Chiến lược giá cao thất bại, các hãng xe điện Trung Quốc ào ạt giảm giá

Chỉ mới năm ngoái, những mẫu xe Trung Quốc khi ra mắt tại Việt Nam đều định giá cao ngất ngưỡng. Chẳng hạn, Haval H6 lúc đầu có giá gần 1,1 tỉ đồng, sau đó nhanh chóng giảm còn 980 triệu và hiện chỉ còn khoảng 850 triệu đồng (thậm chí có thể thương lượng thêm).

Các hãng xe khác như Lynk & Co, BYD, Omoda, MG cũng chung cảnh ngộ. Đối với Lynk & Co, các mãu xe từng có giá cao chót vót như Lynk & Co 06 (729 triệu đồng), Lynk & Co 01 (990 triệu đồng), 03 (1,899 tỉ đồng) đã dần điều chỉnh giá.

Các đối thủ khác như MG hay Dongfeng cũng đua nhau hạ giá. Chẳng hạn, mẫu xe thuần điện MG4 EV giảm sâu 300 triệu đồng (từ 948 triệu đồng còn 650 triệu đồng); Dongfeng BOX giữa năm 2023 giá 650 triệu, nay chỉ còn 499 triệu đồng.

Mới đây, hãng Omoda & Jaecoo khi ra mắt SUV Omoda C5 vào ngày 21-3 đã bất ngờ niêm yết giá 499 triệu đồng, trong khi trước đó dự kiến là 539 triệu đồng.

Omoda C5 có giá 499 triệu đồng

Mẫu xe Dongfeng BOX thuần điện có giá từ 499 triệu đồng

Tại sao xe Trung Quốc phải giảm giá?

Theo giới kinh doanh, nguyên nhân chính là do các hãng định giá quá cao ngay từ đầu. "Các hãng xe Trung Quốc muốn định vị sản phẩm cao cấp, khác biệt hoàn toàn với những "xe giá rẻ, chất lượng kém" trước đây. Tuy nhiên, họ quên một thực tế là tại Việt Nam, tâm lý e ngại xe Trung Quốc vẫn rất lớn" - một người kinh doanh ô tô lâu năm nhận định.

Ông Chu Thanh Phát - chủ showroom ô tô tại TP Thủ Đức, TP HCM - nêu thực tế: "Xe Trung Quốc rất khó giữ giá khi bán lại, trong khi niềm tin khách hàng chưa thực sự vững chắc. Việc định giá cao ngay từ đầu khiến hàng bán ế ẩm, buộc các hãng phải giảm giá mới mong có doanh số".

Người dùng Việt Nam vẫn đầy ngại ngần với xe Trung Quốc, vậy giảm giá liệu đã đủ? Một số ý kiến cho rằng muốn thực sự chinh phục khách hàng, các hãng xe Trung Quốc không chỉ cần giảm giá mà còn phải chứng minh được chất lượng, chính sách hậu mãi và giá trị bán lại tốt. Chỉ khi đáp ứng được những điều này, xe Trung Quốc mới có thể thực sự "lội ngược dòng" tại thị trường Việt Nam.

Mẫu xe Dongfeng Huge