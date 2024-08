La Queenara Hội An – Lời giải cho bài toán thiếu hụt cơ sở lưu trú chất lượng

Thiếu cơ sở lưu trú chất lượng - Thách thức lớn của du lịch Hội An

Một phố cổ Hội An yên bình, cổ kính, nên thơ; một không gian văn hóa, sinh thái nông nghiệp, làng nghề mang đậm bản sắc truyền thống riêng có; một không gian sinh thái ngập nước cửa sông ven biển với rừng đặc dụng, rặng san hô, khu dự trữ sinh quyển, bờ biển dài và đẹp…; Đó là những lợi thế đặc biệt giúp Hội An định vị mình trở thành một trung tâm du lịch lớn của miền Trung nói riêng và cả nước nói chung.

Không chỉ hấp dẫn du khách trong nước, nhiều năm trở lại đây, Hội An đã trở thành điểm đến tham quan, trải nghiệm lý tưởng của khách du lịch quốc tế cả châu Âu và châu Á. Các số liệu thống kê cho thấy, từ năm 2019, tổng lượng khách du lịch đến Hội An đã đạt gần 8 triệu lượt, trong đó khách quốc tế ước đạt trên 4,7 triệu lượt.

Riêng nửa đầu năm 2022, Hội An đón nhận 10.000 lượt khách mỗi ngày, vượt qua Đà Nẵng, Nha Trang…để trở thành điểm đến đón khách quốc tế nhiều nhất cả nước. 6 tháng đầu năm 2024, theo thống kê của ngành Du lịch Quảng Nam, lượng khách quốc tế đến Quảng Nam đạt gần 3,1 triệu lượt, riêng tại Hội An, lượng khách quốc tế tiếp tục tăng trưởng khá cao.

So với nhiều điểm đến nổi tiếng khác trên cả nước, Hội An vượt trội hẳn về lượng du khách, đặc biệt là khách quốc tế nhờ sức hút riêng, tuy nhiên, thách thức của Hội An là du khách đổ về "ùn ùn" nhưng lượng lưu trú và chi tiêu tăng không nhiều. Điều đáng tiếc đồng thời là mối lo lớn nhất đối với địa phương là khách đến Hội An tham quan, sau đó lại quay trở lại Đà Nẵng để nghỉ dưỡng, ăn uống vì tại Hội An đang thiếu hụt, khan hiếm những khu nghỉ dưỡng, lưu trú xứng tầm.

Tính đến cuối năm 2022, toàn TP. Hội An có gần 850 cơ sở lưu trú với gần 12.500 phòng. Đến năm 2024, thống kê trên toàn tỉnh Quảng Nam, lượng cơ sở lưu trú vẫn chưa vượt qua con số 1.000, trong đó chỉ có 14 cơ sở đạt chuẩn 5 sao; các cơ sở đạt 3 – 4 sao cũng chiếm tỷ trọng không nhiều. Có thể thấy, sự tăng trưởng cơ sở lưu trú đang tỷ lệ nghịch với tăng trưởng khách du lịch tại Hội An.

Điều này càng trở nên thách thức hơn khi khách quốc tế đến Hội An là dòng khách có khả năng chi tiêu cao và thời gian lưu trú dài ngày, đòi hỏi cao về cơ sở lưu trú hạng sang để đáp ứng nhu cầu tận hưởng và trải nghiệm. Thiếu cơ sở lưu trú đẳng cấp quốc tế, có nghĩa là Hội An đang đánh mất cơ hội để tăng trưởng từ ngành du lịch, dẫn tới nghịch lý, khách du lịch thu hút được rất đông nhưng doanh thu không nhiều. Tại mùa cao điểm du lịch, thậm chí còn xảy ra tình trạng quá tải cục bộ, vô hình trung tạo ra tác động ngược đối với sức hút của Hội An.

Hội An đang định hướng phát triển mở rộng, nâng cao chất lượng lưu trú, dịch vụ du lịch để thu hút dòng khách chi tiêu cao, lưu trú dài ngày, trở lại nhiều lần. Điều đáng mừng là, những năm gần đây, tại Hội An đã có một số doanh nghiệp bất động sản lớn tham gia đầu tư, phát triển các dự án quy mô lớn, dạng khu phức hợp nghỉ dưỡng mang đẳng cấp quốc tế để đáp ứng một cách tối đa nhu cầu của du khách. Khi đi vào hoạt động, những sản phẩm lưu trú này sẽ góp phần hóa giải nghịch lý thiếu cơ sở lưu trú hạng sang tại Hội An.

