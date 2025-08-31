Làm sao để bảo vệ tài sản khỏi sự biến động trên thị trường chứng khoán?

Tháng 4 năm nay, các nhà đầu tư được một phen hoảng loạn khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố mức thuế quan mới, dấy lên nỗi lo sợ về việc thổi bùng lạm phát và châm ngòi cho một cuộc chiến thương mại toàn cầu. Điều này đã khiến chỉ số S&P 500 giảm tới 19%.

Sau đó, ông Trump đưa ra một loạt các lệnh tạm dừng việc áp dụng nhiều loại thuế quan trong nhiều tháng. Nhờ đó, thị trường đã vượt qua cú sốc ban đầu, và mọi thứ đã tương đối ổn định kể từ đó, ngay cả khi có một đợt thuế quan mới có hiệu lực vào tháng 8. Thị trường chứng khoán Mỹ nói chung vẫn tăng hơn 8% tính đến thời điểm hiện tại trong năm.

Tuy nhiên, mọi việc khó có thể thuận lợi mãi.

Chiến lược gia đầu tư tại Viện Đầu tư BlackRock - Wei Li phát biểu rằng: “Chúng ta sẽ chứng kiến sự biến động và thị trường có xu hướng bị cuốn theo dù là chiều hướng giảm hay chiều hướng tăng”.

Trong khi đó, giám đốc tư vấn chiến lược tại T. Rowe Price - Roger Young lại cho biết thay vì bị cuốn vào sự thay đổi, hãy lập kế hoạch ngay bây giờ để có thể ứng phó với đợt biến động tiếp theo của thị trường. “Đó là cách tiếp cận tốt nhằm chủ động trước mọi tình huống. Nhưng đừng phản ứng thái quá với những gì có thể xảy ra trong tương lai”, ông nói.

Làm thế nào để chuẩn bị cho sự biến động của thị trường?

Thật dễ dàng để bám sát kế hoạch đầu tư khi thị trường đang tăng trưởng đều đặn. Nhưng khi mọi thứ bắt đầu trở nên bất ổn, cảm xúc có thể lấn át, khiến nhà đầu tư đưa ra những quyết định vội vàng, chẳng hạn như bán tháo cổ phiếu trong bối cảnh thị trường giảm mạnh.

Roger Young cho rằng “điều quan trọng là tránh những phản ứng thái quá hoặc những quyết định quá cảm tính”, thay vào đó chúng ta cần cố gắng thành thật với chính mình và tự đặt câu hỏi cần làm gì nếu thị trường giảm 30%? Liệu điều đó có ảnh hưởng đến cuộc sống của mình không? Liệu nó có khiến mình muốn bán tháo và đầu hàng vào thời điểm không thích hợp không?

Câu trả lời cho những câu hỏi như thế này giúp xác định mức độ chấp nhận rủi ro của bạn. Hơn nữa, chúng cũng có thể giúp bạn xử lý cảm xúc trước một khoản lỗ tiềm ẩn trong danh mục đầu tư của mình. Theo các chuyên gia, hiểu rõ khả năng chịu rủi ro của bản thân là rất quan trọng. Việc xem xét mối quan hệ giữa rủi ro và cách đầu tư phù hợp có thể tránh được những quyết định cảm tính trong tương lai.

Ngoài ra, bạn cũng cần làm việc với chuyên gia tài chính để biết được các danh mục đầu tư sẽ phản ứng như thế nào trong điều kiện thị trường khác nhau, từ đó có thể đưa ra khuyến nghị được cá nhân hóa dựa trên mục tiêu của bản thân.

Các chuyên gia đầu tư cho rằng khả năng chịu đựng rủi ro của bạn càng cao — tức là bạn ít có khả năng bán và thậm chí sẽ mua thêm một khoản đầu tư khi tình hình trở nên tồi tệ — thì bạn càng có thể phân bổ nhiều vào các tài sản biến động, chẳng hạn như cổ phiếu. Trong khi đó, khả năng chịu đựng rủi ro càng thấp, bạn nên đầu tư vào các khoản thận trọng hơn như trái phiếu, vì chúng có khả năng giữ giá trị cao hơn.

Theo Young, nếu trằn trọc suốt đêm vì lo sợ thị trường giảm mạnh, bạn nên bán một số khoản đầu tư rủi ro và tăng thêm vào các khoản đầu tư thận trọng. Tuy nhiên, hãy chỉ điều chỉnh ở mức độ tinh chỉnh, thay vì thay đổi toàn bộ, ông nói.

Chấp nhận sự biến động nếu có thể

Nếu bạn 22 tuổi và đang đầu tư cho hưu trí, bạn có thể chấp nhận những khoản lỗ lớn trong danh mục đầu tư với giả định rằng mọi thứ sẽ có hàng thập kỷ để phục hồi và tiếp tục tăng trưởng.

Còn nếu bạn dự định nghỉ hưu sớm và bắt đầu sống bằng danh mục đầu tư của mình trong năm nay, mức giảm 50% trên thị trường chứng khoán sẽ là cú sốc lớn.

Tóm lại, mục tiêu đầu tư càng ngắn hạn và quan trọng thì danh mục càng nên ít biến động.

Ngay cả khi bạn còn trẻ và vẫn còn cách mục tiêu dài hạn hàng thập kỷ, bạn vẫn có thể cảm thấy lo lắng về rủi ro — và điều đó đáng để thảo luận với một cố vấn tài chính. Nhưng nếu bạn có thể chịu đựng được, sự biến động có thể là một lợi thế cho các nhà đầu tư trẻ tuổi, theo David McInnis, nhà hoạch định tài chính và là đối tác quản lý tại Aristia Wealth Management.

“Trong bối cảnh thị trường đi xuống do biến động, theo tôi, đó là món quà dành cho thế hệ trẻ”.

Bởi vì thị trường chứng khoán sụt giảm mang đến cho nhà đầu tư cơ hội mua vào ở mức giá thấp hơn, từ đó tăng lợi nhuận dài hạn. Nhưng thay vì chỉ cố gắng mua vào khi giá thấp, chìa khóa thực sự để vượt qua biến động là phải luôn mua vào.

“Biện pháp cân bằng tuyệt vời cho sự biến động của thị trường là chiến lược trung bình hóa chi phí USD”, ông nói, ám chỉ một chiến lược mà trong đó các nhà đầu tư rót một lượng tiền nhất định vào thị trường theo những khoảng thời gian nhất định. Ông cho biết, bằng cách này chúng ta có thể bỏ qua những tin tức ngắn hạn về thị trường, đồng thời đảm bảo mua nhiều cổ phiếu hơn khi giá cổ phiếu xuống thấp và ít hơn khi giá cổ phiếu lên cao.

“Có thể nó không mới mẻ và sáng tạo, nhưng nó cực kỳ hiệu quả”, McInnis nói.

Theo: CNBC