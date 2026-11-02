Lãi sau thuế 9 tháng tăng hơn 80% so với cùng kỳ, Taseco Land tăng tốc mở rộng quy mô đầu tư

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 do Taseco Land công bố, lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.486,63 tỷ đồng, tăng 14,54% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 510,84 tỷ đồng, tăng 80,28%, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt 657,73 tỷ đồng, tăng 72,35%. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 34,73% lên 36,52%, tương ứng tăng gần 1,8 điểm phần trăm.

Xét về cơ cấu doanh thu, hoạt động chuyển nhượng bất động sản tiếp tục giữ vai trò chủ đạo với giá trị 1.930,62 tỷ đồng. Mảng này chiếm 77,6% doanh thu thuần, tăng 7,77% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, doanh thu xây lắp đạt 367,19 tỷ đồng, tăng 75,65%; doanh thu dịch vụ đạt 186,67 tỷ đồng, tăng 9,81%, mức tăng chủ yếu đến từ hoạt động quản lý bất động sản tại Khu công nghiệp Taseco Đồng Văn 3, dự án mới đi vào vận hành trong năm nay.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 22.270,75 tỷ đồng, tăng 45,44% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 18.582,18 tỷ đồng, tăng 47,80%, phản ánh sự gia tăng quy mô các nguồn lực phục vụ hoạt động kinh doanh và đầu tư.

Cuối quý III/2026, giá trị hàng tồn kho của Taseco Land đạt 12.567,49 tỷ đồng, tăng 72,03% so với đầu năm. Trong đó, bất động sản để bán đang xây dựng đạt 11.710,92 tỷ đồng, tăng 87,36%. Khoản mục này chiếm khoảng 93% tổng hàng tồn kho.

Cùng với hàng tồn kho, khoản người mua trả tiền trước đạt 4.963,65 tỷ đồng, tăng 104,86% so với đầu năm, trong đó đóng góp lớn đến từ dự án Long Biên Central, Phố đi bộ Thái Nguyên Central Square, Taseco Trung Văn - Central Lakeside.

Ở góc độ nguồn vốn, vốn góp của chủ sở hữu tăng từ 3.600 tỷ đồng lên gần 5.040 tỷ đồng, tương ứng tăng 40% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu tại cuối quý III đạt 6.988,60 tỷ đồng.

Quy mô tài sản và nguồn lực được mở rộng song hành với quá trình phát triển danh mục dự án của Taseco Land. Trong năm 2026, doanh nghiệp xác định mục tiêu đẩy mạnh triển khai dự án trên nhiều địa bàn, từ bất động sản đô thị, nhà ở cao tầng, khu công nghiệp đến nghỉ dưỡng.

Trong số các dự án nổi bật của Taseco Land, dự án Central Square Thái Nguyên. Phố đi bộ Central Square khánh thành ngày 31/10/2026 với mô hình kết hợp phố đi bộ, không gian công cộng và hệ thống shophouse. Dự án đang trong quá trình hoàn thiện và sẽ bắt đầu bàn giao sản phẩm cho khách hàng từ tháng 11/2026.

Ở lĩnh vực bất động sản công nghiệp, Taseco Land từng bước mở rộng danh mục thông qua thương hiệu Taseco IP. Việc phát triển chuỗi khu công nghiệp tại những địa bàn sản xuất trọng điểm phía Bắc giúp Taseco Land hình thành thêm một trụ cột kinh doanh bên cạnh bất động sản đô thị và nhà ở.

Hiện, Khu công nghiệp Taseco Đồng Văn 3 quy mô 223 ha tại Ninh Bình đạt tỷ lệ lấp đầy khoảng 70%. Với quy mô 223 ha, trong đó khoảng 166 ha dành cho đất sản xuất công nghiệp, dự án hướng tới thu hút các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ cao, điện tử, cơ khí chính xác và công nghiệp hỗ trợ.

Dự án Khu công nghiệp Taseco Thủy Nguyên giai đoạn 1 tại Hải Phòng đã được khởi công, với quy mô gần 250 ha và tổng vốn đầu tư khoảng 4.000 tỷ đồng. Danh mục tiếp tục được mở rộng với Khu công nghiệp Yên Sơn tại Bắc Ninh, quy mô khoảng 154,48 ha, tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng.

Một chuyển động đáng chú ý khác là việc Taseco Land ký kết thỏa thuận hợp tác với NTT UD Asia Pte. Ltd., công ty thành viên thuộc Tập đoàn NTT Urban Development Corporation (Nhật Bản), để nghiên cứu và phát triển một số phân khu thuộc Khu đô thị Duy Tiên, Ninh Bình. Đây là dự án đầu tiên đánh dấu sự tham gia của NTT Urban Development tại thị trường bất động sản miền Bắc.



