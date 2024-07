Lạm phát của Mỹ sẽ ủng hộ giá vàng

Vàng giao ngay phiên thứ Sáu (28/6) - phiên giao dịch cuối cùng của tháng 6 - có giá 2.326,47 USD/ounce, tính chung cả quý II/2024 tăng hơn 4%. Vàng kỳ hạn tham chiếu (giao tháng 8/2024) giá 2.339,6 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới quý II/2024 biến động chủ yếu dựa trên ‘sức khỏe’ nền kinh tế Mỹ, đặc biệt là tình hình lạm phát. Ngoài ra, các nhà phân tích cho rằng xu hướng giá tăng trong quý vừa qua còn do một số yếu tố khác nữa.

Trong nước, giá vàng miếng SJC trái với giá thế giới, kết thúc quý II ở mức 74,98 - 76,98 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm so với 78,3 – 80,82 triệu đồng/lượng cuối quý I/2024.

Diễn biến giá vàng.

Lạm phát của Mỹ hạ nhiệt

Lạm phát của Mỹ đang có xu hướng giảm dần, làm gia tăng kỳ vọng vào việc lãi suất của Mỹ sẽ sớm được điều chỉnh giảm.

Chỉ số tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ trong tháng 5 không tăng lần đầu tiên kể từ tháng 11/2023. Theo đó, PCE tháng 5 không thay đổi so với tháng 4; so với cùng kỳ 2023, PCE tháng 5 tăng 2,6%, thấp hơn mức 2,7% của tháng liền trước. Loại trừ giá thực phẩm và năng lượng, lạm phát cốt lõi tháng 5 tăng 0,1% so với tháng 4, mức nhỏ nhất kể từ mùa xuân 2020. So với cùng kỳ năm ngoái, chỉ số này tăng 2,6%, thấp nhất trong hơn ba năm.

Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang San Francisco Mary Daly - cũng là thành viên của Ủy ban Thị trường mở Liên bang năm 2024 – ngay sau khi xem dữ liệu lạm phát tháng 5 đã phát biểu rằng số liệu lạm phát mới nhất là "tin tốt rằng chính sách đang có hiệu quả".

Fed hiện đang điều chỉnh lãi suất dựa trên các dữ liệu kinh tế, chủ yếu là lạm phát. Biến động thất thường của lạm phát trong thời gian qua đã kéo theo biến động trong dự báo của thị trường về thời điểm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất. Hiện tại, thị trường gia tăng kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất vào tháng 9/2024, sau đó hạ thêm một lần vào tháng 12/2024. Theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch hiện đang dự đoán khoảng 68% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9, so với 64% trước khi Bộ Thương mại Mỹ công bố dữ liệu lạm phát.

Chỉ số lạm phát của Mỹ.

Ngoài ra, việc các ngân hàng trung ương tích cực mua vàng, đặc biệt là Trung Quốc đã tăng đáng kể lượng mua kim loại này, cũng hỗ trợ thêm cho giá vàng, bên ngoài vấn đề căng thẳng địa chính trị ở nhiều nơi trên thế giới. Vai trò của vàng như một tài sản đầu tư đáng tin cậy đã được đẩy lên bởi trong lịch sử kim loại này đã chứng minh được vị thế như một kho lưu trữ giá trị trong thời kỳ suy thoái kinh tế và bất ổn địa chính trị.

Với các chỉ số kinh tế toàn cầu báo hiệu tiềm ẩn những cơn gió ngược và các ngân hàng trung ương đang xem xét điều chỉnh chính sách, vàng nổi bật như một hàng rào chiến lược chống lại lạm phát và biến động tiền tệ.

Tuy nhiên, như với bất kỳ quyết định đầu tư nào, việc cân nhắc cẩn thận các mục tiêu tài chính cá nhân, mức độ chấp nhận rủi ro và điều kiện thị trường là điều cần thiết.

Triển vọng giá vàng tuần đầu tiên của quý III/2024

Kết quả khảo sát mới nhất của Kitco News cho thấy hầu hết các chuyên gia trong ngành dự định đứng ngoài thị trường trong giai đoạn này, trong khi các nhà đầu tư bán lẻ mỗi người có những dự đoán khác nhau về triển vọng ngắn hạn của vàng.

Cuối tuần qua, 12 nhà phân tích Phố Wall đã tham gia Khảo sát về thị trường vàng của Kitco News tuần đầu tháng 7 và họ đồng thuận tạm ngưng dự đoán về triển vọng. Theo đó, 4 chuyên gia, chiếm 33%, dự đoán giá sẽ tăng trong tuần 1-5/7/2024; 2 nhà phân tích (17%) dự đoán giá sẽ giảm, và 6 người còn lại (50%) không muốn đưa ra dự đoán.

