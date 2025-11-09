Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Lãi suất tiết kiệm và cho vay mới nhất tại Vietcombank: Cao nhất bao nhiêu?

09-11-2025 - 22:08 PM | Tài chính - ngân hàng

Trong tháng 11/2025, Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) tiếp tục duy trì biểu lãi suất tiết kiệm ở mức ổn định, dao động từ 0,1% đến 4,7%/năm tùy theo kỳ hạn. Trong khi đó, mức lãi suất cho vay bình quân được công bố mới nhất là 5,6%/năm.

Lãi suất tiết kiệm tại quầy

Đối với hình thức gửi tiết kiệm tại quầy, Vietcombank hiện vẫn đang áp dụng biểu lãi suất từ 1,6%/năm đến 4,7%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ.

Cụ thể, hai kỳ hạn ngắn 1 tháng và 2 tháng được ngân hàng giữ nguyên ở mức 1,6%/năm, trong khi kỳ hạn 3 tháng đạt 1,9%/năm. Tại các kỳ hạn trung bình như 6 tháng và 9 tháng, khách hàng sẽ được hưởng 2,9%/năm.

Mức lãi suất tăng mạnh hơn ở các kỳ hạn dài. Người gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng được hưởng lãi suất 4,6%/năm, còn các kỳ hạn từ 24 tháng đến 60 tháng được áp dụng mức cao nhất 4,7%/năm, cũng là lãi suất ưu đãi nhất của Vietcombank trong tháng này.

Đối với các khoản tiền gửi ngắn hạn dưới 1 tháng, Vietcombank chỉ niêm yết lãi suất 0,2%/năm, trong khi tài khoản không kỳ hạn được hưởng mức 0,1%/năm.

Lãi suất tiết kiệm trực tuyến

Tương tự biểu lãi suất tiết kiệm tại quầy, lãi suất tiết kiệm online tại Vietcombank vẫn được giữ nguyên so với tháng trước, nằm trong khoảng 1,6% – 4,7%/năm, trả lãi cuối kỳ.

Cụ thể, kỳ hạn 1 tháng có lãi suất 1,6%/năm, 3 tháng ở mức 1,9%/năm, trong khi các kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng đều áp dụng chung 2,9%/năm. Với kỳ hạn 12 tháng, khách hàng được hưởng 4,6%/năm.

Mức lãi suất cao nhất 4,7%/năm dành cho kỳ hạn 24 tháng, được xem là mức ưu đãi nhất trong hệ thống tiết kiệm trực tuyến Vietcombank.

Tương tự gửi tại quầy, các khoản tiền gửi ngắn hạn dưới 1 tháng chỉ được hưởng mức 0,2%/năm.

Lãi suất cho vay

Cũng theo công bố mới đây từ Vietcombank, lãi suất cho vay bình quân kỳ tháng vừa qua tại Vietcombank là 5,6%/năm. Chênh lệch lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân được ghi nhận ở mức 2,7%/năm, trong khi chênh lệch lãi suất sau khi trừ các chi phí liên quan đến hoạt động huy động và sử dụng vốn đạt 1,1%/năm.

Đối với khách hàng cá nhân, lãi suất cho vay phổ biến dao động từ 6,5% đến 9,5%/năm, áp dụng cho các khoản vay mua nhà, vay tiêu dùng hoặc vay có tài sản bảo đảm. Khách hàng doanh nghiệp được áp dụng mức lãi suất ngắn hạn từ 5,0% đến 7,0%/năm, còn đối với các khoản vay trung và dài hạn, lãi suất dao động trong khoảng 7,5% đến 9,0%/năm, tùy thuộc vào nhu cầu và năng lực tín dụng của từng doanh nghiệp.

Riêng các khoản vay ưu đãi thuộc lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ hoặc doanh nghiệp nhỏ và vừa được Vietcombank triển khai với mức lãi suất thấp hơn, từ 4,5% đến 5,5%/năm.

 Thấy gì từ việc ngân hàng ồ ạt tăng lãi suất huy động? 

Nguyễn Minh

An ninh tiền tệ

