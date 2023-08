Là siêu mẫu nổi tiếng nhất nhì showbiz Việt hiện nay, nhưng Minh Tú vẫn dành thời gian để học IELTS?

Minh Tú là một trong những siêu mẫu nổi tiếng nhất nhì showbiz Việt hiện nay. Cô từng đạt giải bạc Siêu mẫu Việt Nam 2013, Á quân Asia's Next Top Model 2017. Ngoài ra, Minh Tú còn được cử đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Siêu quốc gia 2018 và lọt Top 10 chung cuộc, đạt giải phụ Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á 2018... Nhắc đến Minh Tú, khán giả luôn nhớ đến hình ảnh một người đẹp cá tính trên sàn diễn và nhiệt huyết trong các gameshow truyền hình thực tế.

Siêu mẫu Minh Tú cực "máu lửa" trên sàn catwalk

Siêu mẫu Minh Tú giản dị trong cuộc sống thường ngày

Dù đã có chỗ đứng trong làng giải trí, nhưng đến thời điểm hiện tại cô vẫn không ngừng trau dồi bản thân, đặc biệt là học vấn. Trên trang cá nhân, nữ siêu mẫu thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc học tiếng Anh của mình.

Không biết Minh Tú đang học để chứng chỉ ngoại ngữ, hay chỉ đơn giản là học tiếng Anh để cải thiện khả năng ngoại ngữ của mình thôi, nhưng nhìn vào tấm ảnh mà nữ siêu mẫu chia sẻ, nhiều người phỏng đoán cô đang học IELTS. Bởi lẽ, một số từ vựng tiếng Anh xuất hiện trong hình ảnh trên như: go down (giảm xuống), decrease (giảm); rise by (tăng lên); grow (tăng, phát triển)... rất giống với bài miêu tả biểu đồ trong IELTS Writing task 1.

Minh Tú thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc học tiếng Anh của mình lên trang cá nhân



Ở một diễn biến khác, không phải ai cũng biết được rằng siêu mẫu Minh Tú từng bỏ ngang việc học. Trong một podcast trò chuyện với "bà trùm hoa hậu" Phạm Kim Dung, cô thừa nhận bản thân chọn cách "ra đời", kiếm tiền tự lập từ sớm nên đã đánh mất cơ hội hoàn thành viêc học đại học và đó là một trong những tiếc nuối lớn nhất trong tuổi trẻ của cô.

Đặc biệt là khi lắng nghe câu chuyện của bà Phạm Kim Dung về hành trình theo đuổi sự nghiệp học hành của mình: hoàn thành tấm bằng Thạc sĩ ở ngưỡng 30, bận bịu với công việc kinh doanh nhưng đang theo đuổi chương trình học Tiến sĩ..., chính điều đó càng thôi thúc Minh Tú hoàn thành ước mơ dang dở của mình.

Minh Tú thừa nhận việc bỏ ngang sự nghiệp học tập là một trong những tiếc nuối lớn nhất trong tuổi trẻ của cô



Trước câu chuyện này, "bà trùm" Kim Dung động viên Minh Tú. Nữ doanh nhân cho biết hiện nay có nhiều hình thức học đại học mà không cần đến trường. Điều này phù hợp với Minh Tú khi cô thường xuyên đi diễn và bận rộn với dự án cá nhân. Đặc biệt, "bà trùm hoa hậu" còn dí dỏm cho biết đích thân sẽ đốc thúc và truyền động lực nếu nữ siêu mẫu quyết định đăng ký học.

Bà Dung chia sẻ: "Nếu Tú muốn, tôi có thể đồng hành trong việc học của bạn. Xem vậy mà thời gian trôi nhanh lắm, vài năm là học xong đại học rồi. Điều đó rất hấp dẫn. Tú cứ giao cho tôi việc nhắc bạn đi học, học môn gì… Tôi sẽ làm trợ lý không ăn lương trong việc học của bạn đến ngày bạn lấy được bằng đại học".

