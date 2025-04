Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng gần 44.700 tỷ đồng nhận chỉ đạo nóng: Chốt thời gian hoàn thành 7/2026, Thủ tướng yêu cầu huy động cả hệ thống vào cuộc

Dự án cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng có tổng chiều dài 188,2km, đi qua địa phận 4 tỉnh, thành phố, quy mô đầu tư phân kỳ 4 làn xe. Tiến độ dự án cơ bản hoàn thành toàn tuyến năm 2026 và hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ toàn dự án năm 2027.

Dự án được chia thành 4 dự án thành phần vận hành độc lập, trong đó Dự án thành phần 1 do tỉnh An Giang làm cơ quan chủ quản, chiều dài khoảng 57km, sơ bộ tổng mức đầu tư 13.799 tỷ đồng. Dự án thành phần 2 do thành phố Cần Thơ làm cơ quan chủ quản, chiều dài khoảng 37,4km, sơ bộ tổng mức đầu tư 9.845 tỷ đồng. Dự án thành phần 3 do tỉnh Hậu Giang làm cơ quan chủ quản, chiều dài khoảng 6,7km, sơ bộ tổng mức đầu tư 9.927 tỷ đồng. Dự án thành phần 4 do tỉnh Sóc Trăng làm cơ quan chủ quản, chiều dài khoảng 58,4 km, sơ bộ tổng mức đầu tư 11.120 tỷ đồng.