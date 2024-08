Lạm phát tháng 7 tại Mỹ tăng khớp kỳ vọng, về gần mục tiêu: Khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9 được củng cố

Theo báo cáo ngày 30/8 của Bộ Thương mại Mỹ, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 7 tăng 0,2% so với tháng trước. So với cùng kỳ năm ngoái, PCE tăng 2,5%. Cả hai con số đều khớp với dự báo của các nhà kinh tế do Dow Jones khảo sát.

PCE lõi tháng 7 (không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng dễ biến động) cũng tăng 0,2% so với tháng trước. So với cùng kỳ năm ngoái, PCE lõi tăng 2,6%, thấp hơn mức dự báo 2,7%.

PCE lõi (đường tím) và PCE toàn phần (đường xanh) của Mỹ từ 2021 đến tháng 7/2024: Nguồn: Bộ Thương mại Mỹ.

So với cùng kỳ năm trước, giá hàng hóa giảm ít hơn 0,1%, giá dịch vụ tăng 3,7%. Giá thực phẩm tăng 1,4%, nhà ở tăng 0,47% và năng lượng tăng 1,9%.

Cũng theo báo cáo, Cục Phân tích Kinh tế của Bộ Thương mại Mỹ cho biết thu nhập cá nhân tăng 0,3% so với tháng 6, cao hơn ước tính 0,2%. Chi tiêu của người tiêu dùng tăng 0,5%, cao hơn mức 0,3% của tháng 6 và đúng với dự báo.

Bình luận về thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), cựu Chủ tịch Fed St. Louis James Bullard cho biết dữ liệu PCE tháng 7 giúp ngân hàng trung ương đi đúng lộ trình cắt giảm lãi suất, khả năng cao bắt đầu vào tháng 9. Ông Bullard dự báo Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản tại cả cuộc họp tháng 11 và tháng 12.

“Dữ liệu lạm phát rất đáng tin cậy. Hầu như mọi thước đo lạm phát đều rất gần mục tiêu 2%”, Jason Furman, cựu Chủ tịch Hội đồng cố vấn kinh tế Nhà Trắng, cho biết trong một bài đăng trên X cùng ngày.

Gần đây, các quan chức Fed và Chủ tịch ngân hàng trung ương Jerome Powell nhận định rằng lạm phát đang quay trở lại mức mục tiêu 2% của Fed. Thị trường ngày càng tự tin Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 và dự đoán liệu Fed sẽ hạ 25 hay 50 điểm cơ bản.

Theo CNBC, Market Watch