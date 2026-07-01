Làm sạch vết thức ăn vô hình, an tâm cho bé khám phá “thế giới sàn nhà” chẳng lo côn trùng

Đây chính là lý do dù mẹ đã nhanh chóng lau dọn, kiến gián vẫn có thể bị thu hút và bò tới khu vực vừa bị đổ sữa, rơi thức ăn, khiến mẹ lo lắng vì sàn nhà, đồ chơi và không gian vui chơi của con có nguy cơ bị bẩn trở lại.

Vết thức ăn vô hình là gì và tại sao chúng vẫn còn sót lại sàn nhà đã sạch bóng?

Với gia đình có con nhỏ, sàn nhà là nơi tập trung nhiều hoạt động của con mỗi ngày như tập bò, ngồi chơi, ăn… Mỗi khi sữa, nước ngọt, bánh kẹo hay thức ăn rơi vãi, mẹ thường lau dọn ngay để giữ sàn sạch và hạn chế kiến gián xuất hiện.

Tuy nhiên, sàn nhìn sạch chưa chắc đã sạch hoàn toàn. Nguyên nhân có thể đến từ các "vết thức ăn vô hình".

Vết thức ăn vô hình là gì? Chúng chính là những hạt hữu cơ siêu nhỏ có trong dầu mỡ, vụn thức ăn, bánh kẹo, sữa, nước ngọt… rơi vãi trên sàn, lọt vào kẽ gạch, vết trầy xước, vết nứt nhỏ hoặc bề mặt sàn nhám mà mắt thường khó nhận ra.

Khi lau sàn, một phần cặn bẩn hữu cơ siêu nhỏ có thể bám theo các giọt nước. Sau khi nước bốc hơi, phần chất hữu cơ còn sót lại có thể tạo thành một lớp màng mỏng vô hình trên bề mặt sàn hoặc trong các khe nhỏ. Đây là lý do dù mẹ đã lau ngay, kiến gián vẫn có thể bị thu hút quay lại khu vực từng bị đổ sữa, rơi bánh kẹo hay thức ăn.

Với mẹ bỉm, ngoài nỗi lo sàn nhanh bẩn trở lại, mẹ còn lo những tác nhân như kiến gián, vi khuẩn trên sàn có thể ảnh hưởng đến bé. Vì vậy, bên cạnh việc lau sạch vết bẩn nhìn thấy, mẹ cũng cần quan tâm đến khả năng xử lý các cặn bẩn hữu cơ siêu nhỏ bám trong kẽ gạch, vết xước và bề mặt sàn - những vết thức ăn vô hình khó làm sạch.

Men vi sinh tự nhiên có thể làm sạch vết thức ăn vô hình

Tại sao men vi sinh tự nhiên có thể làm sạch vết thức ăn vô hình là câu hỏi chung của nhiều mẹ bỉm. Về cơ chế, các tổ hợp probiotics Bacillus tự nhiên (men vi sinh tự nhiên) có trong nước lau sàn SUNLIGHT Màn chắn sinh học sẽ giúp phân hủy các chất hữu cơ, vết thức ăn vô hình có trên các đường kẻ, vết xước trên bề mặt sàn.

Đặc biệt, việc sử dụng hoạt chất làm sạch là men vi sinh tự nhiên giúp kéo dài hiệu quả làm sạch sàn. Men vi sinh tự nhiên có trong nước lau sàn SUNLIGHT Màn chắn sinh học không mất đi ngay sau khi bề mặt sàn khô mà tiếp tục hoạt động và kích hoạt một lớp màn chắn sinh học tự nhiên

SUNLIGHT Màn chắn sinh học: Giải pháp từ men vi sinh ngăn côn trùng hiệu quả

NLS SUNLIGHT Màn chắn sinh học làm sạch sâu sàn nhà bằng thành phần men vi sinh tự nhiên dựa trên cơ chế phân hủy các chất hữu cơ, vết thức ăn vô hình còn lại trên các đường ron gạch, đường kẻ gỗ hay những vết xước, khiến các loại côn trùng như kiến, gián mất đi nguồn cấp thực phẩm nên tự động rời đi, không tìm đến nữa.

Điều này đồng nghĩa với việc, kiến, gián bị "bỏ đói" vì không còn thức ăn, khiến chúng không còn xuất hiện trên sàn nhà. NLS SUNLIGHT Màn chắn sinh học cũng đã được thử nghiệm khoa học quốc tế và chứng minh khả năng ngăn côn trùng hiệu quảTại Việt Nam, sản phẩm cũng đáp ứng tất cả các yêu cầu và vượt qua thử nghiệm khoa học. SUNLIGHT Màn chắn sinh học là nước lau sàn giải quyết bài toán làm sạch nguồn thức ăn thu hút côn trùng bằng cách dọn sạch cả những thứ mắt không thấy, khiến chúng tự động rời đi một cách an toàn.

Thành phần men vi sinh tự nhiên có trong NLS SUNLIGHT chắn sinh học ngoài khả năng làm sạch cả những vết thức ăn vô hình còn sót lại, ngăn côn trùng hiệu quả thì kết quả nghiên cứu trong phòng thí nghiệm còn cho thấy khả năng khử mùi thực phẩm và mùi hôi cứng đầu như mùi dầu mỡ, mùi cá tanh, mùi ẩm mốc, mùi gián, mùi thú cưng.

Mẹo giữ nhà chuẩn sạch, không lo côn trùng mẹ bỉm nào cũng cần

Với gia đình có con nhỏ, mẹ cần kết hợp nhiều thói quen hằng ngày để hạn chế nguồn thu hút côn trùng như vụn thức ăn, mùi thực phẩm, khu vực ẩm ướt hoặc rác thải sau khi nấu nướng.

Trước hết, mẹ nên giữ không gian sống thông thoáng, thường xuyên dọn dẹp đồ chơi của bé, lau khô các khu vực dễ đọng nước và thu gom rác thải thực phẩm ngay sau khi chế biến. Những việc nhỏ này giúp giảm môi trường ẩm, mùi thức ăn và các mảnh vụn hữu cơ để hạn chế yếu tố có thể thu hút kiến, gián tìm đến.

Tiếp đến, mẹ nên thiết lập màn chắn sinh học bằng cách sử dụng NLS SUNLIGHT Màn chắn sinh học mỗi ngày. Việc lau sàn định kỳ giúp bổ sung men vi sinh tự nhiên liên tục, duy trì lớp màn chắn sinh học bảo vệ sàn nhà 24/7 trước sự xâm nhập của kiến, gián.

Muốn nhà hết côn trùng, chỉ lau sạch bề mặt là chưa đủ, mẹ cần loại bỏ tận gốc "vết thức ăn vô hình" và "mùi thực phẩm" còn sót lại trên sàn. Một giải pháp lau sàn thông minh, an toàn từ thiên nhiên như SUNLIGHT Màn chắn sinh học giúp mẹ nhàn nhã nuôi con, bé an tâm khám phá và phát triển trong không gian sạch thoáng mỗi ngày.