Trong khi đó, 178 nhà đầu tư bán lẻ trên Phố Chính đã tham gia khảo sát trực tuyến. Trong đó, 86 người, tương đương 48%, dự đoán giá vàng sẽ tăng vào tuần tới; 50 người khác, tương đương 28%, dự đoán giá sẽ giảm; trong khi 42 còn lại, đại diện cho 24%, nhận thấy giá tiếp tục đi ngang trong tuần này.

Alex Kuptsikevich, nhà phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, nằm trong số những chuyên gia dự đoán giá vàng sẽ giảm sau khi xuống dưới mức trung bình động 50 ngày.

Ôngg Kuptsikevich cho biết: “Vàng và các thị trường cùng với nó có thể nằm ở điểm giao nhau giữa dữ liệu kinh tế yếu kém (tăng trưởng chậm lại và lạm phát yếu) và Fed chưa tỏ quan điểm ôn hòa”. “Đây là sự kết hợp tồi tệ nhất đối với nhu cầu những tài sản rủi ro và có thể gây ra một đợt bán tháo trên diện rộng, bao gồm cả vàng.”

Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, trái lại cho rằng giá vàng sẽ tăng vào tuần đầu tháng 7 sau khi vững trong tuần qua. Ông viết: “Vàng đã phục hồi từ mức dưới 2300 USD từ thứ Tư đến thứ Năm tuần vừa qua và trở lại mức 2340 USD vào cuối tuần. Việc nó đã lấy lại toàn bộ những gì đã mất của tuần trước đủ để kéo dài đà tăng của vàng…Kể từ cuối quý III/2023, nó chỉ có 1 tháng giảm (đó là vào tháng 1/2024).”

Hiện tại, ông tin rằng vàng đã sẵn sàng phục hồi hơn nữa trong những ngày tới. Ông nói: “Việc di chuyển lên trên mức 2350-2360 USD/ounce sẽ nâng tầm và có thể báo hiệu sự quay trở lại mức 2400 USD”. “Hai diễn biến vĩ mô có thể hỗ trợ giá vàng là kết quả vòng đầu tiên của cuộc bầu cử Pháp và báo cáo việc làm của Mỹ”.

“Giá sẽ tăng,” James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex.com cũng cho biết. “Tôi nghĩ rằng vào thời điểm này vẫn còn nhiều cơ hội để thua”.

Darin Newsom, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Barchart.com, cũng lạc quan về giá vàng trong tuần đầu tháng 7.

Kevin Grady, chủ tịch của Phoenix Futures and Options, cho biết tuần tới có thể sẽ chứng kiến thị trường thưa thớt, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với nguy cơ biến động lớn hơn. Ông nói: “Tôi thực sự nghĩ rằng sẽ có một số biến động tùy thuộc vào cách các con số sắp công bố. Có một tuần nghỉ lễ với rất nhiều dữ liệu được đưa ra, sẽ thú vị lắm đây. Tôi nghĩ đây sẽ là một tuần khá yên tĩnh.” Ông Grady thừa nhận rằng trong loại môi trường này, những diễn biến địa chính trị như leo thang ở Ukraine hay Trung Đông có thể phá vỡ thị trường rất nhanh.

Kết quả khảo sát của Kitco News dự đoán giá vàng.

Sắp đến ngày lễ Độc lập ở Mỹ, khiến cho tuần này trở thành một tuần bất thường đối với những dữ liệu kinh tế, với các số liệu quan trọng được công bố trước và sau ngày lễ. Vào thứ Hai (1/7), các thị trường sẽ nhận được chỉ số PMI Sản xuất ISM, sau đó là công bố ước tính nhanh về CPI của Eurozone và Cơ hội việc làm JOLTS ở Mỹ vào thứ Ba (2/7). Chủ tịch ECB Christine Lagarde và Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell cũng sẽ phát biểu tại một hội nghị ngân hàng trung ương ở Bồ Đào Nha.

Sau đó, vào thứ Tư (3/7), các thị trường sẽ theo dõi dữ liệu việc làm, số liệu thất nghiệp hàng tuần và chỉ số PMI Dịch vụ do Bộ Lao động Mỹ công bố, cùng với biên bản cuộc họp tháng 6 của FOMC.

Sau kỳ nghỉ lễ ngày 4 tháng 7 vào thứ Năm, các nhà giao dịch sẽ đón nhận Báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng 6 của Mỹ vào sáng thứ Sáu (5/7).

Tham khảo: Kitco News