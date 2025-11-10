Mặt bằng lãi suất cho vay tiếp tục xu hướng giảm

Diễn biến tích cực này phản ánh kết quả điều hành chủ động, linh hoạt và kịp thời của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam, bao gồm việc thường xuyên chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ và các giải pháp hạ lãi suất cho vay. Tính đến ngày 31/10, lãi suất liên ngân hàng các kỳ hạn trên 1 tháng tăng nhẹ 0,11-0,37%/năm, phản ánh nhu cầu thanh khoản ngắn hạn gia tăng, nhưng vẫn trong tầm kiểm soát.

Bên cạnh đó, để kịp thời khắc phục các ảnh hưởng bởi thiên tai, bão, lũ, Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các ngân hàng thương mại giảm lãi suất tới 2%/năm, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay và cấp tín dụng mới để người dân, doanh nghiệp sớm khôi phục sản xuất kinh doanh.

Các ngân hàng đã giảm lãi suất từ 0,5 - 2%/năm cho các khoản vay bị ảnh hưởng, không thu lãi chậm trả, đồng thời điều chỉnh lãi suất quá hạn bằng lãi suất trong hạn. Trong đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) dành gói tín dụng 5.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi giảm tối đa 1%/năm cho khách hàng cá nhân khắc phục hậu quả bão lũ; Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) giảm tối đa 2%/năm lãi suất cho cả khách hàng hiện hữu và khách hàng mới, áp dụng đến 31/12/2025.

Công tác cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng tiếp tục được triển khai theo Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025" (Đề án 689). Đến cuối tháng 8/2025, tỷ lệ nợ xấu nội bảng (không bao gồm các ngân hàng thương mại bị kiểm soát đặc biệt) duy trì ở mức 1,71%, đạt mục tiêu Quốc hội và Chính phủ đề ra là dưới 3%.

Với lãi suất giảm, tín dụng tăng hợp lý, nợ xấu được kiểm soát và chuyển đổi số tăng tốc, chính sách tiền tệ của NHNN đang tiếp tục phát huy vai trò trụ cột trong ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân và tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng bền vững trong thời gian tới.