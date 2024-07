Lãi vay 5 năm không đổi: Vay mua nhà, đầu tư cơ sở kinh doanh, tiêu dùng với ACB

Tận hưởng lãi vay tốt, 5 năm không đổi

Lãi suất ưu đãi chỉ từ 9,5%/năm và được cố định trong suốt 5 năm đầu tiên là điểm đang được nhiều khách hàng quan tâm theo chương trình vay "Vay ưu đãi - Lãi an tâm" từ ACB. Mức lãi suất cố định suốt 5 năm đầu tiên này giúp người vay tiết kiệm chi phí, dễ dàng quản lý tài chính, và yên tâm hơn trong việc lập các kế hoạch dài hạn.



Người vay có thể tiếp cận chương trình vay ưu đãi này cho nhiều mục đích đa dạng xoay quanh việc mua sắm và sửa chữa nhà, đất, tiêu dùng, phục vụ nhu cầu đời sống và đầu tư cơ sở phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.



Chương trình "Vay ưu đãi - Lãi an tâm" của ACB cho phép khách hàng vay với thời gian vay lên đến 25 năm, phương thức trả nợ linh hoạt (theo phương thức góp đều, hoặc góp bậc thang (tăng 10 -20%/năm), lãi suất ưu đãi cố định trong thời gian dài. Điều này giúp khách hàng tiếp cận nguồn vốn lớn để thực hiện các kế hoạch của mình mà có thể hoàn toàn chủ động được về dòng tiền để thanh toán nợ gốc, lãi vay.



Thủ tục đơn giản giúp nhanh chóng có vốn

Thời gian còn quý giá hơn tiền bạc. Hiểu rõ tầm quan trọng của thời gian đối với khách hàng, nên ACB đã tối ưu hóa quy trình thẩm định và phê duyệt vay, nhằm đảm bảo khách hàng có thể tiếp cận nguồn vốn một cách nhanh chóng, tiện lợi.



Từ khâu tư vấn, chuẩn bị hồ sơ đến phê duyệt khoản vay, mọi bước vay tại ACB đều được tối ưu để thủ tục hoàn tất một cách nhanh nhất. Khách hàng chỉ cần cung cấp những giấy tờ cơ bản và đáp ứng một số yêu cầu đơn giản để sớm nhận được sự hỗ trợ tài chính từ ACB.



Những lợi ích thiết thực dành cho khách vay



Chị Kim Anh - một hộ kinh doanh spa ở Hà Nội chia sẻ: "Sau nhiều năm thuê mặt bằng để mở spa, nay tôi đang gom vốn để có thể chủ động làm chủ spa của mình. Với chương trình ưu đãi từ ACB, tôi được hưởng mức lãi suất cạnh tranh và còn được giữ lãi trong suốt 5 năm đầu, nhờ đó tôi có thể yên tâm hơn trong việc hoạch định và chuẩn bị dòng tiền của mình."



Chương trình vay "Vay ưu đãi - Lãi an tâm" của ACB cũng mang đến cho khách hàng cơ hội hiện thực hóa ước mơ an cư một cách dễ dàng. Như anh Nhật Hoàng sống tại Đà Nẵng chia sẻ, "Dù tình hình kinh tế và việc làm nói chung vẫn còn nhiều thách thức, nhưng con người vẫn phải thực hiện các kế hoạch sống của mình. Và trong thách thức có cơ hội, tôi đánh giá đây là thời điểm tốt về mặt giá phí để mua nhà, tạo nền tảng an cư lập nghiệp lâu dài. Tôi chọn vay ACB vì có quy trình thẩm định nhanh chóng và linh hoạt, giúp tôi tiết kiệm thời gian và công sức hoàn thành thủ tục vay mua nhà".

"Với chương trình vay ưu đãi này, ACB mong muốn đem đến cho khách hàng cá nhân cơ hội tiếp cận nguồn vốn phù hợp với nhu cầu, giúp khách hàng yên tâm thực hiện kế hoạch an cư lập nghiệp, nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển kinh doanh dễ dàng hơn. Với mức lãi suất cạnh tranh, phương thức trả nợ linh hoạt, phù hợp với tình hình tài chính của khách hàng, thời gian vay dài, quy trình thủ tục đơn giản, ACB sẽ luôn là đối tác tin cậy cho mọi nhu cầu vay vốn của khách hàng", đại diện ACB chia sẻ.

Tìm hiểu chi tiết chương trình "Vay ưu đãi - Lãi an tâm" của ACB tại: Vay vốn Ngân hàng TMCP Á Châu ACB Với Lãi Suất Ưu Đãi