Làm sao để trẻ ăn uống lành mạnh hơn? Cha mẹ nên ghi nhớ những nguyên tắc dinh dưỡng theo 4 mùa

Nhiều bậc cha mẹ thường băn khoăn: làm thế nào để con ăn uống khỏe mạnh hơn? Trên thực tế, mỗi mùa trong năm đều có đặc điểm khí hậu khác nhau, vì vậy việc bổ sung dinh dưỡng cho trẻ cũng cần điều chỉnh cho phù hợp.

Hôm nay, bác sĩ Triệu Dần Thu – Bệnh viện Nhạc Dương trực thuộc Đại học Trung y Dược Thượng Hải – sẽ chia sẻ với các bậc phụ huynh cách chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ theo từng mùa, giúp trẻ phát triển khỏe mạnh.

Mùa xuân: Dưỡng gan

Theo quan niệm Đông y, mùa xuân tương ứng với gan trong ngũ tạng. Đây là thời điểm cần điều hòa và nuôi dưỡng gan, giúp cơ thể thích nghi với sự sinh trưởng của khí xuân.

Cha mẹ có thể cho trẻ ăn các loại rau theo mùa như rau tề (tương tự rau cải dại), lá hẹ non, măng xuân , cùng với cá, tôm, các sản phẩm từ đậu và sữa . Những thực phẩm này cung cấp nhiều protein , hỗ trợ trẻ phát triển và lớn lên khỏe mạnh.

Mùa hè: Dưỡng tim

Mùa hè tương ứng với tim . Ngoài việc giữ cho cơ thể mát mẻ, trẻ cũng cần được chăm sóc để giữ tinh thần thư thái và ổn định .

Cha mẹ có thể cho trẻ ăn một số thực phẩm giúp thanh nhiệt, giải nhiệt như đậu xanh, củ sen, hạt ý dĩ, hạt sen, bí đao . Những món này vừa giúp làm mát cơ thể vừa bổ dưỡng.

Mùa thu: Dưỡng phổi

Vào mùa thu, dương khí giảm dần, âm khí tăng lên và phổi là cơ quan chịu ảnh hưởng nhiều nhất.

Trong thời gian này, nên cho trẻ ăn những thực phẩm có tính ấm , hạn chế đồ quá cay hoặc quá lạnh . Trẻ có thể ăn vừa phải các loại thực phẩm như lê, bách hợp (củ bách hợp), cần tây, bưởi, củ ấu để hỗ trợ sức khỏe đường hô hấp.

Mùa đông: Dưỡng thận

Mùa đông tương ứng với thận . Đây là thời điểm cơ thể cần tích trữ năng lượng.

Cha mẹ nên đảm bảo trẻ ngủ đủ giấc và có thể bổ sung dinh dưỡng hợp lý. Một số thực phẩm phù hợp gồm thịt bò, thịt cừu, cá, tôm, củ cải, ngô, khoai mài (hoài sơn), táo … giúp giữ ấm cơ thể và bảo vệ dương khí.

Tóm lại, nếu biết điều chỉnh chế độ ăn theo mùa , cha mẹ không chỉ giúp trẻ hấp thu dinh dưỡng tốt hơn mà còn góp phần tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ sự phát triển toàn diện của trẻ.