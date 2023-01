Làm rõ sai phạm liên quan vụ FLC, Vạn Thịnh Phát, AIC

Ngày 10-1, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Kỷ luật 10 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng

Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương Trần Văn Rón cho biết UBKT các cấp qua kiểm tra, kết luận có 2.333 tổ chức Đảng (TCĐ) và 8.003 đảng viên (ĐV) có vi phạm; phải thi hành kỷ luật 333 TCĐ và 3.909 ĐV; đã thi hành kỷ luật 244 TCĐ, 3.595 ĐV.

Cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 410 TCĐ, 16.202 ĐV. Đáng chú ý, Ban Chấp hành Trung ương đã thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng 4 ĐV; Bộ Chính trị thi hành kỷ luật 11 TCĐ; Ban Bí thư thi hành kỷ luật 10 TCĐ, 43 ĐV; có 10 ủy viên Trung ương Đảng, nguyên ủy viên Trung ương Đảng bị thi hành kỷ luật. UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 101 TCĐ và 5.356 ĐV.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng trao Huân chương Hồ Chí Minh cho ông Ngô Văn Dụ, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Ảnh: TTXVN

Theo ông Trần Văn Rón, nội dung vi phạm của TCĐ và ĐV chủ yếu về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; công tác cán bộ; quản lý, sử dụng đất đai, tài chính, tài sản; thực hiện đề án nghiên cứu khoa học, dự án đầu tư; mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19; giải cứu đưa công dân về nước trong đại dịch COVID-19...



Về phương hướng nhiệm vụ năm 2023, Phó Chủ nhiệm Thường trực Trần Văn Rón cho biết cấp ủy, TCĐ sẽ tập trung chỉ đạo, tiến hành kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các TCĐ, ĐV có dấu hiệu vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi. Cụ thể là các sai phạm tại Công ty CP Tiến bộ quốc tế AIC, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Tập đoàn FLC.

Xử lý nghiêm minh, kịp thời

Tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đánh giá cao thành tích mà các cấp ủy, TCĐ, UBKT các cấp đạt được trong năm 2022; sau kiểm tra đã xem xét trách nhiệm, xử lý nghiêm minh, kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm. Tuy nhiên, ông Võ Văn Thưởng cho rằng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng còn có những hạn chế, thiếu sót, còn mang tính hình thức, chưa quyết liệt, còn nể nang, né tránh, đùn đẩy, trông chờ vào sự chỉ đạo của cấp trên...

Theo Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, bài học trong 2 nhiệm kỳ qua cho thấy ở đâu người đứng đầu quan tâm, thường xuyên chỉ đạo, theo dõi, định hướng cho công tác kiểm tra thì ở đó công tác kiểm tra, giám sát chuyển biến mạnh; ít khuyết điểm, vi phạm. Ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh phải tập trung kiểm tra, giám sát cán bộ, ĐV có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, việc chấp hành quy định về những điều ĐV không được làm, thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, ĐV, nhất là người đứng đầu TCĐ, cán bộ chủ chốt để xảy ra tham nhũng, tiêu cực.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị UBKT các cấp thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh giao, đặc biệt tập trung, kiểm tra, làm rõ sai phạm của các TCĐ, ĐV có liên quan đến các vụ án, vụ việc xảy ra tại Tập đoàn FLC, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty AIC…

Nêu lại nhận định của một thứ trưởng Bộ Công an "qua một số vụ việc xảy ra vừa rồi cho thấy nhiều cán bộ chưa biết sợ" - ông Võ Văn Thưởng đặt câu hỏi: Những sai phạm đó phải chăng do cán bộ tham lam, liều lĩnh, bất chấp mà vi phạm? Có nguyên nhân vì cơ chế, chính sách, ban hành quy định lỏng lẻo? "Xã hội băn khoăn, lo lắng là có tham nhũng chính sách hay không? Có phối hợp với nhau để làm chính sách lỏng lẻo để lợi ích nhóm dựa vào đó mà thao túng, hưởng lợi hay không? Những việc này cần phải được tính toán để hạn chế tối đa. Yêu cầu UBKT trong năm nay phải kiểm tra, làm rõ một số vụ việc như vậy để xem có tiêu cực không hay chỉ là do năng lực kém, hay do cán bộ chủ động nhưng không ngờ hậu quả xảy ra đối với kinh tế - xã hội quá lớn?" - ông Võ Văn Thưởng giao nhiệm vụ. Thường trực Ban Bí thư lưu ý phải coi trọng việc kiểm soát quyền lực trong công tác kiểm tra, bảo đảm mỗi quyết định của UBKT luôn khách quan, chính xác, có lý, có tình, là quyết định của lẽ phải, của trách nhiệm và tình đồng chí, của "công lý" trong Đảng.

Tiếp thu ý kiến Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú nhấn mạnh năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tuy có nhiều thời cơ, thuận lợi song cũng không ít khó khăn, thách thức. Cụ thể là tình hình vi phạm của TCĐ, ĐV còn diễn biến phức tạp, có mặt nghiêm trọng hơn, nhất là vi phạm về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm.