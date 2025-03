Lâm Đồng đưa 203 công trình, 18.000ha đất dự án chậm tiến độ vào diện theo dõi

Ngày 28/3, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng , lãng phí , tiêu cực tỉnh Lâm Đồng cho biết đã tổ chức phiên họp thứ 10.

Theo báo cáo, từ đầu năm 2025 đến nay, cơ quan Công an đã khởi tố, điều tra 26 vụ/41 bị can, kết luận điều tra 5 vụ/6 bị can, truy tố 11 vụ/17 bị can và xét xử 1 vụ/1 bị cáo có hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học chủ trì phiên họp.

Ủy ban Kiểm tra, thanh tra các cấp đã kết luận 2 tổ chức đảng, 7 đảng viên có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật và chuyển sang cơ quan điều tra 1 vụ việc có dấu hiệu tội phạm.

Đáng chú ý, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Lâm Đồng đã quyết định đưa 203 công trình , 18.000ha đất dự án chậm tiến độ; 113 cơ sở nhà, đất, quỹ biệt thự (tài sản công trên địa bàn tỉnh) vào diện chỉ đạo, theo dõi.

Đặc biệt, vụ án “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai ” liên quan đến Công ty CP chè Minh Rồng tại huyện Bảo Lâm đã được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố vụ án, bắt nhiều bị can tạm giam để điều tra.



Tại kỳ họp, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Lâm Đồng đã đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đề ra trong thời gian tới.