Làm sao để khi bạn bận rộn kiếm tiền, tiền trong tài khoản cũng "bận rộn" sinh lời?

Tại sao không nên để tiền được “nhàn rỗi”?

Tiền nhàn rỗi, hiểu đơn giản là những khoản tiền không được đầu tư hay sử dụng, thường chỉ mang lại lợi suất thấp đến mức không đáng kể. Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, lãi suất tiền gửi không kỳ hạn tại các ngân hàng thương mại hiện nay chỉ dao động từ 0,1% đến 0,5% mỗi năm. Trong khi đó, tỷ lệ lạm phát trung bình tại Việt Nam trong giai đoạn 2020-2023 dao động quanh mức 3-4%, theo Tổng cục Thống kê.

Điều này dẫn đến một thực tế đáng lo ngại: nếu bạn để 200 triệu đồng trong tài khoản không kỳ hạn với lãi suất 0,5%/năm, sau một năm, bạn chỉ thu về 1 triệu đồng tiền lãi, trong khi giá trị thực của số tiền đó có thể giảm xuống còn khoảng 194 triệu đồng do lạm phát. Nói cách khác, bạn không chỉ không kiếm được thêm mà còn mất đi một phần tài sản mà không hề hay biết.

Ray Dalio, nhà đầu tư nổi tiếng và người sáng lập Bridgewater Associates, từng nhấn mạnh: "Cash is trash in an inflationary environment (Tiền mặt là rác trong môi trường lạm phát)” như một lời cảnh báo rằng tiền mặt không được đầu tư sẽ nhanh chóng mất giá trị khi lạm phát gia tăng.

Trong thời đại chuyển đối số với sự phát triển chóng mặt của những ứng dụng Mobile Banking, hiếm ai còn duy trì thói quen cất giữ nhiều tiền mặt. Tuy nhiên, việc để tiền nằm yên trong tài khoản thanh toán với mức lãi suất gần như bằng 0 cũng dần trở thành một mối đe dọa thầm lặng như Ray Dalio đã từng cảnh báo.

Vậy, khi ai cũng bận rộn trong guồng quay của nhịp sống hiện đại, làm sao để tiền không ngủ yên trong tài khoản, làm sao để tiền cũng phải “làm việc” một cách hiệu quả là mối băn khoăn của nhiều người.

Chị Nguyễn Thị Lan, chủ một cửa hàng thời trang tại TP.HCM, tâm sự: "Tôi bận từ sáng đến tối với việc nhập hàng, bán hàng, chẳng có thời gian nghĩ đến chuyện đầu tư. Nhưng để tiền nằm im trong ngân hàng, tôi thấy tiếc vì nó không sinh lời được bao nhiêu."

Anh Phạm Văn Hùng, một nhân viên văn phòng tại Đà Nẵng, cũng bộc bạch: "Tôi muốn tiền của mình phải làm việc chăm chỉ như tôi, nhưng thật sự không biết bắt đầu từ đâu."

Techcombank Sinh Lời Tự Động: Khi tiền cũng biết "làm việc"

Techcombank Sinh Lời Tự Động 2.0, phiên bản mới nhất của sản phẩm, là minh chứng cho năng lực công nghệ và sự am hiểu sâu sắc nhu cầu khách hàng của Techcombank.

Không giống các sản phẩm tương tự trên thị trường, nơi số dư thường bị chia thành hai phần với lợi suất thấp cho số dư tối thiểu, Techcombank Sinh Lời Tự Động 2.0 cho phép sinh lời trên toàn bộ số dư tài khoản, từ một đồng cho đến 50 tỷ đồng, với lợi suất hấp dẫn lên đến 4%/năm – cao gấp 80 lần so với tài khoản không kỳ hạn thông thường. Hơn thế, sản phẩm này loại bỏ mọi giới hạn thời gian duy trì số dư, đảm bảo rằng dù chỉ một ngày, tiền của bạn vẫn sinh lời.

Tính linh hoạt là một điểm sáng khác. Không như gửi tiết kiệm truyền thống với kỳ hạn cố định, Techcombank Sinh Lời Tự Động 2.0 cho phép bạn chi tiêu, chuyển khoản, hoặc rút tiền bất cứ lúc nào, 24/7, trên toàn bộ số dư mà không chịu bất kỳ hạn chế nào.

Công nghệ tiên tiến của Techcombank, kết hợp với hệ sinh thái tài chính toàn diện được xây dựng qua nhiều năm, đảm bảo mọi thao tác được xử lý trong vòng 1 giây, mang đến trải nghiệm liền mạch và thuận tiện.

Chị Lan chia sẻ: "Tôi rất ấn tượng vì sản phẩm này vừa giúp tiền sinh lời, vừa cho phép tôi rút tiền ngay khi cần nhập hàng gấp. Nó như một trợ lý tài chính, làm mọi thứ thay tôi". Anh Hùng cũng nhận xét: "Với người bận rộn như tôi, việc không cần làm gì mà tiền vẫn tự động sinh lời là điều tuyệt vời. Tôi chỉ cần kiểm tra trên ứng dụng Techcombank Mobile là thấy rõ lợi nhuận mỗi tháng".

Sự an toàn của Techcombank Sinh Lời Tự Động cũng là yếu tố không thể bỏ qua. Được phát triển bởi Techcombank – sản phẩm này tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, mang lại sự an tâm tuyệt đối. Ứng dụng Techcombank Mobile không chỉ giúp khách hàng theo dõi lợi nhuận hàng ngày mà còn cho phép bật/tắt tính năng dễ dàng, mang lại sự chủ động tối đa.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ Techcombank, từng khẳng định: "Techcombank Sinh Lời Tự Động không chỉ là một sản phẩm tài chính – đây là một chuẩn mực mới, một cuộc cách mạng trong ngân hàng".

Sự kết hợp giữa công nghệ, dữ liệu, và triết lý "khách hàng là trọng tâm" đã giúp Techcombank tạo nên một sản phẩm đáp ứng đúng và đủ nhu cầu ngày càng phức tạp của khách hàng hiện đại.

Hãy biến tài khoản thanh toán trở thành một “nhân viên chăm chỉ” của bạn

Trong khi bạn bận rộn với công việc và cuộc sống, Techcombank Sinh Lời Tự Động đảm bảo rằng tiền của bạn không bao giờ "thảnh thơi". Với lợi suất hấp dẫn, tính linh hoạt tối ưu, và độ an toàn tuyệt đối, sản phẩm này không chỉ là một công cụ tài chính mà còn là một người đồng hành đáng tin cậy, giúp bạn tối ưu hóa tài sản một cách thông minh. Đừng để tiền nhàn rỗi làm hao hụt giá trị tài sản của bạn. Hãy để Techcombank Sinh Lời Tự Động biến từng đồng tiền thành một "nhân viên" chăm chỉ, bắt đầu từ hôm nay!