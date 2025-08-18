Lại thêm một đêm “concert quốc gia” rực đỏ Quảng trường Mỹ Đình: Cùng xem lại những hình ảnh ấn tượng nhất tối qua!

Điều đặc biệt là trong dòng người đông nghịt, có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh nhiều cụ già với mái tóc bạc phơ vẫn xúc động khi giương cao lá cờ, hay những em nhỏ ngồi trên vai cha mẹ, ánh mắt rạng ngời dõi theo sân khấu