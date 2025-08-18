Lại thêm một đêm “concert quốc gia” rực đỏ Quảng trường Mỹ Đình: Cùng xem lại những hình ảnh ấn tượng nhất tối qua!
Hàng vạn người đã phủ kín Quảng trường Mỹ Đình và cùng hòa mình vào những khúc ca tự hào trong chương trình nghệ thuật quốc gia “Tự hào là người Việt Nam”.
Đời sống và pháp luật
Theo Đời sống và pháp luật Copy link
Link bài gốc Lấy link! https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/bien-nguoi-va-sac-co-to-quoc-phu-kin-quang-truong-my-dinh-trong-concert-tu-hao-la-nguoi-viet-nam-a563052.html
Từ Khóa: