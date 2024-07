Làm thế nào để "vua" trái cây Việt giành ngôi vương tại thị trường Trung Quốc?

Sầu Thái ngày càng lép vế với sầu Việt

Theo thống kê Tổng cục Hải quan vừa công bố, xuất khẩu sầu riêng trong tháng 5 đạt 450 triệu USD, tăng 107% so với tháng trước và 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, lũy kế 5 tháng đầu năm, "vua" trái cây xuất khẩu đạt 919 triệu USD, tăng hơn 74% so với cùng kỳ năm ngoái.