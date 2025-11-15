Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lá thư gây xúc động của tập thể giáo viên một trường học ở Đà Nẵng trước ngày 20-11

15-11-2025 - 08:30 AM | Sống

Một trường tiểu học ở Đà Nẵng vừa có thư ngỏ, xin phép không nhận hoa và quà nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng - vừa gửi thư ngỏ đến phụ huynh, đối tác và các đơn vị kết nghĩa, xin phép không nhận hoa và quà nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 năm nay. 

Hiệu trưởng Nguyễn Thái Phong cho biết đây là lần đầu tiên nhà trường chủ trương không tiếp nhận quà tặng trong dịp lễ dành cho đội ngũ thầy cô giáo.

Theo thư ngỏ, nhà trường tha thiết mong phụ huynh chuyển tình cảm tri ân thành những món quà thiết thực, gửi tới giáo viên và học sinh tại các địa phương miền Trung vừa chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ, thông qua các kênh tiếp nhận chính thống.

Lá thư gây xúc động của tập thể giáo viên một trường học ở Đà Nẵng trước ngày 20-11- Ảnh 1.

Giáo viên với học sinh lớp 4/5 trong tiết học Tiếng Việt tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu

Thư nêu rõ, Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay diễn ra trong bối cảnh người dân miền Trung đang gắng gượng khắc phục hậu quả thiên tai; nhiều trường học chưa thể trở lại hoạt động bình thường, nhiều học sinh còn thiếu vở sách, giáo viên gặp khó khăn để ổn định cuộc sống.

"Là những người làm giáo dục, chúng tôi không khỏi trăn trở khi đồng nghiệp còn chật vật để trở lại nhịp sống thường nhật, khi học trò nhiều nơi vẫn gian nan trên hành trình đến trường" - thư viết.

Từ thực tế đó, tập thể giáo viên và nhân viên Trường Tiểu học Võ Thị Sáu thống nhất xin phép không nhận hoa, quà trong dịp 20-11.

Nhà trường cho rằng những món quà phụ huynh dành tặng cho thầy cô và học sinh vùng bão lũ chính là "bông hoa tri ân" đẹp nhất, góp phần bồi đắp "vườn hoa giáo dục" tỏa hương. "Đó cũng là món quà ý nghĩa nhất mà thầy cô Trường Tiểu học Võ Thị Sáu nhận được trong Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay" - thư khẳng định.

Lá thư gây xúc động của tập thể giáo viên một trường học ở Đà Nẵng trước ngày 20-11- Ảnh 2.

Lá thư được đăng tải trên Fanpage Trường Tiểu học Võ Thị Sáu

Lá thư gây xúc động của tập thể giáo viên một trường học ở Đà Nẵng trước ngày 20-11- Ảnh 3.

Hàng chục xe ô tô đến đậu ở sân trường Tiểu học Võ Thị Sáu trong đợt mưa bão cuối tháng 10 vừa qua

Trường Tiểu học Võ Thị Sáu nằm ở khu vực trung tâm TP Đà Nẵng, số 1 Võ Thị Sáu, phường Hải Châu. Trong đợt bão số 12 và mưa lớn lịch sử vừa qua, trường mở cửa cho ô tô vào đỗ miễn phí để tránh ngập. Lãnh đạo nhà trường cho biết việc hỗ trợ giúp dân vượt qua thiên tai cũng là hoạt động hướng đến giáo dục toàn diện cho học sinh.

Theo B.Vân

Người lao động