Dưới góc độ đầu tư, những thách thức nói trên của ngành du lịch Hội An lại đang mở ra cơ hội kinh doanh hiệu quả đối với các nhà đầu tư, nếu họ sở hữu trong tay các sản phẩm lưu trú chất lượng cao. Tại một địa điểm du lịch hấp dẫn, lượng khách đông đảo, dòng tiền sinh lời đều đặn khi đầu tư vào bất động sản lưu trú, nghỉ dưỡng là điều có thể lạc quan để khẳng định.

La Queenara Hội An – lý giải sức hút đầu tư

La Queenara Hội An – Khu đô thị nghỉ dưỡng phức hợp tiên phong tại miền Trung

Thực tế, với lợi thế hội tụ đủ bộ 3 giá trị "trước biển, sau sông, giữa lòng di sản", La Queenara Hội An – một đô thị nghỉ dưỡng năng động, đáng sống và giàu tính trải nghiệm được phát triển tại Hội An đang trở thành "miếng bánh" hấp dẫn, thu hút giới đầu tư.

Trên vùng đất di sản của đô thị cổ đặc biệt nhất Việt Nam, La Queenara được định vị là Khu đô thị nghỉ dưỡng phức hợp tiên phong tại miền Trung có quy mô 200ha, sở hữu nhiều tiện ích nghỉ dưỡng đẳng cấp và bãi biển riêng.

Đây là những điều kiện vượt trội để nhà đầu tư có thể khai thác dòng tiền từ kinh doanh cho thuê lưu trú, săn đón lương khách tăng trưởng mạnh tại Hội An và xa hơn là Đà Nẵng, khi chỉ cách sân bay quốc tế Đà Nẵng 25 phút chạy xe.

Những sản phẩm hoàn thiện sớm với thiết kế vô cùng hợp lý, có thể dễ dàng điều chỉnh, chia tách phòng để khai thác tối đa từ 9 đến 13 phòng ngủ tại La Queenara Hội An lại càng gia tăng giá trị khi chủ sở hữu có thể đa năng sử dụng ngay căn nhà để ở, cho thuê hoặc kinh doanh, mặt khác là sản phẩm truyền đời mang giá trị sinh lời về lâu dài.

Hệ tiện ích nghỉ dưỡng đầy đủ tại La Queenara Hội An

Đồng thời, toàn bộ các sản phẩm có kết cấu linh hoạt 2 mặt tiền, được thiết kế chuẩn "Mini Resort", mặt trước tiếp giáp các trục đại lộ sầm uất, thuận lợi cho kinh doanh; mặt sau tiếp giáp bể bơi và lõi tiện ích tiểu khu gồm công viên, lối đi bộ, vườn thể chất trẻ em, sân pickleball tiêu chuẩn quốc tế…Những yếu tố này thể hiện sự tinh tế của chủ đầu tư khi nắm bắt kịp thời xu hướng du lịch đề cao trải nghiệm cá nhân, gắn liền với nghỉ dưỡng và chữa lành.

Năm 2024, Hội An được The Post Office UK xếp hạng là một trong những điểm đến giá trị nhất thế giới. Điều này càng nhấn mạnh thêm đà tăng trưởng lạc quan của lượng khách du lịch đến với Hội An, đặc biệt là khách quốc tế. Với một dự án hội tụ đầy đủ các yếu tố đẳng cấp để đáp ứng đa dạng nhu cầu của dòng khách chi tiêu cao, hoàn chỉnh pháp lý, tiện ích, cảnh quan và sẵn sàng vận hành như La Queenara Hội An (Khu đô thị Thanh Hà – Phân khu số 1), không khó hiểu vì sao nhiều nhà đầu tư lựa chọn, xuống tiền để sở hữu cho mình một căn nhà thứ hai mang trong mình khả năng gia tăng lợi nhuận vượt trội. Tâm huyết, nỗ lực của chủ đầu tư trong việc thúc đẩy tiến độ và tiềm năng của dự án đã góp phần tạo ra sự sôi động và "những con sóng" phục hồi trên thị trường bất động sản du lịch nghỉ dưỡng – vốn là phân khúc trầm lặng nhất trong thời gian qua./.