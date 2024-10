Lâm Đồng có tân Phó Giám đốc Công an tỉnh

Ngày 21/10, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ .

Tại hội nghị, được sự uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Trương Minh Đương - Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã trao quyết định bổ nhiệm Thượng tá Phạm Thanh Hùng - Trưởng Công an huyện Di Linh, làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng trao quyết định bổ nhiệm

Thượng tá Phạm Thanh Hùng năm nay 43 tuổi, quê tỉnh Hưng Yên. Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, ông Hùng là Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Lâm Đồng.

Đến tháng 9/2023, Thượng tá Phạm Thanh Hùng được điều động làm Trưởng Công an huyện Di Linh.