có nhu cầu vay tiền online , chị N lên mạng xã hội tìm hiểu và truy cập vào một trang web có thông tin vay tiền ngân hàng. Sau đó, chị nhắn hỏi vay 150 triệu đồng thì được một đối tượng hướng dẫn khai báo thông tin qua đường liên kết do người này gửi.

Khi khai báo xong, đối tượng thông báo là khoản vay đã được duyệt nhưng chưa rút được do bị sai tài khoản, muốn sửa lỗi phải nộp 15 triệu đồng. Tin theo đối tượng, chị N chuyển tiền xong nhưng vẫn không rút được tiền. Lúc này đối tượng tiếp tục đưa ra nhiều lý do khác nữa để chị chuyển tiền thì mới được giải ngân. Người phụ nữ tiếp tục chuyển tổng số tiền gần 400 triệu đồng. Sau đó, chị N nhận ra mình bị lừa nên đã đến cơ quan công an trình báo.

Trước tình trạng trên, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác trước các loại hình được quảng cáo là vay tiền nhanh chóng, dễ dàng, giải ngân trong ngày thông qua các trang mạng, mạng xã hội. Những lời mời chào vay tiền với thủ tục nhanh gọn, chỉ cần đóng phí bảo lãnh để giải ngân có thể là “bẫy” của các đối tượng lừa đảo.

Nếu có nhu cầu vay vốn, người dân nên tìm hiểu kỹ và trực tiếp đến trụ sở, chi nhánh các ngân hàng để được tư vấn, hướng dẫn thủ tục vay tiền nhằm bảo vệ quyền lợi của mình trước pháp luật.