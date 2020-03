Lạm phát vẫn cao, NHNN chưa thể nới lỏng tiền tệ

Bộ phận phân tích của chứng khoán KB Securities (KBSV) vừa có báo cáo nhận định về tình hình lạm phát tháng 3/2020.

Giá dầu thô thế giới hiện đã giảm xuống còn khoảng 35 USD/ thùng, từ mức khoảng 60 USD/ thùng vào đầu năm nay và là mức giảm mạnh nhất sau gần 5 năm. Giá xăng, dầu trong nước được kỳ vọng sẽ có phiên điều chỉnh giảm mạnh vào cuối tuần này. Với giả định giá dầu thô trên thị trường quốc tế tiếp tục duy trì ở mức thấp trong tuần này, KBSV ước tính mức bình quân giá thành phẩm Ron95 trong kỳ tính toán (29/2 – 13/3) sẽ giảm 20 – 25% so với kỳ tính toán trước đó. Do vậy, giá xăng Ron95 trong ước tính sẽ giảm khoảng 3.000 - 3.500 đồng/lít.

KBSV ước tính chỉ số giá xăng, dầu sẽ giảm khoảng 10% so với tháng trước, và chỉ số nhóm giao thông ước tính giảm 5% trong tháng 3.

Trong khi đó, nhóm phân tích nhận định áp lực lạm phát trong tháng 3 sẽ thuộc về nhóm giá lương thực và mặt hàng y tế. Giá gạo xuất khẩu tăng mạnh (ước tính tăng khoảng 5% so với tháng trước) khiến giá gạo trong nước tăng và làm chỉ số giá nhóm lương thực tăng 0,5% trong tháng 3.

Giá thịt lợn trong nước, trong giai đoạn nửa sau của tháng 3 có xu hướng tăng với 2 nguyên nhân chính: 1. Nhu cầu tích trữ thịt lợn tăng cao do lo ngại dịch nCoV lan rộng và 2. Hiện tượng gom thịt lợn từ thương lái để xuất lậu đi Trung Quốc. Tuy nhiên, tính trung bình trong tháng 3, giá thịt lợn duy trì ở mức tương đương với tháng 2 (khoảng 78 - 80.000 đồng/kg), nên tác động của mặt hàng này đến chỉ số CPI tháng 3 là không lớn.

Trong khi đó, giá nhóm thuốc và dịch vụ y tế ước tính sẽ tăng tương đương với tháng 2, vào khoảng 0,15% do nhu cầu về một số mặt hàng thuốc y tế tăng cao khi dịch nCoV lan rộng hơn. KBSV ước tính, CPI tháng 3 giảm 0,38% so với tháng trước và tăng 5,22% so với cùng kỳ. Lạm phát bình quân 3 tháng đầu năm tăng 5,68% so với cùng kỳ.

Do đó, KBSV duy trì quan điểm NHNN sẽ tiếp tục thận trọng với chính sách tiền tệ trong ngắn hạn và không có động thái nới lỏng tiền tệ mạnh mẽ như các nước trong khu vực do lạm phát vẫn ở mức cao so với mục tiêu và lượng tiền trong hệ thống tương đối dư thừa (NHNN đã liên tục hút tiền về thông qua hoạt động thị trường mở trong 6 tuần qua, chủ yếu do tín dụng tăng trưởng thấp trong khi đó có một lượng lớn tiền đã được bơm ra trước Tết Nguyên Đán).

Chính phủ sẽ tiếp tục chiến lược tập trung vào phòng chống dịch nCoV lan rộng và bên cạnh đó sẽ yêu cầu các NHTM hỗ trợ các doanh nghiệp ảnh hưởng như trước đó. Hoạt động sản xuất của Trung Quốc hiện đã trở lại hồi phục trở lại, do vậy KBSV đánh giá lĩnh vực sản xuất của Việt Nam sẽ được hỗ trợ. Tuy nhiên, các doanh nghiệp du lịch, vận tải, hàng không, tiêu dùng vẫn chịu ảnh hưởng nghiêm trọng do dịch bệnh. Hoạt động kích thích tăng trưởng thông qua chính sách tài khóa như tăng đầu tư công, giảm thuế Thu nhập Doanh nghiệp sẽ được sử dụng triệt để sau khi dịch nCoV được kiểm soát phần nào.