Lại thêm sữa "thổi phồng” công dụng: Bộ Y tế ra công văn gấp

Ngày 15/4/2025, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có công văn gửi Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội về việc kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động quảng cáo thực phẩm bổ sung Nutri Brain IQ.

Theo Cục An toàn thực phẩm, trước đó, các phương tiện truyền thông đã phản ánh về việc quảng cáo sản phẩm thực phẩm bổ sung Nutri Brain IQ có dấu hiệu "thổi phồng" công dụng thành "thần dược chữa bệnh tự kỷ". Điều này vi phạm quy định về quảng cáo thực phẩm.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, quảng cáo sản phẩm vi phạm (nếu có) và báo cáo kết quả về Cục An toàn thực phẩm.

Trước đó, trên Báo VOV đã phản ánh Nutri Brain IQ “thổi phồng” công dụng thành “thần dược chữa bệnh tự kỷ", đã và đang lấy đi “cơ hội vàng” để chữa bệnh của nhiều trẻ tự kỷ.

Chủ nhãn sữa Nutri Brain IQ còn tự quảng cáo rằng sản phẩm được sản xuất tại Nhật Bản và có công dụng như "thuốc chữa bệnh rối loạn phổ tử kỷ” thông qua bài phỏng vấn độc quyền với “giáo sư trí não danh tiếng hàng đầu Nhật Bản".

Tại bản tự công bố sản phẩm của công ty này, sữa Nutri Brain IQ thực chất chỉ là thực phẩm bổ sung Nutri Brain IQ chứ không phải là sữa "chữa tự kỷ" như nhân viên đã quảng cáo. Sản phẩm do Công ty TNHH tổ hợp Thương mại và Đầu tư quốc tế Hoàng Gia có địa chỉ số nhà 27, đường 3.9/1 Khu đô thị Gamuda Gardens, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, phân phối.