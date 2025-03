Lạm phát tháng 2 tại Mỹ tăng vượt dự báo, chứng khoán đồng loạt giảm, Fed dự kiến vẫn ở trạng thái “chờ đợi” để cắt giảm lãi suất

Chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ trong tháng 2 tăng 0,4% theo tháng, đánh dấu mức tăng theo tháng cao nhất kể từ tháng 1/2024. So với cùng kỳ năm trước, PCE tăng 2,8%.

Cả 2 con số trên đều cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với dự đoán của các nhà kinh tế do Down Jones khảo sát.

Thông tin trên được Bộ Thương mại Mỹ công bố thứ Sáu (28/3). PCE là một thước đo lạm phát mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ưa chuộng để đo lường chi phí hàng hóa và dịch vụ trong nền kinh tế.

PCE lõi, loại trừ giá thực phẩm và năng lượng, tăng 0,3% theo tháng và tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước, đúng với dự báo. Các quan chức Fed có xu hướng tập trung nhiều hơn vào PCE lõi vì cho rằng đây là thước đo xu hướng dài hạn tốt hơn.

Bất chấp những lo ngại về lạm phát, thu nhập cá nhân và chi tiêu đều tăng lần lượt 0,8% và 0,4%.

Chứng khoán Mỹ giảm nhẹ sau khi báo cáo được công bố. Down Jones giảm 115 điểm (0,3%). Chỉ số S&P 500 giảm 0,4% và Nasdaq giảm 0,7%.

Báo cáo được đưa ra trong bối cảnh thị trường lo ngại kế hoạch áp thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ làm trầm trọng thêm tình hình lạm phát. Ông Trump sẽ công bố thuế ô tô mới vào ngày 2/4, hứa hẹn điều chỉnh giảm thuế đối với nhiều quốc gia.

Ellen Zentner, chuyên gia kinh tế tại Morgan Stanley Wealth Management cho biết: “Có vẻ như Fed sẽ tiếp tục ở trạng thái chờ đợi. Chỉ số lạm phát mới nhất không quá cao nhưng sẽ không khiến Fed đẩy nhanh tốc độ cắt giảm lãi suất, đặc biệt là khi xét đến các bất ổn thuế quan”.

Tham khảo: CNBC